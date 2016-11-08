MACD

El indicador técnico MACD muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales; por lo tanto se calcula al restar los 26 periodos exponenciales de las medias móviles (EMA) de los 12 periodos EMA. Además se forma una media móvil de 9 periodos EMA como una "línea de señal".

- El MACD es un indicador de tendencia.

- Lo desarrolló Gerald Appel a finales de los años 70. El indicador técnico MACD muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales; por lo tanto se calcula al restar los 26 periodos exponenciales de las medias móviles (EMA) de los 12 periodos EMA. Además se forma una media móvil de 9 periodos EMA como una "línea de señal". Existen muchas formas de utilizar el indicador MACD, pero una de las más simples se basa en los cruces entre la línea del MACD (línea naranja) y la línea de señal (línea roja). Las señales de compra se generan cuando la línea MACD cruza la línea de señal desde abajo y las señales de venta se generan cuando la línea MACD cruza la línea de señal desde arriba. En la pantalla superior el indicador generó dos ejemplos de señales de compra y tres ejemplos señales de venta. De manera parecida a otros indicadores, osciladores y varias herramientas de análisis técnico, el MACD tiende a generar falsas señales. Para lograr disminuir la probabilidad de generar falsas señales, el MACD puede utilizarse con otras herramientas. Cuando todas las herramientas técnicas indican la misma dirección en el mercado, es cuando aumenta la probabilidad de éxito en la operación. Para saber más sobre otros indicadores y osciladores, puede encontrar más información en la Academia de Trading.

