¿Cómo invertir en café?

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

Es ampliamente conocido que Brasil es el mayor productor de café, proporcionando alrededor del 35% de la producción mundial . Sin embargo, no todo el mundo sabe que los granos de café vienen de una planta que crece en más de 50 países con climas subtropicales y tropicales. Además, cada uno de nosotros puede invertir en esta materia prima de la agricultura o especular sobre su precio.

Arábica o Robusta

Los futuros invertidos en el Intercontinental Exchange (ICE) cubre dos tipos de granos de café, que son Arabica y Robusta. Merece la pena saber que el tipo Arabica es casi el 70% de todo el café del mundo, y se considera un producto de alta calidad. Sin embargo, es el tipo Robusta el que vende a precios más altos, principalmente debido a un menor volumen de producción y una alta demanda de empresas multinacionales como Nestlé. La tabla a continuación muestra los parámetros básicos de la inversión en estos dos tipos de café en ICE.

En este momento, también merece la pena mencionar que las horas durante las que se invierte en café en el ICE son las siguientes:

Café Arabica - de lunes a viernes, de 10.15 am a 6.30 pm (UTC),

Café Robusta - de lunes a viernes, de 9.00 am a 5.30 pm (UTC).

¿Qué es contango?

A la hora de hablar de la inversión en café a través de contratos de futuros, debemos poner atención hacia el fenómeno contagio, que existe en la mayoría de los mercados de materias primas y artículos no elaborados. Éste implica un mecanismo de rollover en futuros, que consiste en mantener la posición cambiando de un ciclo que expira, a un contrato con una fecha de vencimiento posterior, por ejemplo de mayo a julio. Esto puede hacerse al vender un contrato que expira antes de su vencimiento, y comprar uno nuevo.

Sabiendo lo que es un rollover de futuros, podemos continuar explicando el fenómeno de contango, también conocido como forwardation. Esta es una situación en el mercado de contratos de futuros (como los futuros del café) donde el precio del contrato que se debe establecer en el futuro es más alto que el valor actual. Un ejemplo de este fenómeno puede ser la situación en la que el precio de un contrato con vencimiento de café Arabica es de 105 USD por unidad y el precio de otro contrato con una fecha de expiración posterior es de 110 USD. En este caso, contango suma un total de 5 USD y se traduce directamente en un coste de posición de rollover de 1875 USD por cada contrato. ¿Cómo se calcula esta cifra? Un contrato de futuro de café Arabica cubre 37.500 libras de Arabica, y su cotización refleja el valor de 100 libras de café, por lo que el coste del rollover es el producto de 5 y 375.

Aquí tenemos que recordar que un nivel relativamente bajo de contango es un fenómeno deseable y común en el mercado de bienes y servicios. Si, por otro lado, el nivel es demasiado alto, anima al almacenamiento de materias primas (en este caso el café) y su reventa en el futuro a precios más altos de los actuales. El fenómeno contrario al contango se llama backwardation, pero ocurre mucho menos.

¿Qué formas hay de invertir en café?

ETFs sobre el café: estos fondos te permiten invertir en el mercado del café a medio y largo plazo;

Invertir en acciones de empresas cafeteras como Nestlé, Starbucks y otros muchos; sin embargo, deberíamos recordar que muchas de estas empresas también obtienen dinero con la venta de otros productos o servicios, que también se traduce en el precio de sus acciones.

El café es el segundo producto (después del petróleo) más invertido del mundo. Aunque de un primer vistazo parece que el café se compra principalmente para fines de consumo, resulta que también puede ser una inversión.