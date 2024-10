¿Qué es Litecoin?

El mercado de criptomonedas ha cambiado en la última década. Pero todavía las criptomonedas como Litecoin “han envejecido bien” y continúa luchando contra una competencia mucho más joven.

Litecoin es una criptomoneda creada en 2011 por el ex programador de Google Charlie Lee. Desde el principio, el token fue una respuesta al entonces 'recién llegado' Bitcoin. Se suponía que Litecoin revolucionaría Bitcoin y lo suplantaría. La criptomoneda ganó popularidad especialmente durante los primeros ciclos de crecimiento del mercado de criptomonedas e incluso alcanzó el 3er lugar en el ranking de criptomonedas. Conocido por los inversores como "plata digital", Litecoin incluía una serie de funciones de modificación del código de Bitcoin. Sin embargo, la criptomoneda no logró defenderse de la creciente competencia de los nuevos proyectos de criptomonedas y no ha podido seguirles el ritmo en los últimos años. La alta liquidez comercial y las continuas mejoras en la red continúan atrayendo inversores específicamente a LTC. En el siguiente artículo, aprenderá qué es Litecoin en primer lugar, cuáles son sus tareas y usos y cómo comenzar a operar con Litecoin. ¿Qué es Litecoin? Litecoin es una de las primeras y más importantes criptomonedas llamadas “altcoins”, que crean un método de pago global y descentralizado. La criptomoneda fue creada en base al código de Bitcoin modificado. Litecoin, como Bitcoin, Litecoin, como Bitcoin, se crea a través de un proceso complejo llamado "minería" y utiliza un método de validación de transacciones conocido como "Proof of work". Una tecnología que sigue causando polémica entre los ecologistas y es acusada de consumir mucha energía. Sin embargo, los creadores de Litecoin han pensado en esto e introdujeron un script que reduce el consumo de energía de la red y aumenta la seguridad. Litecoin se utiliza en principio para pagos entre usuarios, sin intermediarios. Las criptomonedas han formado parte de las carteras de muchos inversores en el mercado de activos digitales durante años. El creador de LTC Charles Lee lo aseguró con un cifrado especial, que dificulta los ataques de los hackers, a diferencia de la red Bitcoin cifrada con SHA - 256, proyectos de tecnología Litecoin Características de Litecoin Litecoin, a pesar de haberse creado hace más de 10 años, todavía tiene propiedades y aplicaciones interesantes. A continuación detallamos algunas de ellas: Los creadores establecieron el número máximo (suministro) de tokens LTC en 84 millones, y se espera que el último LTC se extraiga en 2124;

El suministro final de Litecoin es cuatro veces mayor que el de Bitcoin, y el tiempo para generar un bloque en la red LTC también es cuatro veces más corto;

Los mineros reciben una recompensa minera de 12,5 LTC, lo que anima a los mineros a validar las transacciones;

La minería en la red Litecoin requiere más poder de cómputo que BTC;

La "reducción a la mitad" o “halving” reduce la recompensa del bloque a la mitad y en la red LTC ocurre después de que se hayan extraído 840 millones de LTC (cuatro veces más que Bitcoin), la última reducción a la mitad tuvo lugar en 2019;

La red opera en un modelo de prueba de trabajo para validar transacciones;

La cadena de bloques de Litecoin es cuatro veces más rápida que Bitcoin al validar bloques consecutivos cada 2,5 minutos;

LTC se utilizó como entorno de prueba para las mejoras que luego se realizaron en la cadena de bloques de Bitcoin;

