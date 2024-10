Negociación de Criptomonedas para principiantes

¿Quieres saber cómo empezar a invertir en el mercado de las criptomonedas pero aún no has dado el primer paso? Consulte nuestra sencilla guía para principiantes.

La industria de las criptomonedas tiene mucho que ver con la tecnología avanzada, por lo que muchos inversores novatos se dan por vencidos en la recopilación de los conceptos básicos. Es por eso que creamos esta guía completa para principiantes. Las criptomonedas son una industria que es extremadamente popular entre los inversores principalmente debido a los poderosos rendimientos de la inversión y los rápidos movimientos del mercado que antes eran posibles. Entendemos que este sector del mercado está asociado con tecnologías avanzadas como blockchain, y somos conscientes de que las criptomonedas para principiantes pueden causar dificultades en términos de comprensión de la tecnología detrás de ellas. El mundo cambia constantemente, y la tecnología es algo que cambia más rápido y, a veces, incluso a aquellos con un profundo interés les resulta difícil mantenerse al día. Entendiendo esto, en el siguiente artículo para inversores principiantes, hemos resumido los conceptos básicos sobre el mercado de criptomonedas mientras explicamos algunos términos importantes que cualquier inversor novato puede encontrar. Información sobre criptomonedas para principiantes Las monedas digitales han adquirido importancia en las carteras de muchos inversores minoristas e institucionales. A su vez, los analistas continúan advirtiendo a los inversores sobre la naturaleza volátil y la imprevisibilidad de estos activos financieros. Antes de invertir en Bitcoin e ingresar al mercado de criptomonedas, es importante que leas lo que hemos preparado: Al igual que cualquier otra inversión, es importante adquirir conocimientos antes de invertir tu dinero. A continuación te presentamos las cosas que debes saber antes. Como inversor principiante en criptomonedas, tómate tu tiempo para aprender sobre las criptomonedas. Comprender la tecnología blockchain también es importante si eres un inversor a largo plazo. Los fundamentos son difíciles de entender. La conciencia de inversión es una de las cosas más importantes y, al invertir fondos, deberías poder responder por qué lo está haciendo y qué valor ves en el Bitcoin y otros proyectos. Quizás la pregunta más fundamental que debes hacerte antes de invertir en criptomonedas es por qué lo estás haciendo. Hay innumerables activos de inversión disponibles en este momento. Timing Después de una cuidadosa investigación, es probable que ya tengas una idea de la industria de las criptomonedas y que hayas elegido uno o más proyectos para invertir. El siguiente paso es determinar el momento de invertir. El mundo de las monedas digitales se mueve rápidamente y es altamente volátil. Si ves una oportunidad, no tengas miedo de aprovecharla, pero recuerda los conceptos básicos de la gestión de riesgos. Las criptomonedas tienden a seguir ciertos patrones de precios, el mercado se comporta de manera cíclica y, algunas veces, predecible. El Bitcoin a menudo lidera entre las monedas digitales, que tienden a seguir su trayectoria. Cuando Bitcoin está en proceso de hacer grandes movimientos de precios, hablamos de lo que se llama dominio de Bitcoin. Es entonces cuando suele registrar los mayores aumentos y muchos inversores cambian de altcoins a Bitcoin para participar en el "rally". Las altcoins generalmente suben de manera significativa cuando Bitcoin está en niveles de precios altos y se está consolidando al moverse "de lado", esperando un gran movimiento. En ese momento, la baja volatilidad de los precios de Bitcoin empuja a los inversores a lanzarse a proyectos más pequeños y de mayor riesgo. Cuando cae Bitcoin, las altcoins suelen caer también, normalmente cayendo incluso más que el Bitcoin. Sin embargo, hay proyectos especulativos que a veces suben de manera espectacular cuando Bitcoin cae, lo que anima a los inversores a pasar de la caída de