Las dos caras del Trading de Alta Frecuencia

Tiempo de lectura: 10 minute(s)

Una definición apropiada podría ser: "la ejecución de estrategias de inversión basadas en programas de computador o algoritmos de captura de oportunidades que pueden ser pequeñas o existir por un muy corto período de tiempo".

El Trading de Alta Frecuencia (High Frecuency Trading, HFT), está presente en diferentes actividades financieras y es usado por fondos de inversión (en terminología anglosajona hegdefunds), inversores privados, bancos de inversión, brokers, etc. Una definición apropiada podría ser: "la ejecución de estrategias de inversión basadas en programas de computador o algoritmos de captura de oportunidades que pueden ser pequeñas o existir por un muy corto período de tiempo". Algunas de las características del HFT son: Un alto volumen de negociaciones con un bajo nivel de beneficio por operación.

La operación se mantiene por un extremadamente corto período de tiempo, llegando incluso al orden de los microsegundos.

No se mantienen significativas posiciones al cierre de mercado.

Durante décadas, el avance tecnológico ha tenido un profundo impacto en el modo en el que los activos financieros son negociados. Estos avances tecnológicos han propiciado que numerosas firmas de inversión hagan cientos de operaciones en diferentes mercados más rápido de lo que el ojo humano es capaz de percibir. Esta evolución en los mercados es a menudo denominada bajo el paraguas de High Frequency Trading (HFT) y ha llegado a ser un tema de fuerte discusión en los años recientes. Muchos tienen una percepción negativa de esta práctica en la industria, sin embargo, algunos creen que es desmerecida, que el HFT no es ni más ni menos que una evolución natural de un sistema que ha estado operativo durante décadas.



A menudo el HFT es usado por los creadores de mercado, market makers. En estricta prioridad precio-tiempo de mercado, los market makers tienen éxito, obtienen beneficios dependiendo de si son o no los primeros en posicionarse en los mejores precios disponibles. De ahí que la velocidad sea tan importante desde el punto de vista del riesgo, porque ésta les permite actualizar rápidamente sus cotizaciones cuando las circunstancias del mercado cambian. HFT es también utilizado por firmas que emplean estrategias de arbitraje estadístico.



En actividades de creación de liquidez de mercado, el beneficio por operación es normalmente muy pequeño, estas estrategias son normalmente implementadas de forma automática usando HFT.



Algunos operadores creen que este tipo de estrategias son legítimas y perfectamente válidas ya que añaden verdadero valor a la calidad de los mercados. Sin embargo, cuando HFT se usa para violar la prioridad tiempo-precio y las firmas son capaces de posicionarse en la cabeza de la cola o, cuando los brokers usan tecnología HFT para beneficiarse de cambios esperados en los precios, resultado de órdenes de grandes clientes, estas estrategias no son realmente beneficiosas y podrían de hecho ser perjudiciales para la calidad del mercado. Recientes avances científicos han mostrado que, cuando HFT se usa para actividades de crear mercado o en empleo de estadísticas de arbitraje, HFT generalmente incrementa la liquidez de los mercados y reduce su volatilidad. Además se reduce la dispersión, guía los ticks de más bajo precio y esto mejora la calidad del mercado. Estos efectos del HFT benefician a todos los participantes del mercado, desde inversores pequeños a grandes brokers, pasando por inversores institucionales.

A pesar de que como hemos comentado, avances científicos muestran que HFT es generalmente beneficioso para el mercado, hay muchas leyendas urbanas sobre esto. HFT es por ejemplo acusado de retirar liquidez cuando los mercados son volátiles, aunque los hechos muestran que no es el caso. Las firmas de HFT son a veces acusadas de infinidad de problemas del mercado, cuando realmente no son las culpables.

