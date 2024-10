Tiempo de lectura: 9 minute(s)

Invertir no es fácil y la inversión intradía implica enormes riesgos. ¿Negociación intradía para principiantes? Claro, pero después de adquirir conocimientos teóricos y técnicos. Con esto vale la pena iniciar la introducción del siguiente artículo. Algunos inversores buscan acciones de empresas que podrían mantener en cartera durante 5 o 10 años para obtener una rentabilidad de varias decenas de por ciento. Otros quieren luchar contra el mercado todos los días, creyendo que podrán lograr un beneficio agregado mayor. Esto es lo que hacen los inversores intradía.

La inversión intradía puede compararse con una guerra, cuyo equilibrio es más importante que ganar una batalla individual (una o dos operaciones). Por eso la gestión de riesgos y el control de las emociones son tan importantes. Además de la preparación analítica y la elección de los métodos adecuados, es muy importante la preparación mental. ¿Por qué? Porque el mercado está lleno de emociones. En este artículo aprenderás las ventajas y desventajas de la inversión intradía, por qué es importante gestionar el riesgo y qué ejemplos de estrategias utilizar.

Inversión intradía ¿Para quién es?

Normalmente, el inversor intradía debe tener:

Curiosidad por el mundo inversor y mente abierta

La capacidad de pensar crítica y analíticamente

La capacidad de ser observador, controlar las emociones y mejorar sus habilidades

Ganas de adquirir conocimientos y explorar la psicología del mercado

Pasión en forma de análisis de riesgos y mercados financieros

Análisis en profundidad para poder conocer los momentos en los que el riesgo puede ser extremadamente rentable

Disposición a correr riesgos, valor

Todo lo anterior va entrelazado. La curiosidad por el mundo y una mente abierta hacen que un inversores sea capaz de asimilar ideas y esté interesado en ampliar sus conocimientos. La capacidad de pensar críticamente y realizar análisis le proporciona una satisfacción adicional y hace que la información que escucha pase por un filtro.

La auto-observación y el control de las emociones permiten mantener la distancia y reducir el estrés, que puede afectar negativamente las decisiones y los resultados de las inversiones. La propensión a asumir riesgos reflexivamente significa que el pensamiento de "segundo nivel" puede producir resultados rentables. Sin embargo, incluso realizar un gran análisis y sacar conclusiones lógicas no puede garantizar el retorno de la inversión. A lo sumo, en términos estadísticos, pueden dar una ventaja a la probabilidad y hacer que el saldo de ganancias sea mayor que las pérdidas. Con el comercio regular, las pérdidas son inevitables. Por lo tanto, sigamos adelante e intentemos responder ¿qué debería hacer cada inversor?

Conocer bien los instrumentos con los que invierte (a qué información reacciona el precio, quién los negocia, cuál es el contexto del mercado, etc.).

Conocer bien la plataforma en la que invierte.

Invertir sólo la cantidad que esté dispuesto a perder sin mucho impacto en su bienestar y vida personal.

Utiliza órdenes defensivas (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, etc.)

No apegarse emocionalmente a los activos que posee y en los que invierte.

Aprender análisis técnico (aunque no sea la base de su propio análisis, lo importante es que muchos traders lo utilizan)

Aprender los conceptos básicos del análisis fundamental analizando empresas que cotizan en bolsa

Crear una estrategia y ejecutarla en el mercado.

Mantener una posición de acuerdo con la estrategia adoptada.

Conocer el contexto macroeconómico del mercado (datos de las economías, política monetaria de los bancos centrales, tipos de interés, etc.)

Estar preparado para aceptar una pérdida cuando los fundamentos hayan cambiado o la estrategia no funcione.

Establecer contactos con personas con las que pueda intercambiar opiniones.

No ver las pérdidas como fracasos, sino como lecciones que aprender en el futuro.