Bitcoin a estos activos para "compensar las pérdidas". Las noticias de un hackeo, una estafa o una manipulación de precios en una plataforma obviamente pueden causar una sacudida en la esfera de las criptomonedas, por lo que es importante seguir el mercado y leer las noticias del mercado. Actualmente la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.) está llevando a cabo una investigación sobre la moneda estable más popular del mundo, Tether, que refleja el dólar estadounidense en las plataformas de criptomonedas. Tiene todos los ojos de todos los inversores del mercado de criptomonedas sobre él. Invertir en el espacio de las criptomonedas significa asumir un alto riesgo y, en el peor de los casos, debe esperar la posibilidad de un fracaso total. Sin embargo, al aplicar métodos de gestión de riesgos y trabajar en su psicología, puede evitar pérdidas significativas y aprender más lecciones del mercado. El conocimiento es una oportunidad de éxito. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son activos digitales que puedes usar como inversiones debido a su gran volatilidad de precios y para compras online. Están protegidos mediante el código criptográfico, lo que las hace imposibles de falsificar o gastar dos veces. La criptomoneda no existe físicamente, lo que significa que obviamente no puedes coger un Bitcoin y sostenerlo en la mano. Cada criptomoneda consta de un programa o código distintivo. No se puede copiar, pero se puede rastrear (las excepciones son las criptomonedas basadas en el anonimato como Monero o ZCash). ¿Cómo funcionan? Las criptomonedas funcionan con una cadena de ordenadores, en una red interpersonal (peer-to-peer) sin intermediario. Están descentralizadas, lo que significa que ningún gobierno o banco administra cómo se crean, cuál es su valor (la demanda genera el valor del precio) o cómo se intercambiarán. Todas las transacciones de criptomonedas están protegidas mediante criptografía. ¿Es una criptomoneda una cadena de bloques (blockchain)? El Blockchain es la tecnología que permite que existan las criptomonedas. El Blockchain es un libro de contabilidad digital de transacciones que se distribuye a través de una red de sistemas informáticos. Es un libro mayor que registra la historia de una criptomoneda en particular, en tiempo real. Es un sistema de registro de información que evita la piratería. Cada bloque en la cadena de bloques contiene varias transacciones, y cada vez que ocurre una nueva transacción en la cadena de bloques, se agrega un registro de esa transacción al libro mayor de cada participante. Una base de datos de blockchain puede almacenar una gran cantidad de información que varios usuarios pueden usar y acceder al mismo tiempo. ¿Cómo puedes almacenar tus criptomonedas? La criptomoneda se puede almacenar en algo llamado "monedero" [wallet], a la que se puede acceder con una "clave privada", el equivalente a una contraseña súper segura, sin la cual el propietario de la criptomoneda no puede acceder a su monedero. Si el código se olvida o se pierde, no es posible ingresar nuevamente al monedero. Un monedero de criptomonedas almacena claves privadas que brindan a los usuarios acceso a sus criptomonedas, lo que les permite enviar y recibir criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Es importante tener en cuenta que sus monedas se almacenan en la cadena de bloques y se requiere la clave privada para autorizar las transferencias de esas monedas al monedero de otra persona. El almacenamiento de criptomonedas en un libro mayor físico está sujeto al riesgo de robo, pérdida y pérdida irrecuperable de dicho monedero. El almacenamiento de criptomonedas en una plataforma de criptomonedas, por otro lado, aumenta el riesgo de ataques de piratería y malversación de criptomonedas. Tener posiciones abiertas con un bróker regulado no conlleva ninguno de los riesgos anteriores. Los instrumentos que ofrecemos en XTB son derivados basados ​​en el precio de las criptomonedas y no de las criptomonedas, por lo que los piratas informáticos no pueden robarlos. La retirada de fondos de la cuenta solo es posible a