El último halving (reducción de oferta y recompensa por bloque minado para los mineros) tuvo lugar en 2019. Evolución de Litecoin Litecoin ha realizado una serie de modificaciones destinadas a mejorar la cadena de bloques: SegWit Un cambio llamado 'Segregated Witness' se dio a conocer como una modificación de la cadena de bloques de Bitcoin en 2015. Su objetivo era ayudar con la escalabilidad de Bitcoin. La propuesta causó controversia en la comunidad de entusiastas de Bitcoin desde el principio, Litecoin introdujo la modificación en 2017. La red LTC se trató como un entorno de prueba para Bitcoin debido a la gran similitud entre las dos criptomonedas. Debido al éxito de SegWit en LTC, también se introdujo en Bitcoin. Algunos mineros y titulares de BTC no lo aceptaron y crearon una criptomoneda alternativa, BitcoinCash, que hasta ahora tiene un tamaño de bloque más grande en la cadena de bloques porque no se sometió a la modificación de SegWit. Red relámpago Lightning Network se ha convertido en el próximo entorno de prueba para el 'rey de las criptomonedas'. El sistema utiliza los llamados canales de micropago para aumentar la capacidad de la red blockchain para procesar transacciones. Litecoin, al introducir con éxito la modificación, demostró una vez más que la red Bitcoin también se puede ampliar y mejorar. La red de iluminación también se puede usar cuando la cadena de bloques BTC se sobrecarga al procesar una gran cantidad de transacciones. MimbleWimble MimbleWimble es un protocolo diseñado para proteger la privacidad. Permite transacciones confidenciales ocultando información como números, montos y su origen. Mimble también tiene el potencial de optimizar la cadena de bloques y mejorar su rendimiento. Litecoin ha seguido trabajando en esta solución durante dos años. Esto también demuestra la actividad de los desarrolladores de Litecoin y la ambición de sus creadores.. ¿Qué afecta al precio de Litecoin? El desarrollo de la red Litecoin dependerá de su uso práctico futuro y de la demanda de la criptomoneda. A continuación presentaremos los factores que pueden influir en el precio de la criptomoneda Adopción de Criptomonedas Uno de los factores clave que podría determinar el precio futuro de Litecoin es la creciente popularidad de las criptomonedas como medio de pago. Litecoin es peer-to-peer, lo que significa que puede transferirse entre direcciones digitales sin ningún problema. La adopción de criptomonedas ha aumentado significativamente en los últimos años, con los principales bancos de inversión como Wells Fargo comparando la tecnología de criptomonedas con los primeros días de Internet. Precio del Bitcoin Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande y su precio es un indicador de la salud general del mercado de criptomonedas. Si el precio de Bitcoin continúa aumentando a largo plazo, el precio de Litecoin también podría beneficiarse. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo un activo volátil y el sentimiento de los inversores puede ser voluble. Cuando el precio de Bitcoin cae, todo el mercado de criptomonedas pierde aún más. En el pasado, Bicoin perdió incluso más del 80% de su precio. En el futuro, esta acción del precio aún es posible porque Bitcoin es un activo especulativo y esos movimientos son bastante normales y cíclicos en el mercado de criptomonedas. Posición de los reguladores Durante muchos años, las principales instituciones financieras públicas con influencia en la política monetaria, como la FED, se han pronunciado sobre el mercado de las criptomonedas. No es posible un bloqueo completo de la tecnología blockchain, sin embargo, penalizar severamente los pagos en criptomonedas sería sin duda un obstáculo para el mercado en crecimiento. Al mismo tiempo, sin embargo, las instituciones, incluida la Reserva Federal de EE. UU., son positivas sobre la tecnología innovadora de las criptomonedas y hasta ahora no han expresado ningún deseo de prohibirlas. Sin embargo, al mismo tiempo, los precios de las criptomonedas son muy susceptibles a las decisiones políticas, como lo demuestra China, que al prohibir la minería de Bitcoin en 2021 ha contribuido a la caída dinámica de los precios. Condición económica La economía y la prosperidad económica están influenciadas por muchos factores, no solo económicos sino también geopolíticos. Los activos de riesgo como las criptomonedas pueden tener dificultades para mantener altas valoraciones durante los períodos de recesión económica y temor entre los inversores. Los factores que pueden afectar la disminución de las valoraciones pueden ser eventos tales como: conflictos militares, estanflación o una recesión en los mercados globales. Precios índice El mercado de criptomonedas está correlacionado con el mercado de valores tradicional, que ha sido determinado por la afluencia de grandes fondos de inversión e instituciones que compran Bitcoin y otros activos digitales. La creciente correlación de Bitcoin con los índices estadounidenses fue señalada por Vitalik Buterlin, creador de Ethereum, entre otros. Aquí son especialmente relevantes los movimientos del índice NASDAQ de empresas tecnológicas, que refleja las valoraciones de las innovaciones del mercado. Desarrollo de la red Litecoin Un factor importante que puede determinar cómo Litecoin hará frente a la creciente competencia en el mercado es el trabajo de los desarrolladores y la capacidad de realizar cambios en la red. Es cierto que la red Litecoin no procesa los "contratos inteligentes" modernos, pero aún existen soluciones capaces de mejorar la cadena de bloques. Las modificaciones a la red de Bitcoin también podrían aumentar indirectamente el precio de Litecoin, como campo de pruebas para los desarrolladores que intentan "actualizar" la tecnología detrás del rey de las criptomonedas. Horario de negociación del Litecoin ¿Qué pasa con las horas de negociación disponibles? Esta información es especialmente importante para los inversores o traders intradía.La negociación de Litecoin está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con un corte técnico el viernes que comienza desde las 00:05 CET hasta las 04:30 CET del viernes al sábado por la noche. El precio al contado es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente. Por supuesto, el mejor momento para operar con criptomonedas Litecoin es durante períodos de muy alta liquidez, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay una alta rotación en el mercado y aumenta el volumen de operaciones, también aumenta la volatilidad. Esto puede verse influenciado por la publicación de noticias importantes sobre criptomonedas, regulaciones, información de la prensa o incluso la caída o el alza del precio de Bitcoin.