Ventajas y desventajas de la inversión intradía

Por supuesto, muchas de las ventajas y desventajas de la inversión intradía son cuestiones subjetivas, y cualquier inversor podría enumerar muchas. También es posible que algo que otro inversor perciba objetivamente como una desventaja pueda considerarse una ventaja y viceversa. El conocimiento de la apertura y el cierre de posiciones el mismo día al desarrollar un escenario de inversión puede resultar beneficioso para los operadores a quienes les gusta simplificar sus configuraciones. La inversión intradía también puede favorecer a las personas que no son muy pacientes por naturaleza y se contentan con resultados rápidos; sin embargo, esto también es una cuestión subjetiva. A continuación enumeramos las ventajas y desventajas objetivas de la inversión intradía:

Ventajas

Posibilidad de obtener beneficios significativos en un corto período de tiempo

Sin riesgos específicos asociados con mantener posiciones durante mucho tiempo

Sin costes en forma de puntos swap (si la posición se abre y se cierra el mismo día)

Capacidad para desarrollar el control de las emociones, la gestión de riesgos y el pensamiento analítico

Gran satisfacción por un pronóstico preciso que resultó en ganancias

Desventajas

Alto riesgo de incurrir en pérdidas

Posibilidad de pérdida del depósito por completo o de cierre automático de posición con pérdidas (Stop Out)

Alta volatilidad asociada al apalancamiento

Las emociones intensas pueden obstaculizar el proceso de inversión y lastrar las decisiones

Peores resultados comerciales pueden afectar el estado de ánimo

La necesidad de concentrarse y prestar atención a la realización de posiciones

Gestión del riesgo

El riesgo no es algo medible ni cuantificable. Gestionarlo es más un arte que una ciencia, y debe basarse en algunos principios fundamentales. Normas que no se incumplen precisamente para controlar el riesgo. Los inversores intradía deben aprender a asumir riesgos en el momento adecuado: aquel en el que la apertura de una posición tenga una base sólida.

Esto, a su vez, requiere conocimiento y un poco de locura, después de todo, el futuro que los traders intentan pronosticar siempre es desconocido. Como regla general, los inversores ven atractivo el riesgo cuando el futuro les parece predecible. Sin embargo, en el corto plazo, es muy difícil para el mercado predecir en qué día el trading es más un arte de reaccionar e interpretar el sentimiento que de predecir el futuro. Cuando el sentimiento de los inversores es débil, prevalecen las caídas. Cuando el sentimiento mejora, los rendimientos aumentan. El péndulo del mercado trabaja constantemente.

La gestión de riesgos para los inversores intradía, ya sean principiantes o avanzados, es clave. Sin ella, es posible sufrir pérdidas irreparables o, en casos extremos, perder su depósito por completo. Entonces, respondamos qué debe hacer un inversor que quiera evitar tal escenario:

Evita invertir desde las emociones

El miedo a perder una oportunidad a menudo puede provocar pérdidas y abrir una posición en un "precio mínimo" o en un "precio máximo". Imagínese que ha estado observando, digamos, el índice Nasdaq durante muchas horas, pero no abrió una posición, se olvidó de ella. Al cabo de unas horas, el índice abre al 4%, subidas eufóricas. Todos, no sólo los traders intradía novatos, se sienten tentados a abrir una posición larga (COMPRAR) y están enojados por no haber abierto una posición antes. En esos momentos, vale la pena detenerse y pensar en qué medida la decisión de abrir una posición está bien pensada y en qué medida es causada por emociones. ¿Cómo lidiar con esto? La regla correcta parece ser no abrir posiciones en momentos en los que es difícil conseguir una ventaja en el mercado.

Poder jugar en 'contra' el mercado

Tomar decisiones acordes a la tendencia no siempre es lo más rentable. La "contratendencia" puede dar resultados superiores a la media, aunque valga la pena, pero más importante que aplicarla regularmente a su estrategia de inversión es el pensamiento contratendencia, que básicamente le ayuda a comprar cuando otros tienen miedo y a vender cuando el mercado está codicioso.

Investigar sentimiento del mercado y noticias

Selección hábil de información y elección de aquellas que son más importantes para el mercado actual. Esta es una de las principales tareas de los comerciantes intradía.