una cuenta bancaria previamente verificada por nosotros y que pertenece al Cliente. ¿Qué tipo de criptomonedas existen? La criptomoneda más popular que todos conocen y de la que todos hablan es el Bitcoin. También existen otras criptomonedas como Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin o Stellar y muchas más. Hay miles de otras monedas alternativas de criptomonedas con diferentes capitalizaciones de mercado y uso. Bitcoin es el precio más estable fuera de las monedas estables y la criptomoneda más antigua, pero otros proyectos como el Ethereum, Solana y Cardano pueden incluso superar a Bitcoin en el futuro. ¿Cómo comprar Bitcoin y altcoins? Al igual que el mercado de valores, el mercado de criptomonedas tiene sus propias plataformas y corredores donde los inversores pueden comprar y vender sus criptomonedas. ¿Es posible conseguir Bitcoin gratis? Sí, no tienes que comprar Bitcoin para poseerlo. También puede obtener Bitcoin resolviendo ecuaciones criptográficas usando computadoras en un proceso llamado minería de Bitcoin. Este proceso implica validar bloques de datos y agregar registros de transacciones a la cadena de bloques. Sin embargo, este proceso requiere acceso a una poderosa potencia informática para ejecutar tal "mina" y lograr Bitcoin. ¿Qué puedo comprar usando Bitcoin? En general, sin embargo, las criptomonedas se pueden usar para realizar transacciones y comprar bienes físicos, En los Estados Unidos, minoristas como Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia y PayPal también le permiten pagar con criptomonedas. ¿Son estables las criptomonedas? Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Las criptomonedas no son estables, la volatilidad del mercado es enorme y esto es tanto una desventaja como una ventaja según el punto de vista de los inversores. Muchos nuevos inversores en criptomonedas están buscando oportunidades de inversión y, de hecho, al alejarse del gráfico, las criptomonedas parecen ser tales instrumentos. Sin embargo, todo esto se entremezcla con períodos de alzas y pánicos severos en los que la mayoría de los inversores venden criptomonedas. Como ejemplo, el precio de Bitcoin en el período 2020/2021. En marzo de 2020, podía comprar un Bitcoin por 4.000 dólares, mientras que en enero de 2021, Bitcoin se multiplicó por diez, hasta el nivel de 40.000 dólares. Continuando con su mercado alcista, alcanzó un récord de 65.000 dólares a finales de abril de 2021. Después, en mayo, el precio cayó y Bitcoin se consolidó en torno a los 35.000 dólares durante varios meses. En octubre, sin embargo, el precio de Bitcoin volvió a subir espectacularmente y logró alcanzar su nuevo máximo histórico en noviembre, subiendo a 69.000 dólares. En diciembre de 2021, Bitcoin volvió a estar por debajo de este nivel alcanzando los 40.000 dólares. Como inversionista principiante en criptomonedas, debe saber que las criptomonedas más pequeñas fueron incluso mucho más volátiles durante este tiempo. Así que estamos lidiando con un mercado extremadamente volátil que crea oportunidades para inversores a largo plazo y traders a corto plazo. Sin embargo, implica, por supuesto, un mayor riesgo de inversión. ¿Cómo invertir en criptomonedas? Como criptoinversor principiante, tiene una opción: invertir en la industria de la tecnología relacionada con el sector de las criptomonedas invirtiendo en acciones relacionadas con la transformación digital o negociar con criptomonedas. Hay varias diferencias entre estos métodos. Por supuesto, puede usar ambos métodos al mismo tiempo e intentar generar riqueza a partir de la combinación de criptomonedas y acciones. Invertir Es posible invertir comprando acciones de empresas blockchain y metaverse o ETF y también se considera menos riesgoso. La transformación de blockchain y las acciones del metaverso continúan ofreciendo buenas oportunidades y perspectivas para los inversores que no tienen problemas con la alta volatilidad del mercado. Al mismo tiempo, la tendencia a largo plazo relacionada con la transformación digital parece ser realmente enorme. En xStation, tenemos muchas acciones de blockchain