Basándose en tales ideas erróneas algunos organismos reguladores y políticos han propuesto recientemente introducir regulaciones adicionales para limitar el efecto del HFT. Todas estas propuestas introducen un impuesto por transacción financiera que tendrá un mayor y más dramático impacto en la calidad del mercado. Los volúmenes de operaciones se reducirán significativamente y la liquidez y precios serán en los que el impacto será mayor, y esto no daña sólo al HFT sino a todos los participantes del mercado. Otras medidas, tales como imponer obligaciones de precio o mínimos tiempos de operación, reduciendo la velocidad con la que las firmas de HFT operan, resultarán en una mayor dispersión o reducción de la liquidez. Una propuesta que algunas firmas de HFT creen que realmente funcionará y no dañará la calidad de los mercados es la introducción de circuitos de ruptura, los cuales han sido implementados ya por distintas plataformas bursátiles. 2. Campos de aplicación

De entre las actividades donde el HFT tiene lugar podemos destacar tres: Creación de mercado, arbitraje estadístico y otras estrategias de inversión. Creación de mercado

Una función principal de un creador de mercado (market maker) es mantener una cotización continua y proveer al mercado de dos vertientes, oferta y demanda; para asegurar liquidez y ejecución certera a los inversores. La evolución tecnológica en consonancia con la sofisticación de precios ha conducido el desarrollo hacia más y más prácticas de operaciones automáticas. El empleo de aplicaciones de trading automáticas y de alta velocidad permite a los creadores de mercado operar en volúmenes más altos, con velocidad superior y dispersiones más pequeñas, de modo que asegura liquidez e incrementa la posibilidad de los participantes del mercado para transferir sus riesgos. HFT también facilita el proceso de los datos de mercado, el tiempo de reacción a cambios en las condiciones de mercado y, por tanto, mejorar el modo en el que los creadores de mercado administran sus riesgos.

Los creadores de mercado obtienen beneficios generando diminutas ganancias en un gran número de operaciones. En un mercado de estricta prioridad tiempo-precio, el éxito de los creadores de mercado depende de posicionarse los primeros para obtener los mejores precios disponibles. Cuando un creador de mercado provee una cotización, está expuesto al riesgo de que el mercado se vuelva contra él. Cuando la latencia es baja, sin embargo, un creador de mercado puede rápidamente y continuamente actualizar sus cotizaciones para reflejar la nueva situación del mercado, que finalmente le permitirá cotizar con una estrecha dispersión. De todo esto se deduce que el uso de aplicaciones rápidas y sofisticadas es un prerrequisito para un creador de mercado, si quiere tener éxito. Arbitraje estadístico

El arbitraje estadístico envuelve una estrategia de trading que intenta capitalizar un precio ineficiente de instrumentos financieros, a menudo caracterizado por aberraciones temporales en la relación entre dos instrumentos financieros. Un ejemplo que uno puede pensar es el precio de cotización de alguna acción o el precio de cotización del índice DAX en relación con el EuroStoxx. Normalmente ello conlleva la adopción de posiciones a largo en el instrumento devaluado y de posiciones a corto en el instrumento sobrevaluado. Más avanzados arbitrajes estadísticos pueden considerar no sólo un par de datos, sino de hecho decenas o cientos de ellos, en los cuales algunos son comprados y otros son vendidos. Al igual que en las actividades de creación de mercado, el beneficio por operación es normalmente muy pequeño, así que estas estrategias son normalmente implementadas también de forma automática usando HFT. Para arbitrar en tales diferencias de precios tan diminutas, estas firmas contribuyen a la eficiencia del mercado. Otras estrategias de inversión

Las estrategias de creación de mercado y de arbitraje estadístico son estrategias de trading legales para muchos que añaden verdadero valor a la calidad de los mercados. Por supuesto puede haber otras estrategias que usan HFT que no entren en estas categorías. Son muchos los que están de acuerdo en que estas otras estrategias que usan HFT no son necesariamente beneficiosas, y pueden de hecho, dañar la calidad del mercado. Vamos a dar un ejemplo de estas afirmaciones. Imaginemos una situación donde un broker está comprando contratos sobre futuros de un índice, mientras que al mismo tiempo un cliente importante, bastante grande ejecuta una orden del mismo tipo. Evidentemente gracias a la rapidez de posicionamiento del broker, este se beneficiará de la orden de su cliente. Pues bien, son muchos los que se oponen a este tipo de estrategias y en algunos países está incluso prohibida por los reguladores del mercado. 3. Impacto de las estrategias de HFT en los mercados

La mayoría de las firmas que usan HFT, así como otros organismos piensan que cuando se usa HFT para actividades de creación de mercado, y en actividades de arbitraje estadístico, el HFT no perjudica al mercado, sino que por el contrario aseguran que a menudo estas prácticas contribuyen a la calidad de los mercados financieros. Algunos de estos beneficios son los que se tratan de detallar a continuación: Incremento de la liquidez

Proveyendo cotizaciones continuas, los creadores de mercado dan liquidez a éstos. De este modo los inversores son siempre capaces de comprar o vender un instrumento financiero.

