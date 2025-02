¿Qué es fintech y cómo está transformando el sector financiero?

El sector fintech es una industria en crecimiento en la que se engloban todas las compañías que emplean la tecnología para ofrecer productos y servicios financieros innovadores. En este artículo, te contamos qué es y qué tipos de empresas existen.

La digitalización está transformando el sector de las finanzas. En los últimos años, han surgido numerosas empresas que aprovechan las ventajas de Internet y los últimos avances tecnológicos para ofrecer soluciones financieras más eficientes, accesibles y personalizadas. Este cambio de paradigma ha dado lugar a un nuevo sector: el fintech, un término nacido de la combinación de las palabras inglesas ‘finance’ (finanzas) y ‘technology’ (tecnología) y que engloba a todas las compañías que apuestan por la innovación tecnológica para ofrecer productos y servicios financieros. Pero ¿qué es exactamente el sector fintech y qué tipos de empresas podemos encontrar en él? ¿Qué es el sector fintech? El sector fintech, término procedente de la unión de las palabras inglesas ‘finance’ (finanzas) y ‘technology’ (tecnología), es una industria de reciente nacimiento en la que se engloban todas las compañías que emplean la tecnología para ofrecer productos y servicios financieros innovadores, poniendo el foco en la accesibilidad, la eficiencia y la personalización y ofreciendo, en última instancia, una mejor experiencia de usuario. Esta industria ha evolucionado a un ritmo vertiginoso y actualmente goza de un enorme peso dentro del mercado. De hecho, en el primer trimestre de 2024 se calcula que la inversión global en fintech sumó 51.800 millones de dólares y se espera que, de cara a 2030, las compañías del sector alcancen una valoración de 1,5 billones de dólares. Las empresas fintech se apoyan en la tecnología para simplificar procesos financieros tradicionales y solventar necesidades concretas. Su objetivo es reducir costes, aportar eficiencia y democratizar el acceso a servicios financieros. Por ello, el sector fintech y las compañías que se mueven en él presentan tres características comunes: Son digitales . Utilizan herramientas digitales y eliminan las infraestructuras físicas.

. Utilizan herramientas digitales y eliminan las infraestructuras físicas. Son innovadoras . Integran tecnologías emergentes como inteligencia artificial, el blockchain o el Big Data.

. Integran tecnologías emergentes como inteligencia artificial, el blockchain o el Big Data. Se enfocan en el usuario. Diseñan soluciones personalizadas basadas en las necesidades y las preferencias de los distintos clientes. En España, actualmente se estima que hay unas mil startups del sector fintech, las cuales representan alrededor del 6% del total de fintech que se encuentran en Europa. En comparación con otros países, además, España se posiciona como el tercer país con mayor número de empresas de este sector, solo por detrás de Reino Unido y Alemania, y el sexto a escala mundial. Bizum, la famosa aplicación que permite realizar transferencias instantáneas, o Housers, una plataforma de microfinanciación inmobiliaria, son ejemplos de compañías fintech con origen español que han demostrado el potencial que ofrece este sector. Tipos de fintech más comunes En esta disrupción tecnológica han aparecido miles de compañías orientadas a diferentes servicios y áreas del sector financiero. Por eso, actualmente se pueden encontrar varios tipos de fintech, categorizadas por el servicio que ofrecen. Entre ellas, algunas de las más destacadas son: Fintech de pagos y transferencias . Aplicaciones que permiten hacer pagos electrónicos rápidos y seguros, ya sea a escala nacional como internacional.

. Aplicaciones que permiten hacer pagos electrónicos rápidos y seguros, ya sea a escala nacional como internacional. Crédito y préstamos . Plataformas que facilitan préstamos entre particulares, impulsando soluciones como el crowdlending.

. Plataformas que facilitan préstamos entre particulares, impulsando soluciones como el crowdlending. Robo advisors . Son plataformas digitales que automatizan la gestión de las carteras de inversión.

. Son plataformas digitales que automatizan la gestión de las carteras de inversión. Seguros digitales . Ofrecen seguros a través de aplicaciones muy fáciles de usar.

. Ofrecen seguros a través de aplicaciones muy fáciles de usar. Blockchain y criptomonedas . Startups que se basan en la tecnología para asegurar transacciones y gestionar criptomonedas y otros activos digitales.

. Startups que se basan en la tecnología para asegurar transacciones y gestionar criptomonedas y otros activos digitales. Financiación colectiva (​​crowdfunding). Plataformas que dan la posibilidad a emprendedores de recaudar fondos para sus proyectos directamente de los usuarios, sin depender de un intermediario financiero. Ventajas y desafíos de las empresas fintech Las fintech presentan beneficios significativos, pero también retos que hay que conocer y valorar antes de decidirse a invertir en ellas. En este sentido, estas son algunas de las ventajas y desafíos más comunes del sector. El futuro del fintech: tendencias y perspectivas en la industria financiera El futuro del sector fintech es prometedor, tal y como apuntan las proyecciones de inversión de cara a futuro. Todo indica que esta industria continuará creciendo, impulsada por los continuos avances tecnológicos y por la creciente adopción digital por parte de inversores y consumidores. En este sentido, parece que el sector fintech apunta hacia las siguientes tendencias: Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Más adopción de la inteligencia artificial . La progresiva incorporación de la IA va a mejorar aún más la personalización de los servicios financieros que ya ofrecen las empresas fintech.

. La progresiva incorporación de la IA va a mejorar aún más la personalización de los servicios financieros que ya ofrecen las empresas fintech. Crecimiento del open banking . Este término, cada vez más común, engloba a los terceros que desarrollan soluciones financieras con datos bancarios de forma segura. Como sector empresarial, está creciendo y podría seguir impulsándose de cara a futuro.

. Este término, cada vez más común, engloba a los terceros que desarrollan soluciones financieras con datos bancarios de forma segura. Como sector empresarial, está creciendo y podría seguir impulsándose de cara a futuro. Nuevos bancos digitales . Veremos el nacimiento y la aparición de nuevas entidades completamente online, es decir, neobancos que funcionan sin sucursales tradicionales.

. Veremos el nacimiento y la aparición de nuevas entidades completamente online, es decir, neobancos que funcionan sin sucursales tradicionales. Inclusión financiera para todos . La llegada de las fintech da acceso a servicios financieros en regiones que hasta ahora estaban más desatendidas, ampliando el radio de actuación en el sector de las finanzas y la tecnología.

. La llegada de las fintech da acceso a servicios financieros en regiones que hasta ahora estaban más desatendidas, ampliando el radio de actuación en el sector de las finanzas y la tecnología. Pagos invisibles. Continuaremos viendo cómo surgen y se desarrollan tecnologías para pagos automáticos sin interacción directa del usuario. El sector fintech no solo está transformando la gestión de las finanzas, sino también democratizando el acceso a servicios financieros en todo el mundo. De cara a futuro, está previsto que este sector siga revolucionando la industria, abriendo nuevas oportunidades tanto para los usuarios como para los inversores. Conocer las características de esta nueva industria será clave de cara a desarrollar nuestras estrategias.

