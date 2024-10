¿Qué es Cardano?

Cardano es bien conocido como una criptografía "asesina de Ethereum". Algunos expertos creen que esta criptomoneda tiene el potencial de incluso superar a Ethereum gracias a su avanzada tecnología.

El mercado de criptomonedas comprende varios miles de proyectos, cada uno de los cuales afirma tener múltiples usos y tecnología innovadora. Mientras tanto, sin embargo, de los muchos miles de criptomonedas, es probable que solo una pequeña proporción pueda encontrar su lugar en el mercado del futuro. Una de las criptomonedas que más popularidad ha ganado entre inversores minoristas e instituciones es Cardano. La misión principal de la tecnología blockchain es redefinir la 'confianza', eliminando potencialmente a los intermediarios que, en este momento, las sociedades deben reconocer como autoridad mientras tienen una capacidad limitada para controlarlos. El precio de las criptomonedas es solo una pieza especulativa del rompecabezas general y la adopción generalizada de las últimas soluciones tecnológicas que potencialmente eliminarán una gran cantidad de fraudes y errores en el sistema financiero. Los desarrolladores de Cardano son conocidos por su profesionalismo y atención a los detalles de la cadena de bloques refinada. El nombre del token ADA en la blockchain de Cardano es un homenaje a Ada Lovelace, una matemática que vivió en el siglo XIX y es considerada la primera mujer programadora de la historia. La criptomoneda Cardano, según la visión de su inventor Charles Hoskinson, pretende ser la plataforma más refinada del mercado y detrás de cada uno de los 'hitos' en su desarrollo se encuentran investigaciones científicas y meses de pruebas. Al mismo tiempo, en la cadena de bloques de Cardano se están desarrollando aplicaciones descentralizadas, proyectos del mundo del Metaverso, plataformas play-to-earn o el mercado NFT. Los creadores se aseguran de que la criptomoneda siga las nuevas tendencias sin descuidar sus bases tecnológicas. Esto ha permitido que la criptomoneda Cardano alcance el mercado top10, donde ha estado durante años. ¿La criptomoneda realmente superará a Ethereum y la convencerá de ganar popularidad? En el siguiente artículo explicaremos cómo funciona Cardano y qué aplicaciones tiene este ambicioso proyecto. También intentaremos responder qué afecta la valoración del precio de Cardano y cómo comenzar a operarlo. ¿Qué es Cardano? Cardano es una plataforma blockchain de tercera generación y su creador es el programador Charles Hoskinson, quien, junto con Vitalik Buterin, codiseñaron la criptomoneda Ethereum, la más popular en la actualidad. Los dos creadores se separaron y Hoskinson decidió crear una criptomoneda de acuerdo con su visión, sin los defectos y limitaciones de Ethereum, que en su opinión estaba subdesarrollado desde este lado. Así, en 2015, Hoskinson comenzó a trabajar en la plataforma Cardano y la criptomoneda finalmente llegó al mercado en 2017. Cardano fue desde el principio parte de un grupo de criptomonedas conocido como "asesinos de Ethereum", proyectos que se suponía que iban a destronar la creciente popularidad del token ETH gracias a las ventajas tecnológicas. Los creadores de Cardano han negado repetidamente esta interpretación del proyecto, señalando que el mercado de criptomonedas es lo suficientemente grande como para que Ethereum y Cardano coexistan y se complementen entre sí. Los creadores de Cardano ya han demostrado su capacidad para afrontar las revoluciones tecnológicas y convertirlas en un éxito. El modelo de validación de prueba de participación ecológica se aplicó con éxito por primera vez precisamente en la cadena de bloques de Cardano. Cardano experimenta regularmente modificaciones adicionales como parte de la evolución de su cadena de bloques, alcanzando las llamadas eras mediante la implementación de más mejoras avanzadas en la cadena de bloques. Cada hito lleva el nombre de un famoso descubridor o científico, y los creadores de la criptomoneda quieren que la tecnología blockchain sea parte de una revolución social y financiera en los países africanos, entre otros. Las ambiciones de los creadores de Cardano son altas, en última instancia, Cardano pretende convertirse en la cadena de bloques más rápida del mercado con 1,000,000 de transacciones posibles por segundo gracias al protocolo 'Hydra'. Características y casos de uso de Cardano La criptomoneda Cardano funciona apoyándose en la investigación científica y la evidencia que proviene de ella para lograr un progreso más rápido en el desarrollo de token nativo ADA y tecnología blockchain. Uno de los principales objetivos de la plataforma blockchain de Cardano es proporcionar servicios financieros (similares o incluso superiores a la banca) a los habitantes de la Tierra sin servicios bancarios que viven en países pobres o en desarrollo. Las principales características de la plataforma Cardano son: Recursos limitados El suministro de Cardano es pre-limitado de manera similar a Bitcoin, lo que significa que llegará un momento en que no se crearán más tokens ADA nuevos. El número total de tokens rondará los 45 000 millones y hay casi 35 000 millones de tokens actualmente en circulación. Modelo ecológico de aprobación de transacciones de "prueba de participación" Cardano opera con el probado modelo de consenso de prueba de participación Ouroboros, cuya implementación fue precedida por investigación científica avanzada. Gracias a ella, Cardano consume anualmente tanta electricidad como un patrimonio de 300 hogares estadounidenses, mientras que el consumo de electricidad de Bitcoin es comparable al de Argentina y el de Ethereum a países como Suiza. Alta velocidad de procesamiento de transacciones La red de Cardano actualmente es capaz de procesar 250 transacciones por segundo, pero esta cifra aumentará a 1,000,000 gracias al trabajo de los desarrolladores en las próximas etapas de desarrollo. En comparación, Ethereum actualmente procesa 15 transacciones por segundo y Bitcoin alrededor de 5. Bajos costes de transacción Las tarifas en el sistema Cardano dependen del tamaño de la transacción y el costo de ADA por byte. Los costos actuales son 0.16 ADA por transacción o aproximadamente $0.10. Control y desarrollo descentralizados Modelo de supervisores descentralizados liderado por Fundación Cardano, IOHK y EMURGO. La Fundación Cardano eleva el perfil en el escenario global, desarrolla oportunidades de aplicación a través del marketing y la transferencia de conocimientos y se relaciona con reguladores y universidades. IOHK está involucrado en los proyectos de tecnología y software que componen el sistema Cardano. La empresa también promueve la educación sobre la tecnología blockchain mediante la realización de actividades educativas en África, entre otros, trabajando con reguladores e instituciones académicas. Gracias a esto, utiliza las últimas investigaciones científicas, que intenta implementar en su cadena de bloques. EMURGO es una entidad comercial global que se dedica a difundir la adopción de Cardano en entornos empresariales mediante la integración de empresas. Descentralización y acceso a cientos de 'dApps' descentralizadas Actualmente hay varios cientos de aplicaciones descentralizadas construidas sobre Cardano, que permiten el uso de intercambios DEX descentralizados, operaciones financieras o incluso préstamos dentro de la cadena de bloques. Contratos inteligentes y nuevas tendencias Gracias al lenguaje de programación Plutus en Cardano, es posible construir 'contratos inteligentes', que son procesos financieros avanzados que simplifican y eliminan los riesgos y limitaciones de las transacciones con bancos o efectivo. Es posible operar contratos inteligentes en línea a partir del otoño de 2021, pero Cardano también está desarrollando plataformas de juego para ganar para jugadores como Cardano Warriors y Dracards. Cardano también lanzó como parte de la tendencia Metaverse un juego llamado Pavia, que le permite construir una identidad digital y crear su propio avatar virtual, es decir, un equivalente digital de un personaje. “Eras” del Cardano El proyecto Cardano tiene 5 fases, cuyo objetivo es convertirse en una plataforma descentralizada completa utilizando libros de contabilidad de activos múltiples y contratos inteligentes. Todas las fases llevan el nombre de una figura histórica significativa. Cardano ahora está justo después de la era Gaugane (implementando 'contratos inteligentes'): Fundación (Era Byron)