Usando programas de ordenador y algoritmos de trading, las firmas de HFT pueden ahora operar en una mayor diversidad de mercados y de instrumentos financieros al mismo tiempo, añadiendo por tanto, más volumen. Todos los inversores se benefician de esto, ya que así ellos pueden operar con mayores tamaños también.

En los cinco últimos años el volumen diario en la bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), ha crecido de 2 billones a 5 billones de acciones principalmente debido a los operadores de alta frecuencia. Este espectacular volumen significa, que se puede mover más fácilmente grandes bloques de acciones sin correr demasiado riesgo de precios moviéndose contra ellos. De modo que, nos hemos movido de un mercado en el que los humanos operaban manualmente, a otro en el cual los ordenadores ejecutan la mayoría de las operaciones sin intervención humana. El volumen total es más alto, pero el tamaño por operación ha llegado a ser más pequeño por ello es ahora más fácil para las instituciones dividir las órdenes en componentes más pequeñas, reduciendo así el impacto del mercado. Reducción de la dispersión

El uso de rápidos ordenadores y software ha llevado a las firmas de trading a cotizar con más seguridad y actualizar los precios de forma más frecuente. Para los creadores de mercado, esto significa que ellos pueden cotizar con reducida dispersión, así que el riesgo de cotizaciones fuera de tiempo o precios incorrectos de un instrumento financiero se reduce significativamente. La consecuente reducción en latencia de las distintas bolsas, más conocidas como exchanges, ha continuado su tendencia. De este modo el HFT establece el verdadero balance de oferta y demanda en los mercados financieros. Reducción del volumen en ticks

La creciente actividad del HFT ha guiado una disminución de la dispersión, como se relataba en el párrafo anterior. Este desarrollo junto con un incremento de la capacidad de mensajes de los distintos parqués, ha llevado a una significante reducción en el volumen de los ticks. Estos volúmenes menores en los ticks, ha propiciado el incremento de la capacidad del mercado para facilitar pequeñas dispersiones. Si el volumen de los ticks no hubiera cambiado, los beneficios en términos de dispersión y liquidez habrían sido menos significativos. En otras palabras, el decremento del volumen de los ticks ha eliminado una importante barrera para la competitividad de precios y sus beneficios. Disminución del coste por transacción

Añadiendo liquidez y reduciendo la dispersión entre los precios de oferta y demanda, las firmas que operan en HFT contribuyen a un decremento en el coste de las operaciones. Su voluntad de comprar cuando otros deciden vender y viceversa, merma los efectos precio del desequilibrio de órdenes y además reduce el coste por transacción en el inversor final. Debido al HFT el coste de las transacciones de media por operación ha caído sustancialmente en la última década. Por ejemplo un inversor minorista podría pagar entorno al 1% de media por una transacción hace diez años, mientras que ese mismo inversor puede ahora entrar en la transacción por 25 puntos básicos, o incluso menos. Para inversores institucionales la reducción de costes de transacción ha sido también considerablemente buena. De modo que HFT reduce costes significativamente para todo el mundo. Reducción de la volatilidad

Los creadores de mercado reducen la volatilidad restableciendo los mercados para operar ya que ellos están obligados a cotizar. Ellos crean órdenes e incrementan la liquidez haciendo de los mercados un buen terreno para hacer negocios. Pero no son los creadores de mercados los únicos que reducen la volatilidad. En alguno de los estudios realizados sobre el impacto del HFT en la calidad del mercado se muestra que, en general, con el HFT se pierde volatilidad. Mejora de la calidad del mercado

A través del incremento de liquidez por los creadores de mercado electrónicos, reduciendo la dispersión, el coste de transacción y mermando la volatilidad, HFT contribuye a la calidad de mercado total. Así que tanto el inversor privado como el institucional se beneficia de la presencia del HFT en los mercados.