y aquí le presentaremos algunas de ellas: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US) ), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK) También puede invertir en la tendencia Metaverse comprando acciones de empresas que cotizan en bolsa del sector de la transformación digital, como Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US). Negociación Muchos inversores principiantes están interesados ​​en operar con criptomonedas. Es especulativo y solo los movimientos del precio de la criptomoneda son relevantes en este método de inversión. La negociación también brinda la oportunidad de abrir posiciones cortas, en las que los inversores pueden ganar dinero incluso cuando los precios de las criptomonedas están cayendo. Esto le permite implementar muchas estrategias diferentes durante las sesiones de negociación según el precio de Bitcoin. También proporcionamos una gran cantidad de indicadores diferentes en nuestra plataforma de negociación, como el "índice de fuerza relativa" RSI o los niveles de Fibonacci y muchos más. Todos ellos pueden hacer que sus operaciones sean más eficientes, incluso si es un inversor muy principiante. Negociación de criptomonedas online Hoy en día, sabemos lo popular que se está volviendo la negociación y la inversión a través de plataformas de trading. Es por eso que hacemos que la negociación esté disponible tanto en nuestra plataforma xStation de escritorio como móvil. Al usarlo, incluso los inversores de criptomonedas principiantes pueden reaccionar a los movimientos del mercado y operar con criptomonedas en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, sin salir de casa. Nuestra prioridad era proporcionar plataformas seguras, rápidas e intuitivas que pudieran usar tanto los operadores principiantes como los experimentados. Ambas plataformas han sido creadas por nuestros desarrolladores para adaptarse a los requisitos de los inversores novatos. Aquí puede leer más sobre nuestras plataformas de negociación de escritorio y móviles. ¿Qué afecta al precio de las criptomonedas? Las criptomonedas para principiantes parecen ser una inversión peligrosa, sin embargo, influyen en la imaginación y la visión de comprar una criptomoneda por unos cientos de dólares para convertirse en millonario despierta la codicia. Sin embargo, antes de ingresar al mercado, vale la pena preguntarse qué es lo que realmente afecta los precios de las criptomonedas y en qué períodos comenzar a invertir en ellas. Oferta y demanda Al igual que con las acciones u otros instrumentos, el factor principal que afecta el precio de las criptomonedas es la cantidad de compradores, vendedores y su tendencia a no vender sus tenencias de criptomonedas. La oferta baja y la demanda alta dan como resultado un aumento en el precio, la oferta alta y la demanda baja dan como resultado una disminución en el precio. A diferencia de las monedas fiduciarias tradicionales como dólares o euros, la oferta de algunas criptomonedas es limitada. También sucede que se ralentiza gradualmente con el tiempo. Esto, a su vez, significa que cuando la demanda es alta, el precio puede tender a subir bruscamente, especialmente si pocas personas quieren vender y muchos inversores nuevos están decididos a comprar. Otros factores también son importantes, como los eventos relacionados con una criptomoneda determinada y los hitos por los que está pasando. Dichos eventos pueden causar aumentos o disminuciones de precios dinámicos y periódicos, y eventos similares pueden incluir el repunte de precios de Cardano del verano/otoño de 2021, cuando el mercado estaba subiendo bajo la introducción planificada de 'contratos inteligentes' innovadores en la red de Cardano. El coste de la minería Las criptomonedas, por supuesto, no se crean de la nada, sino que se extraen a través de un proceso llamado minería. Los mineros de criptomonedas extraen criptomonedas utilizando equipos sofisticados y computacionalmente poderosos llamados mineros. Cuando este proceso comienza a ser cada vez más costoso para los mineros, puede afectar el precio de la criptomoneda. Regulación gubernamental