Descentralización (Era Shelley)

Contratos inteligentes (Era Goguen)

Escalada (Era Basho)

Gobernancia (Era Voltaire) Casos de uso de criptografía Cardano La criptomoneda Cardano tiene muchas aplicaciones y algunas de ellas aún están por descubrir. La criptomoneda ha demostrado ser una tecnología eficaz a través de proyectos en África, donde ha ayudado a la industria de la educación, entre otros. La solución que se está construyendo con Cardano, llamada Atala PRISM, creará sistemas nacionales para registrar logros, monitorear el desempeño escolar y estimular el desarrollo de la educación de los logros que se registrarán en el sistema. Charles Hoskinson dice que en 2022 Cardano aumentará su participación en África poniendo a disposición de los africanos productos financieros avanzados, como préstamos. Automatizar transacciones financieras a través de 'smart contracts' sin riesgo y sin el llamado 'factor humano'';

Agilización del proceso de intercambio de bienes e inversión en países subdesarrollados;

Gestión y trazabilidad del perfil de identidad digital;

Verificación y simplificación de los procesos de recopilación de datos de múltiples fuentes;

Controlar el proceso de fabricación y trazabilidad del producto, verificando el origen y originalidad del producto, mejorando el funcionamiento de las cadenas de suministro;

Combatir varios tipos de falsificación y fraude;

Plataformas de juego para ganar que permiten ganar en línea a través del intercambio de bienes o servicios virtuales;

