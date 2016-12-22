Introducción al Forex - Qué es la operativa Forex

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Simplemente Fórex – también conocido como FX o cambio de divisas – es el cambio de una divisa por otra a un precio acordado.

Digamos que usted planea unas vacaciones a Estados Unidos y necesita cambiar el dinero que gastará por libras esterlinas (GBP) en dólares americanos (USD).

El lunes, usted encontrará en su cambio de moneda local y verá que la tasa de cambio para GBP/USD es $1.45. Esto significa que por cada libra que cambia, recibirá $1.45. Usted gasta £100 para obtener $145.

Sin embargo, usted pasa por el mismo cambio de divisas unas semanas después y nota que la última tasa de cambio para GBP/USD es ahora $1.60. Sus £100 ahora obtendrán $160 – un extra de $15 –

Las tasas de cambio de divisas fluctúan todo el tiempo por una variedad de factores como la fuerza de la economía de un país. Lo que los traders de forex buscan es obtener rentabilidad de esas fluctuaciones por medio de la especulación de cuando subirán o caerán.

Forex es un Mercado que funciona las 24 horas

Esencialmente, el trading en forex es el acto de especular con el movimiento del precio de cambio por medio de la compra de una divisa simultáneamente vendiendo la otra. Los valores de las divisas crecen (aprecian) y bajan (deprecian) entre ellas debido a un número de factores económicos, geopolíticos y técnicos.

Forex es un mercado global, abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana (lunes a viernes). Sigue al sol alrededor de la tierra, abriendo el lunes a la mañana de Wellington, Nueva Zelanda, luego los mercados asiáticos en Tokio y Singapur. Más tarde, se mueve a Londres antes de cerrar en la noche del viernes en Nueva York.

A diferencia de muchos mercados, el Mercado de forex es over-the-counter (OTC) esto significa que no existe una locación física o una central y las operaciones se realizan las 24 horas del día a través de una red global de negocios, bancos e individuos.

Liquidez y apalancamiento

Forex es el mercado más operado en el mundo con un turnover promedio que excede los $5 trillones por día.

Esto significa que los pares de divisas están en constante fluctuación de valor entre ellas, creando oportunidades de trading para aquellos inversores que lo aprovechen. Además, forex es un producto apalancado, lo que implica que usted puede obtener una mayor exposición al movimiento de divisas al que podría obtener cuando compra divisas físicamente.

¿Que hace que la operativa en forex sea tan volátil?

Las tasas de forex son uno de los medios más importantes para determinar el nivel de salud económica de un país, por ello es que son constantemente observados y analizados ante una multitud de diferentes factores.

Esto es lo que hace la operativa en forex tan rápida y excitante – la alta liquidez de mercado significa que los precios pueden cambiar rápidamente en respuesta a noticias y eventos en el corto plazo, condiciones políticas, operativa internacional, políticas de bancos centrales y más.

Algunos de los factores claves que influencian los precios de forex son

.- Estabilidad política y económica.

.- Tasas de inflación.

.- Políticas monetarias.

.- Deuda de gobierno.

.- Desastres naturales.