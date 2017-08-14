Tiempo de lectura: 3 minute(s)

Los grandes movimientos en la historia de los mercados financieros fueron causados por acontecimientos políticos más que económicos. Por ejemplo el voto Brexit, nos proporcionó una alta volatilidad y múltiples oportunidades comerciales.

Hay una relación directa entre la política y la economía, así que no es una gran sorpresa que la política pueda tener un impacto significativo en los mercados financieros. Pero, ¿cómo sucede esto y por qué? Vamos a averiguar.

La incertidumbre es igual a la volatilidad

Una elección - un evento común para la mayoría de los países - puede tener un gran impacto en los mercados financieros. Las elecciones pueden ser vistas por los traders como un caso aislado de potencial inestabilidad e incertidumbre política, que por lo general conduce a una mayor volatilidad tanto en bolsa y mercado de divisas.

Vamos a analizar cómo el mercado se comportó de cara a las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2016. El consenso fue que Hillary Clinton sería el próximo Presidente de los Estados Unidos. La gran mayoría de las encuestas de renombre dio a Clinton una ventaja sobre Donald Trump, por lo que el mercado estaba relativamente tranquilo, por lo que Trump fue visto como el candidato más 'impredecible'. Sin embargo, su victoria fue una gran sorpresa y condujo a algunos movimientos significativos ya que los operadores tenían para fijar el precio en lo que su presidencia puede implicar.

Debido a que la gran mayoría de las encuestas de confianza convencionalmente tenían a Clinton a la cabeza, los mercados no parecieron estar preparados para una victoria Trump. Una situación similar ocurrió en el referéndum del Reino Unido en la adhesión a la UE, donde un 'un voto “dejar” en gran medida inesperada provocó una fuerte caída en la libra esterlina y dio lugar a la especulación de que la Unión Europea pueda desintegrarse. Estos dos incidentes ponen de manifiesto un rechazo aparentemente global del status quo establecido, y pone en duda la exactitud de la toma de sondeo y de medición. La incertidumbre, la desconfianza y la incredulidad conducen a movimientos más rápidos en el mercado.

Cambio - no siempre es bienvenido

Un cambio de gobierno a menudo significa un cambio en la ideología, lo que normalmente significa un enfoque diferente de la política monetaria o fiscal, los cuales, especialmente el último, son grandes impulsores para los mercados financieros. El dólar subió después de que Trump ganó la elección como resultado de una política fiscal más expansiva para obligar a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés.

En términos generales, cuanto más gasta un gobierno, más rápido crece la economía que por lo general conduce a un aumento de la inflación. En tal situación, el banco central del país tiene que actuar elevando las tasas de interés, lo que apoya la moneda. Además, los partidos políticos o individuos que son vistos como responsables fiscalmente o más preocupados por promover el crecimiento económico tienden a aumentar tanto el mercado de acciones como la moneda. Así, en el caso en que un gobierno que se ve como una economía estable, está en peligro de perder su posición de poder, los operadores pueden reaccionar con nerviosismo y pueden vender la moneda o las acciones.

Buscar la estabilidad

La estabilidad es algo que aprecian los mercados financieros. Como ya hemos mencionado, la incertidumbre es algo que puede tener un impacto negativo en el mercado de acciones o una moneda. Sin embargo, no siempre está relacionado con un cambio de gobierno en lo que respecta a la política. Recordemos lo que ocurrió en 2012, cuando la zona euro estaba a punto de colapsar. Grecia casi se quedó sin dinero y los políticos no pudieron encontrar una solución clara. Una situación similar ocurrió en 2015 cuando el país estaba a un paso de salir de la zona euro, lo que resultó en algunos movimientos cortantes en mercados como el DAX, CAC 40 y muchos más.

No fue hasta que se alcanzó un acuerdo político en Bruselas que el mercado se estabilizó con el tiempo. A pesar de las medidas puestas en marcha, éstas estaban lejos de ser perfectas, por lo que la sensación de estabilidad causó un repunte significativo.

Como se puede ver, la política podría tener un gran impacto en el mercado financiero. Es por eso que usted debe seguir de cerca la escena política.