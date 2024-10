Invertir en divisas de Materias Primas

El nombre de divisas de materias primas se utiliza para el grupo de monedas de países cuya característica común es la alta dependencia de la economía en la exportación de una o varias materias primas clave.

Todos sabemos lo que es una divisa: una moneda de cambio de un país concreto con valor determinado. Sin embargo, hay muchas formas de agrupar y clasificar las divisas en función de sus características comunes, tales como: Región de uso (divisas Europeas, Africanas o Asiáticas);

Facilidad de intercambio e importancia en la economía global (monedas fuertes y débiles);

Situación económica del país (divisas de países desarrollados o en vías de desarrollo - emergentes). En este artículo, analizaremos una categoría específica de monedas cuya característica común es la correlación con el precio de una materia prima: el grupo de estas monedas se llama "divisas de materias primas". ¿Qué son las divisas de materias primas? El nombre de divisas de materias primas se utiliza para el grupo de monedas de países cuya característica común es la alta dependencia de la economía en la exportación de una o varias materias primas clave. Esto hace que el precio del producto exportado y el valor de la moneda estén altamente correlacionados: cuando el precio de la materia prima dada aumenta, generalmente se traduce también en un aumento en el valor de la moneda del país en cuestión. Veamos el ejemplo de Canadá, cuya principal materia prima exportada es el petróleo: cuanto mayor sea el precio de mercado del "oro negro", mayor será el valor del dólar canadiense en relación con otras monedas. Divisas de materias primas más conocidas Las principales divisas de materias primas son conocidas como "Commdolls" (que derivan de las materias primas en dólares), es decir, el dólar australiano, el dólar de Nueva Zelanda y el dólar canadiense. Las divisas más líquidas y significativas incluyen también a la corona noruega, rand sudafricano, real brasileño y rublo ruso. Obviamente, hay más países que dependen de la exportación de materias primas, pero la mayoría de ellos son países que aún se están desarrollando, la liquidez de su moneda es baja, al igual que su importancia desde el punto de vista de la economía global. Ahora, echemos un vistazo de cerca a cada una de las divisas de materias primas más populares: El dólar australiano (AUD) es la moneda oficial de Australia, es decir, la 12 economía más grande del mundo. En la terminología de forex, el dólar australiano a veces se llama "Aussie" y el par de divisas AUDUSD "canguro", es uno de los más comúnmente negociados en el mercado de divisas. La moneda de Australia está relacionada en gran medida con los precios de los combustibles fósiles, que representan en total aproximadamente el 70% de las exportaciones de este país. Estos incluyen, sin limitaciones, oro, cobre, níquel, carbón y hierro. El dólar neozelandés: es la moneda de Nueva Zelanda (también llamada "kiwi" por los traders) y, al mismo tiempo, es otra moneda de las Antípodas. Sus movimientos están relacionados con la exportación de productos agrícolas y derivados de los animales de Nueva Zelanda, tales como madera (y productos relacionados, por ejemplo, papel), lana, lácteos y productos cárnicos.

es la moneda de Nueva Zelanda (también llamada "kiwi" por los traders) y, al mismo tiempo, es otra moneda de las Antípodas. Sus movimientos están relacionados con la exportación de productos agrícolas y derivados de los animales de Nueva Zelanda, tales como madera (y productos relacionados, por ejemplo, papel), lana, lácteos y productos cárnicos. El dólar canadiense: es la moneda de Canadá, es decir, la economía con uno de los depósitos de petróleo más grandes del mundo. Este país explota sus reservas a gran escala y, por lo tanto, es uno de los principales exportadores de esta materia prima en el mundo. Por lo tanto, como se puede adivinar fácilmente, el cambio con el dólar canadiense está muy relacionado con el precio del "oro negro".

es la moneda de Canadá, es decir, la economía con uno de los depósitos de petróleo más grandes del mundo. Este país explota sus reservas a gran escala y, por lo tanto, es uno de los principales exportadores de esta materia prima en el mundo. Por lo tanto, como se puede adivinar fácilmente, el cambio con el dólar canadiense está muy relacionado con el precio del "oro negro". La corona noruega: es la moneda oficial de Noruega y otra divisa fuertemente relacionada con el petróleo: este país escandinavo, que tiene los mayores depósitos de petróleo en Europa del Este, es considerado el mayor exportador de petróleo en Europa.

es la moneda oficial de Noruega y otra divisa fuertemente relacionada con el petróleo: este país escandinavo, que tiene los mayores depósitos de petróleo en Europa del Este, es considerado el mayor exportador de petróleo en Europa. El rand sudafricano: es la moneda de Sudáfrica, es decir, el país más desarrollado en esta parte del continente africano. Una gran parte de la economía de este país se centra en la extracción de metales preciosos, por lo tanto, la fuerte correlación entre ZAR y el precio de metales como el platino (Sudáfrica suministra más de la mitad de esta materia prima en el mundo) o el oro.

es la moneda de Rusia y varios países que dependen mucho de él. Una gran parte de la exportación rusa involucra recursos de energía y, por lo tanto, no sorprende que el tipo de cambio del rublo esté fuertemente correlacionado con las cotizaciones de gas natural y petróleo. El impacto del dólar en el mercado de materias primas El dólar estadounidense no es una divisa de materias primas en el sentido tradicional, pero no cambia el hecho de que es el más importante para el mercado de "commodities": el dólar es la divisa en la que se denominan los precios de las materias primas en los mercados mundiales. Para simplificar, esto significa que la depreciación del dólar, es decir, la disminución de su valor, generalmente resulta en un aumento de los precios de las materias primas y, por el contrario, el aumento (apreciación) del valor del dólar con frecuencia significa una disminución del valor de las materias primas.

