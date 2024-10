Invertir en criptomonedas - ¿Cómo invertir en Bitcoin y otros activos?

El mercado de las criptomonedas ha realizado grandes progresos en los últimos años, y los principales activos digitales como el Bitcoin y el Ethereum han pasado a ser inversiones muy populares. El rápido desarrollo de la tecnología y la introducción de derivados basados en criptomonedas han contribuido a la popularización de las inversiones en este interesante grupo de activos. ¿Qué es el bitcoin? El Bitcoin es una forma de divisa digital, creada y con mantenimiento electrónico. Al contrario que las divisas físicas tradicionales como el dólar o los euros, los bitcoins no se imprimen. En cambio las minan personas que gestionan ordenadores de todo el mundo y contribuyen al sistema validando las transacciones de blockchain. Otra diferencia significativa entre las criptomonedas y el dinero físico son los bancos. La misión de un banco central es la de estabilizar la divisa. Sin embargo no existe tal cosa como un Banco del Bitcoin. Esto se debe a que el bitcoin es un banco en sí mismo. Un libro independiente de operaciones proporciona información sobre el estado de propiedad y todos sus usuarios y el historial de transacciones entre ellos. Es más, existe un número limitado de Bitcoins, lo que también limita el papel de una institución supervisora. Echemos un vistazo a su funcionamiento. Mientras que los bancos centrales pueden imprimir dinero, el Bitcoin tiene una cantidad finita: para 2140 habrá 21,000,000 de bitcoins en circulación. Por lo que podría decirse, como en el caso del oro, que tenemos recursos limitados de Bitcoin. Existen también otras criptomonedas que cada vez se están haciendo más populares. El éxito del Bitcoin ha llevado al desarrollo de otras criptomonedas alternativas, a menudo llamadas “altcoins”. La mayoría de estas divisas ofrecen su propia versión de protocolo del Bitcoin, y son interesantes a su manera. También ayuda que muchas de estas sean más baratas y fáciles de comprar o minar. Echemos un vistazo a las alternativas digitales más importantes:: Litecoin - como la mayoría de las alternativas, está basada en el protocolo del Bitcoin, pero está diseñada para asegurarse de que el proceso de minarla sea mucho más barato y democrático que con el BTC;

- como la mayoría de las alternativas, está basada en el protocolo del Bitcoin, pero está diseñada para asegurarse de que el proceso de minarla sea mucho más barato y democrático que con el BTC; Ethereum - también llamado “Bitcoin 2.0” es una alternativa al Bitcoin. Subió de manera brusca cuando hubo problemas con el BTC y se anunció una actualización del sistema. Esto último hizo que los pagos en Ethereum fueran más sencillos y rápidos;

también llamado “Bitcoin 2.0” es una alternativa al Bitcoin. Subió de manera brusca cuando hubo problemas con el BTC y se anunció una actualización del sistema. Esto último hizo que los pagos en Ethereum fueran más sencillos y rápidos; Ripple - una fuente abierta de igual a igual entre criptomonedas que ofrece las mismas características que el Bitcoin pero también posibilidades avanzadas, entre ellas transacciones inmediatas. Mientras que el Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular, el Ethereum, Ripple, Litecoin y otras siguen creciendo. Las criptomonedas son una revolución financiera con muchas características y muchos cambios por venir. ¿Qué factores afectan a los precios de las criptomonedas? El mercado de las criptomonedas se caracteriza por una volatilidad mucho mayor que en los mercados tradicionales, que está causado por varios factores, entre ellos: El precio del Bitcoin - esto se debe al hecho de que la mayor parte de las demás criptomonedas tienden a seguir al Bitcoin, que es, de cierta forma, el barómetro de este mercado. Especialmente cualquier movimiento brusco en el precio del Bitcoin tendrá un efecto similar en otras criptomonedas.

esto se debe al hecho de que la mayor parte de las demás criptomonedas tienden a seguir al Bitcoin, que es, de cierta forma, el barómetro de este mercado. Especialmente cualquier movimiento brusco en el precio del Bitcoin tendrá un efecto similar en otras criptomonedas. La situación en los mercados tradicionales - las criptomonedas no operan en un vacío, y a menudo están correlacionadas en alguna manera con otros grupos de activos. Puede haber situaciones en las que el mercado de acciones suba, mientras que los activos digitales se encuentren bajo una gran presión de venta.

- las criptomonedas no operan en un vacío, y a menudo están correlacionadas en alguna manera con otros grupos de activos. Puede haber situaciones en las que el mercado de acciones suba, mientras que los activos digitales se encuentren bajo una gran presión de venta. La creciente adaptación de las criptomonedas en nuestra vida diaria - algunos de los proyectos, con el tiempo, se implantarán por otras entidades como bancos y utilizadas para fines prácticos, lo que a menudo incrementa sus precios.

- algunos de los proyectos, con el tiempo, se implantarán por otras entidades como bancos y utilizadas para fines prácticos, lo que a menudo incrementa sus precios. Reglamentos - al comienzo de su existencia las criptomonedas generalmente no tenían regulación. Sin embargo con el tiempo los activos comenzaron a ser de interés para los reguladores y bancos centrales. El anuncio de la incorporación de nuevos reglamentos a menudo llevan a repentinos movimientos de precios. Por tanto es importante mantenerse al día con cualquier noticia que pueda hacer moverse al mercado de las criptomonedas. Los inversores tienen acceso a la información más importante respecto a activos digitales gracias a nuestra sección de “Noticias”, en la que, aparte de las publicaciones más importantes, nuestros analistas presentan un panorama general del mercado e indican posibles oportunidades de inversión. A la hora de analizar el mercado, también es importante tener acceso a precios en tiempo real, algo posible gracias a nuestra plataforma xStation5. Para tener acceso a la última información sobre el mercado de las criptomonedas, tan solo debes pinchar en la sección de “Noticias” de la plataforma. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en criptomonedas con XTB? En XTB nuestros usuarios pueden invertir en acciones de compañías que están directamente relacionadas con el mercado de las criptomonedas como Coinbase, Riot Blockchain o MicroStrategy es otra manera de crear una cartera diversificada. Nuestra escáner de acciones puede resultar útil a la hora de buscar oportunidades de inversión en el mercado de las criptomonedas. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Fuente: xStation5 Conclusión La inversión en criptomonedas ha estallado en meses recientes, y es una tendencia que se espera continúe durante la creciente adaptación de las criptomonedas en nuestra vida diaria. Muchas criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum tienen objetivos elevados que pueden lograrse a través del largo plazo, lo que las hace una interesante oportunidad de inversión para los largo-placistas y aquellos que buscan incrementar la diversificación de su cartera ya que los activos digitales han mostrado históricamente muy baja correlación con el mercado de acciones. También la alta volatilidad y el tamaño de la negociación en las criptomonedas encaja con los inversores a corto plazo.

