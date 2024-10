¿Qué es Moonbeam?

¿Estás buscando una criptomoneda que dé exposición a la creciente tendencia de los contratos inteligentes? Echa un vistazo a Moonbean, que combina el ecosistema Polkadot y Ethereum.

Moonbeam es un interesante proyecto de alta tecnología que tiene el potencial de combinar las capacidades de las cadenas de bloques Ethereum y Polkadot. Vale la pena leer acerca de las funciones criptográficas de Moonbeam. ¿Qué es Moonbeam? Moonbeam es un proyecto que ofrece a los desarrolladores la oportunidad de brindar soluciones para ayudar a ampliar las capacidades de la red Ethereum. La red Moonbeam logra esto a través de una implementación de EVM y API que es compatible con la tecnología Web 3.0 y puentes con proyectos existentes en el ecosistema Ethereum. Con estas soluciones, los desarrolladores que trabajan en la red Moonbeam pueden implementar 'contratos inteligentes' de Ethereum existentes escritos en código Solidity y aplicaciones descentralizadas en Moonbeam con pocas modificaciones. De hecho, es bastante complicado porque el proyecto se fundó en 2021 y tiene grandes ambiciones. Moonbeam eventualmente también será compatible con la red Polkadot al crear una llamada 'parachain' separada allí similar a la criptomoneda Kusama. Esto también permitirá que la red use la cadena segura de Polkadot y se integre con aplicaciones creadas en esta cadena de bloques. Cabe mencionar que Ethereum y Polkadot son algunas de las criptomonedas más grandes del mundo y la actividad de los desarrolladores (creadores de estos sistemas) y sus usuarios está en constante crecimiento. Esto permite que la criptomoneda Moonbeam gane aún más valor a medida que se desarrollan los proyectos Ethereum y Polkadot. Moonbeam proporciona un entorno para crear aplicaciones descentralizadas y procesar "contratos inteligentes", que se enumeran entre las tecnologías revolucionarias de blockchain. El proyecto puede combinar activos en poder de los usuarios en más de una cadena de bloques. Con soporte de cadena cruzada, Moonbeam permitirá que la aplicación amplíe su alcance. Las plataformas de contratos inteligentes existentes están diseñadas para admitir usuarios y activos en una cadena específica. Con la funcionalidad de contrato inteligente entre cadenas, Moonbeam permite a los desarrolladores ampliar el alcance de sus aplicaciones a nuevos usuarios y activos ubicados en otra cadena de bloques. Casos de uso y características del ecosistema La tecnología está en constante evolución y, gracias a la industria de la cadena de bloques, el mundo de las finanzas podría experimentar una gran transformación en una era de creciente digitalización. Es por eso que las criptomonedas como Moonbeam, que contienen una serie de aplicaciones interesantes en el mundo de las finanzas descentralizadas, están siguiendo estos cambios. A pesar de la complejidad de la tecnología de cadena cruzada, decidimos presentar algunas de las funcionalidades y posibilidades de la red Moonbeam. La tecnología de criptomonedas Moonbeam está dedicada a Ethereum y, en última instancia, también al ecosistema Polkadot. El proyecto ofrece: Soluciones Cross-Blockchain que permiten la comunicación entre sistemas independientes (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilidad y descentralización (sin censura ni regulador externo);

Gobernanza 'democrática' de la red por parte de los desarrolladores mediante la votación de los cambios dentro de la red en un sistema llamado On-Chain Governance;

La posibilidad de apostar ofreciendo ingresos pasivos con un token GLM en la red Moonbeam;

Uso de EVM para que los 'contratos inteligentes' puedan migrar entre cadenas de bloques;

Compatibilidad con nuevos tipos de activos y usuarios en dos o más cadenas de bloques;

Procesamiento de 'contratos inteligentes' en más de una cadena de bloques;

Extensión, comunicación e integración entre parachains, es decir, entornos de prueba de 'blockchain';

Oportunidades para desarrolladores a través del ecosistema de sustrato extendido;

Procesamiento de operaciones financieras anticipadas;

Descarga de la red principal de Ethereum o Polkadot debido a costes más bajos y alta escalabilidad de la red;

Extiender la cadena a la criptomoneda Polkadot y los proyectos construidos sobre ella Los desarrolladores que crean proyectos de 'contratos inteligentes' en la cadena de bloques de Polkadot pueden usar Moonbeam para: Extender el alcance de las “parachains” de prueba que se están construyendo;

Aprovechar las funciones no disponibles o limitadas del ecosistema de Polkadot;

Aprovechar el extenso y refinado sistema de desarrollo de Ethereum. La criptomoneda Moonbeam también contiene muchas funcionalidades para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas: La capacidad de aplicar la funcionalidad desarrollada en la cadena de bloques de Polkadot y llegar a usuarios y proyectos desde otra cadena de bloques;

Facilitar la construcción de una plataforma que procese 'contratos inteligentes' (componiéndola en una de las cadenas de bloques de Polkadot o Ethereum utilizando Moonbeam y el lenguaje Substrate como integrador)