Uno de los principales factores que afectan los precios de las criptomonedas prácticamente desde su creación es la actitud de los reguladores. En algunos casos, las noticias sobre normativas pueden afectar positivamente al precio, en otros no necesariamente. Si las regulaciones se vuelven restrictivas para los activos digitales, crea presión por parte de los vendedores e introduce un sentimiento negativo en el mercado de criptomonedas. Por otro lado, cuando los grandes bancos o los gobiernos de países individuales hablan positivamente sobre esta clase de activos, puede ser un catalizador para el aumento de precios. Cobertura de medios Los medios de comunicación, denominados el cuarto poder, son una poderosa herramienta que puede influir en la demanda y el sentimiento de los inversores. La forma en que los medios escriben sobre las criptomonedas siempre influye en los precios y las tendencias generales de los compradores. Cuando los medios advierten contra la inversión y llaman a las criptomonedas una burbuja, los inversores tienden a vender sus activos. Esto suele ser cierto para los nuevos inversores que reaccionan emocionalmente a este tipo de noticias. La narrativa negativa de los medios puede conducir a períodos de pánico y manía, que los grandes inversores aprovechan para acumular o vender sus criptomonedas en consecuencia. Por otro lado, la presencia de las criptomonedas en los medios de comunicación familiariza a las personas con la nueva tecnología y genera interés en nuevos productos financieros, lo que se traduce en un mayor potencial de crecimiento en la capitalización de todo el sector. Crisis financieras Los momentos de inactividad de la economía son situaciones que tienen un impacto especialmente negativo en los precios de los activos de mayor riesgo. Cuando comienza la crisis, los mayores inversores tratan de proteger su capital y abandonan los productos de inversión altamente inciertos, lo que alimenta el pánico. Por supuesto, las crisis suelen convertirse en oportunidades de compra, porque durante décadas el mercado ha demostrado que, al final, los precios de los índices o las acciones suben de todos modos. Por supuesto esto no aplica para todos los instrumentos, ya que hay empresas que quiebran y en ciclos anteriores ya vimos el colapso de las grandes criptomonedas, que desaparecieron en un bajón. ¿Cómo comprar criptomonedas en XTB? Las criptomonedas son fáciles de encontrar y negociar en la plataforma de trading xStation, incluso para principiantes. Para este propósito, hay una pestaña especial que le permite encontrar el instrumento, muestra información sobre sus precios y presenta un gráfico de precios con múltiples herramientas. En la pestaña Market Watch es posible encontrar la criptomoneda que te interesa tanto a través de una ventana, donde podemos ingresar el nombre directo de la criptomoneda. En el motor de vigilancia del mercado también podemos utilizar las funciones "Información sobre un instrumento", "Abrir gráfico" o "Agregar a favoritos", que simplifican la negociación . Con la ayuda de los botones VENDER y COMPRAR podemos ver dos precios para una criptomoneda determinada y, por supuesto, comprarla o venderla. El precio de compra se llama precio ASK y el precio de venta se llama precio BID. Por supuesto, las posiciones largas en criptomonedas se abren haciendo clic en COMPRAR y seleccionando el volumen de la transacción. Las posiciones cortas, cuando está ganando dinero cuando el precio del instrumento está cayendo, por supuesto, se abren haciendo clic en VENDER y seleccionando el volumen de la transacción. Una vez que haya encontrado la criptmoneda correcta, puede usar la ventana de pedido profesional, que calcula el valor de la transacción y le muestra la cotización actual. Para ello, vaya a 'Abrir ventana de pedido'. Esta es una calculadora incorporada que ayuda a tomar decisiones de inversión al hacer los cálculos relacionados con la compra. Con esta calculadora tienes la posibilidad de realizar pedidos precisos para pedidos inmediatos y pendientes. Las órdenes pendientes se pueden seleccionar ingresando a la