Identidad digital y 'avatar' dentro de los mercados virtuales Metaverse y NFT (parcelas virtuales, obras de arte, etc.) Futuros disparadores de precios de Cardano Cardano ha sido conocido hasta ahora por su sostenibilidad y algunos inversores han acusado a los desarrolladores de la lenta evolución de la cadena de bloques. Después de todo, los inversores están interesados principalmente en el crecimiento del precio del token. Si la tecnología avanzada y las ambiciones de los creadores no son seguidas por el precio de la criptomoneda, el proyecto puede tener problemas. Por supuesto, los futuros, que también permiten tomar posiciones y obtener ganancias en las caídas de precios, son una ventaja aquí. Más bien, echemos un vistazo a lo que podría afectar potencialmente los movimientos de precios de Cardano. Subida del precio de Bitcoin Bitcoin ha sido tratado durante mucho tiempo como un representante de la salud del mercado de criptomonedas, y un aumento en su precio tiende a aumentar la confianza en torno al mercado de criptomonedas en su conjunto. Dado que la criptomoneda a veces se ve como "oro digital", el sentimiento de muchos inversores ha cambiado y ahora no es muy probable que disminuya espectacularmente Bitcoin, incluso más del 90%. Además, instituciones como KPMG o Wells Fargo permiten invertir en criptomonedas y son positivas con respecto a la tecnología blockchain. Demanda institucional Muchas criptomonedas están esperando que aparezcan "grandes inversores", lo que generalmente significa interés de las instituciones financieras. Sin embargo, para que dichas instituciones se interesen en un proyecto, debe tener bases sólidas y, por lo general, demostrar su posición a través del desempeño en el mercado. Evolución de la tecnología blockchain El desarrollo de la tecnología ahora está siendo defendido por muchas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo como Nvidia o Intel. En el contexto del sentimiento positivo de los gigantes, la adopción de la tecnología blockchain puede llegar más rápido de lo que espera el mercado. Al mismo tiempo, se especula sobre aumentos de precios espectaculares de los proyectos criptográficos ante tales desarrollos. Tendencia creciente de Metaverse y NFT El 16 % de los estadounidenses dice que alguna vez ha interactuado con criptomonedas intercambiándolas, invirtiendo en ellas o utilizando la industria. Al mismo tiempo, casi el 3% de los estadounidenses poseen tokens NFT no transferibles. Estas son tendencias que son particularmente populares entre los jóvenes, por lo que los posibles efectos espectaculares de su adopción en la industria probablemente solo se verán dentro de muchos años, aunque actualmente estamos presenciando cambios muy rápidos en la tecnología blockchain Adopción de 'contratos inteligentes' La tecnología de contratos inteligentes tiene el potencial de transformar el mercado financiero y el volumen de transacciones crece constantemente. Cardano puede jugar un papel en esto. Como una cadena de bloques conocida y ampliamente reconocida que proporciona contratos inteligentes, puede atraer a una multitud de instituciones y clientes interesados en esta forma de intercambio de bienes. Esto equivaldría a comprar más Cardano y aumentar la demanda de la criptomoneda. Adopción del Cardano en Africa Los países del tercer mundo pueden ser donde Cardano jugará un papel particular, causando una creciente demanda de la criptomoneda (que, después de todo, es limitada en cantidad). Al mismo tiempo, África cuenta actualmente con la población más joven de todos los continentes, que está mostrando interés por las nuevas tecnologías y los estilos de vida cambiantes. Ganar contra los competidores de criptomonedas La criptomoneda tiene una competencia poderosa, pero Charles Hoskinson confía en el éxito de Cardano, que se supone radica en el trabajo fundamental de los desarrolladores y en el lento desarrollo, basado en la investigación científica. Si la industria de la cadena de bloques crece, es probable que una de las criptomonedas domine el mercado o gane una participación significativa. También es posible el 'destronamiento' del actual rey de las criptomonedas, Bitcoin, que sirve principalmente como depósito de valor porque sus funciones tecnológicas son poco competitivas en relación a nuevos proyectos. Si todo lo que dicen los desarrolladores de Cardano sobre su proyecto es cierto, es posible que la competencia sucumba bajo la presión de los tokens ADA. Riesgos Los mayores riesgos para el proyecto siguen siendo, por supuesto: Competencia creciente (Ethereum, Luna, Solana, etc.)

Regulaciones más estrictas hacia las criptomonedas

Disminución de la actividad en la cadena de bloques de Cardano

La caída del precio de Bitcoin Vale la pena tener en cuenta que el mercado de criptomonedas todavía está fuertemente influenciado por el sentimiento general de los inversores y la salud de la economía. Si los inversores sienten miedo, pueden ser reacios a comprometer capital en el mercado de criptomonedas, lo que se refleja en la caída del precio. Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande, cuando el precio de Bitcoin cae, todo el mercado de criptomonedas lo siente aún más.

