La importancia de la macroeconomia

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

Una parte importante del análisis fundamental es lo relacionado a la publicación de datos macroeconómicos. Mientras que algunos indicadores tienen un mayor impacto que otros, la publicación de datos que toman por sorpresa al mercado - ya sea al ser publicados por adelantado o superando las expectativas - pueden causar una considerable volatilidad del mercado.

Comencemos con los indicadores macroeconómicos que pueden impulsar al mercado.

Empleo - el pulso de una economía

Quizás uno de los indicadores más importantes de la salud de una economía es el empleo. Eso es porque influye en todos los aspectos de la actividad económica, desde la demanda hasta la oferta.

Las tasas de desempleo muestran el porcentaje de la fuerza de trabajo total que está en paro, pero activa de empleo y dispuesto a trabajar. Un aumento constante en los niveles de desempleo es una manifestación de una situación de deterioro económico del país, percibida negativamente por los mercados financieros como una señal para retirarse de la moneda. Normalmente, el mercado llega a la conclusión de que cuanto mayor sea el nivel de desempleo, más débil será la moneda.

Nóminas no agrícolas (NFP)

Uno de los datos más importantes y de mayor impacto en los mercados, son las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas se liberan cada primer viernes al mes, delineando nuevos puestos de trabajo en el sector no agrícola y la tasa de desempleo para el mes anterior.

Debido a que los consumidores representan casi el 70% de la actividad económica, el estado del mercado de trabajo es de suma importancia para el bienestar general del país. Una mejora en el dato del NFP, indica que el mercado laboral de Estados Unidos se está fortaleciendo, mejorando las perspectivas de la economía estadounidense, y por lo tanto un efecto positivo sobre el dólar estadounidense.



Un dato peor a lo esperado en el NFP puede tener el efecto contrario, afectando las perspectivas de la economía de Estados Unidos, debilitando el dólar y las acciones estadounidenses. También puede provocar un aumento en el precio del oro, al ser considerado por los inversores como un instrumento refugio seguro.

La inflación - clave para las decisiones de los bancos centrales

El principal objetivo de los bancos centrales es promover la estabilidad de precios en la economía. La estabilidad de precios se mide como la variación de la inflación, por lo que los inversores vigilan los informes de inflación para determinar el curso futuro de las políticas de los bancos centrales.

IPC: es probablemente el indicador más importante de la inflación. Es una estimación estadística construido mediante el uso de los precios de una muestra de artículos representativos cuyos precios son recogidos periódicamente. El IPC mide simplemente la subida de los precios de bienes y servicios y se calcula para diferentes categorías y subcategorías.



Si la publicación del IPC es superior a las expectativas, esto significa que la presión de la inflación es alta y el banco central podría elevar las tasas de interés, lo que podría conducir a un aumento en el valor de la moneda.

En términos generales, los bancos centrales tratan de contrarrestar un aumento de la inflación con tasas de interés más altas, que pueden conducir a un fortalecimiento de divisas. Una baja tasa de inflación por el contrario se contrarresta con menores tasas de interés, que pueden conducir a un debilitamiento de la moneda.

PIB - el verdadero termómetro de una economía

PIB - o Producto Interno Bruto - es el indicador más amplio de la economía de un país y muestra el valor total de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un año determinado. Impactos del PIB de finanzas personales, inversiones y crecimiento del empleo. Los inversores miran la tasa de crecimiento de un país o economía para decidir si deben ajustar su asignación de activos. También comparan las tasas de crecimiento de los países entre sí para decidir dónde podrían ser las mejores oportunidades. Dicha estrategia incluye la compra de acciones de las empresas que se encuentran en países de rápido crecimiento.

"Precaución" con el ruido del mercado

Cada día, casi cada hora, una gran cantidad de datos macroeconómicos se publican - por lo que es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, como trader tiene que saber qué figuras pueden influir en sus posiciones abiertas y lo que realmente vale la pena mirar. Al comienzo de su viaje de trading, vale la pena centrarse en los tres indicadores mencionados anteriormente, antes de excavar más profundamente en otros datos, como la confianza del consumidor, las encuestas de empresas o incluso las ventas al por menor.