pestaña "Órdenes pendientes" en la calculadora. Esta pestaña se encuentra a la derecha de la pestaña "Órdenes de mercado" para órdenes instantáneas. Con tales órdenes, puede definir con precisión el momento de entrada al mercado al establecer el precio al que desea ingresar a la operación y operar en posiciones largas cuando predice que el precio crecerá (Buy Stop, Buy Limit) o ​​en posiciones cortas cuando predice un caída del precio (Sell Stop, Sell Limit). Más información sobre estos pedidos que encontrará aquí: En la plataforma xStation también puede abrir órdenes defensivas de Stop Loss y Take Profit en criptomonedas. Tales órdenes le permiten ejecutar estrategias y protegerse contra movimientos de mercado repentinos e impredecibles al minimizar las pérdidas o tomar ganancias potenciales de sus posiciones. También ofrecemos una orden de "trailing stop", una orden defensiva que se mueve con el precio de una criptomoneda a una distancia establecida por usted, lo que le permite "liderar" automáticamente las posiciones. Puede obtener más información sobre las órdenes defensivas de SL y TP y el trailing stop aquí: < enlace a la descripción de SL/TP y TS de nuestro > Estos pedidos pueden ser colocados fácilmente incluso por inversores muy principiantes, ya sea desde el gráfico, la pestaña "Posiciones abiertas" o ingresando a "ventana de pedido abierto" usando la calculadora en el motor Market Watch xStation. Preguntas comunes para principiantes La tecnología puede ser un área que requiere conocimiento para ser correctamente entendida. Buscando información sobre criptomonedas para inversores principiantes, ¿te encuentras con términos que te suenan extraños y que ni siquiera puedes explicar? No es un área fácil para los inversores de criptomonedas principiantes, pero hemos decidido explicar cómo funciona. Por supuesto, el proceso de 'minería' también se aplica a otras criptomonedas como Ethereum y Cardano llamadas "altcoins". El término "reducción a la mitad" se aplica solo a las criptomonedas que tienen un suministro máximo predeterminado, como f.e. Cardano o Bitcoin. A continuación nos centraremos en el caso de Bitcoin como la criptomoneda más popular en relación a la cual más a menudo oirá hablar de estos términos. ¿Qué es la minería y la división (halving) de Bitcoin? La minería, por definición, se refiere a la extracción de materias primas de la tierra, pero en este caso implica el procesamiento de transacciones Blockchain, realizando complejos cálculos en cadena. Esto implica costos de energía, hardware y software. Las transacciones en el sistema son peer-to-peer. Los Bitcoins minados se otorgan a los mineros que procesaron transacciones en un bloque como recompensa por su trabajo (el trabajo de su máquina). Reducir el valor de la recompensa por minar Bitcoin a la mitad tiene un gran impacto en las recompensas que reciben los mineros. Esta recompensa comenzó a disminuir de 25 Bitcoin por bloque a 12,5, y ahora ha bajado a 6,25. La reducción a la mitad ya ocurrió 3 veces, la primera vez en noviembre de 2012, la segunda vez en julio de 2016 y la última vez en mayo de 2020. La próxima reducción a la mitad probablemente ocurrirá en 2024. Bitcoin no es una moneda tradicional regulada y emitida por un banco central. Como, por ejemplo, la Reserva Federal de EE. UU., que controla la oferta monetaria en EE. UU. Poner más dinero FIAT en el mercado devaluará la moneda. Sin embargo, cuando el crecimiento de la oferta monetaria supera el crecimiento económico, provoca inflación. Esto significa que el dinero vale cada vez menos. Para comprar la misma cantidad de productos, necesita más dinero del que necesitaba al principio Bitcoin no es una moneda controlada por el banco central y hay muchos Bitcoins en circulación. La alta demanda y un número limitado de bitcoins de arriba hacia abajo, así como la disminución de las recompensas por minarlos, pueden tener un impacto positivo en el precio de la criptomoneda. El flujo de nuevos Bitcoin otorgados a los mineros se reduce a la mitad cada 21 000 000 bloques o aproximadamente 4 años si medimos esto según el marco de