Moonbeam combina soluciones de contratos inteligentes simples, probadas y rápidas en Ethereum. Al mismo tiempo, puede beneficiarse de los efectos de red basados ​​en Polkadot que crean un efecto sinérgico. Potenciadores de precios futuros Moonbeam es un proyecto criptográfico tecnológicamente avanzado y puede beneficiarse del aumento de popularidad de la tecnología blockchain que estamos viendo. Si su desarrollo procede de manera similar al desarrollo de Internet en la década de 1990, podemos suponer que estamos solo al comienzo de su viaje. Además, la popularidad y el precio de Moonbeam pueden estar aumentando debido a los cientos de aplicaciones descentralizadas que se están desarrollando en el ecosistema Ethereum y Polkadot combinados. La evolución de los contratos inteligentes y las últimas tendencias en el mercado de las criptomonedas pueden ayudar a Moonbeam en su desarrollo y aumentar el precio de las criptomonedas. El mercado de criptomonedas tiende a ser extremadamente volátil porque, como cualquier tecnología nueva, atrae a muchos especuladores e inversores que quieren sacar provecho de los grandes movimientos del mercado a corto plazo. Un factor muy importante que podría tener un impacto clave en el precio de Moonbeam es el crecimiento de la criptomoneda Ethereum y la cantidad de proyectos que se están construyendo dentro de ella. Ethereum, junto a Bitcoin, es la criptomoneda más comprada por las instituciones financieras. A principios de 2022, el gigante global de auditoría KPMG se unió al grupo de compradores. Otra gran plataforma de cadena de bloques, Polkadot, también es una criptomoneda bien conocida con posibilidades de realizar contratos inteligentes. Teniendo en cuenta el crecimiento de las transacciones en la red, la cantidad de aplicaciones integradas, la amplia gama de funcionalidades y la gran inversión de capital, podemos suponer que tanto Ethereum como Polkadot tienen posibilidades de éxito en el futuro. Moonbeam crypto es un puente entre estas dos enormes cadenas de bloques. Es por eso que la negociación de Moonbeam crypto parece prometedor en este momento. A su vez, la amenaza para la criptomoneda sigue siendo la posible desaceleración del crecimiento de Ethereum y Polkadots y su superación por otros proyectos nuevos que utilizan tecnologías avanzadas y están ganando popularidad. Riesgos El riesgo de operar con Moonbeam radica principalmente en la imprevisibilidad y volatilidad del mercado de criptomonedas. Las fluctuaciones de precios de varias decenas de por ciento son bastante normales. Otro riesgo radica en la acción del precio de Bitcoin, que está influenciada por muchos factores micro y macroeconómicos diferentes, tales como: decisiones de los reguladores y gobiernos con respecto a las criptomonedas

prosperidad económica

sentimiento general de los inversores

ciclos del mercado alcista

movimientos de grandes poseedores de Bitcoin (las llamadas ballenas)

movimientos de precios del índice tecnológico NASDAQ El comportamiento de las principales plataformas de Moonbeam, el ecosistema Ethereum y Polkadot, también es un riesgo estratégico importante. Aunque Ethereum ha tenido un éxito espectacular en los últimos años en la creación de una comunidad de inversores y desarrolladores que crean aplicaciones descentralizadas en él, es muy difícil predecir si esto le permitirá mantener su posición a largo plazo entre la gran competencia. La disminución de la popularidad de estas cadenas de bloques puede estar influenciada por: obstrucción de redes y mayores costes de transacción;

decisiones de los reguladores;

crecientes competidores de alta tecnología;

disminución de la popularidad y la afluencia de desarrolladores. Negociación de Moonbeam Operar con Moonbeam es especulativo y solo los movimientos del precio son relevantes. Operar con futuros en criptomonedas Moonbeam también brinda la oportunidad de abrir posiciones cortas, en las que los operadores ganan dinero cuando el precio está cayendo y el mercado de criptomonedas está en rojo. Esto le permite implementar muchas estrategias diferentes durante las sesiones de negociación según el precio de Moonbeam. También proporcionamos una gran cantidad de indicadores diferentes en nuestra plataforma de negociación, como el "índice de fuerza relativa" RSI o los niveles de Fibonacci y muchos más. Todos ellos pueden hacer que su negociación sea aún más eficiente. La forma tradicional de comprar e invertir en Moonbeam (MATIC) es comprar criptomonedas en plataformas de negociación de criptomonedas, pero la frecuencia cada vez mayor de ataques de piratería organizados y problemas con los retiros no alientan a los nuevos inversores a abrir cuentas en plataformas de criptomonedas. Precio de Moonbeam El mercado de criptomonedas es muy volátil y los precios incluso de los mejores proyectos pueden cambiar fácilmente en decenas de por ciento. Es por eso que hacer un seguimiento del precio es tan importante. Horario de negociación de Moonbeam ¿Qué pasa con las horas de negociación disponibles de Moonbeam? Esta información es especialmente importante para los inversores intradiarios. La negociación está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con un corte técnico el viernes que comienza desde las 00:05 CET hasta las 04:30 CET del viernes al sábado por la noche. El precio al contado es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente. Por supuesto, el mejor momento para operar con criptomonedas Moonbeam es durante períodos de muy alta liquidez, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay una alta rotación en el mercado y aumenta el volumen de operaciones, también aumenta la volatilidad. Esto puede verse influenciado por la publicación de noticias importantes sobre criptomonedas, regulaciones, información de la prensa o incluso la caída o el alza del precio de Bitcoin.