Construir una estrategia de inversión

Una vez que haya adquirido el conocimiento adecuado o tal vez se haya inspirado en algo, será el momento de crear e implementar una estrategia de inversión. También puede ser importante determinar en qué intervalos de tiempo pretende operar.

Análisis del 'Price action'

Los inversores que utilizan el análisis técnico y analizan gráficos con frecuencia notarán ciertas similitudes entre escenarios, velas y formaciones que potencialmente pueden ayudar a determinar los niveles de precios adecuados para abrir posiciones.

Ajustar órdenes defensivas

Después de tomar una posición, la mayoría de los operadores profesionales que gestionan el riesgo establecen órdenes defensivas para no tener que mirar el gráfico sin parar y que les aseguran que se seguirá la estrategia que han establecido.

Controlar las emociones y gestionar posiciones

Probablemente el elemento más difícil en la gestión de riesgos es el manejo hábil de las posiciones y el control constante de las emociones para mantener una "mente sobria" y mejorar la reacción.

“Errores” populares en la inversión intradía

A continuación enumeramos algunos de los factores que a menudo perjudican el resultado de la inversión y obstaculizan el éxito del comercio.

Falta de experiencia con la plataforma de inversión

Por supuesto, la experiencia no surge de la nada. Se deben aprender los conceptos básicos de la ejecución de órdenes y conocer las capacidades de la plataforma, para que cualquier error técnico no sea un obstáculo al comercio diario. Conocimiento insuficiente del activo y apalancamiento.

Empezar a invertir

La principal contramedida del riesgo es, por supuesto, la cantidad que arriesga un inversor intradía. Si es demasiado alta, la inversión puede implicar incomodidad y un estrés tremendo. Estas emociones nunca tienen un buen efecto en el resultado de las decisiones. Un inversor principiante debería comenzar a invertir en cantidades pequeñas, e ir aumentándolas gradualmente si descubre que su situación financiera se lo permite.

Cantidad de inversión demasiado alta

Algunos inversores simplemente invierten por grandes cantidades con la esperanza de obtener grandes beneficios. Después de todo, al invertir mucho dinero se puede esperar un retorno muy grande. Pero el problema es que el riesgo de pérdida es muy grande, tanto que en casos extremos puede incluso afectar la vida personal del inversor. El mercado puede ser impredecible y puede ocurrir una pérdida en cualquier momento.

Sin órdenes defensivas

Stop Loss, Take Profit o Trailing Stop Loss son términos familiares para casi todos los inversores. Nos permiten limitar las pérdidas y ejecutar automáticamente la estrategia adoptada; aunque muchos no los utilizan basándose únicamente en sus propias habilidades y tiempo. Algunos esperan que, dado que muchos inversores suelen colocar el stop loss y el take profit en los mismos lugares (soportes y resistencias), no pueden dar una ventaja de inversión y alentar al mercado a jugar "contra ellos". Una toma de ganancias bien colocada puede "proteger" las ganancias de una posición, y un stop loss bien colocado puede detener una pérdida creciente.

Mantener posiciones perdedoras

Lo anterior tiene que ver con no ejecutar la propia estrategia. Cuando la pérdida en una posición aumenta, muchos operadores mantienen la posición aunque de facto el precio ya haya caído por debajo de los niveles aceptables según los supuestos originales. En tal situación, suele ser más sensato aceptar la pérdida y cerrar la posición que mantenerla con la esperanza de que el precio empiece a volver "a nuestra manera".

Borrar beneficios demasiado pronto

A veces, una "mano demasiado rápida" también puede ser un problema cuando una posición empieza a generar beneficios. Algunos traders en tales situaciones no pueden resistir la tentación de cerrar la posición y obtener ganancias, aunque a menudo sean muy pequeñas. Parece más prudente gestionar hábilmente la posición y cerrarla si el precio cae por debajo del nivel designado; esto puede ser un trailing stop loss. Vale la pena dejar que los beneficios crezcan y creen un entorno propicio para obtener mayores rendimientos. Pero sin olvidar la gestión del riesgo.