tiempo establecido por Satoshi Nakamoto. Debido a su naturaleza deflacionaria, Bitcoin ahora se considera una reserva de valor y puede proporcionar un lugar que almacene el valor del dinero durante la inflación que afecta a las monedas fiduciarias. ¿Qué impacto tiene el halving de Bitcoin? Obviamente, a menos que los bitcoins se intercambien y vendan, pueden experimentar un aumento en el valor. Hasta ahora, el impacto directo en el precio de Bitcoin ha sido la reducción a la mitad de la recompensa recibida por los mineros. A medida que disminuyen las recompensas y el costo de la minería sigue siendo el mismo o incluso aumenta debido a aumentos significativos en el precio de la energía, el ROI disminuye. Esta situación puede disuadir a los mineros más pequeños de seguir extrayendo Bitcoin, ya que aquellos con canales más baratos y un poder poderoso tienen una gran ventaja sobre la competencia. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los datos de la cadena de bloques muestran que los mineros no están vendiendo sus bitcoins en los niveles actuales, lo que podría ser una señal muy importante para los alcistas y los recién llegados interesados en el mercado. El análisis del gráfico de precios también muestra que varios meses de reducción a la mitad del precio de bitcoin tendieron a aumentar significativamente. Sin embargo, es difícil decir si la situación se repetirá nuevamente en 2024, pero es seguro que la reducción a la mitad y los mineros de criptomonedas hacen que Bitcoin sea un token deflacionario y afecta los eventos relacionados con esta criptomoneda. ¿Qué es una bifurcación (fork) de criptomonedas? Bitcoin es una red de pago descentralizada y una criptomoneda basada en una red peer-to-peer. La red se ejecuta en un protocolo especial compuesto por códigos computacionales. Estos se utilizan como reglas predefinidas para toda la red. La red Bitcoin tiene un software de código abierto. Es por ello que el acceso a los códigos que contiene es gratuito y está ampliamente disponible para cualquiera que desee navegar y utilizarlo. La base para esto es la cadena de bloques, un libro mayor distribuido que forma una única cadena de bloques en constante crecimiento. Debido a que Bitcoin es una red descentralizada, todos sus participantes establecen colectivamente reglas para validar transacciones con el fin de llegar a un consenso. Sobre esta base, existe una única cadena compartida de datos verificados en los que todos están de acuerdo y que siempre es correcto. Si esta cadena cambia, se bifurca o se divide, estamos ante una bifurcación. Una bifurcación puede ser accidental o intencional. Divisiones y cambios generales en las reglas del protocolo Una bifurcación en una cadena de bloques generalmente se acuerda colectivamente cada vez que se realiza una actualización de software en la cadena de bloques, que depende de grupos descentralizados de computadoras que forman una red que trabaja hacia un objetivo común. Cada computadora individual en la red ejecuta el software necesario para verificar el libro público de blockchain y mantener la red segura. Cuantas más computadoras estén simultáneamente en la red y ejecutando software, más segura será la red. Lo más importante es que cada nodo debe ejecutar el mismo software para acceder al mismo libro mayor compartido. En otras palabras, cada nodo completo (miembro de la red) que ejecuta el software central de Bitcoin (es decir, Bitcoin Core) tiene acceso al libro mayor de bloques de Bitcoin y, por lo tanto, puede verificar las transacciones de Bitcoin y acceder al historial completo de transacciones. Hay dos razones para las horquillas: Bifurcación automática Dado que Bitcoin es una red distribuida y descentralizada, el problema surge cuando los mineros descubren un bloque al mismo tiempo, lo que da como resultado dos cadenas separadas. Sin embargo, esta es una bifurcación temporal: la cadena que encuentra primero el siguiente bloque se convierte en la cadena más larga (porque sigue generando bloques) y, por lo tanto, automáticamente se vuelve verdadera. Por lo tanto, la red descartará la cadena más corta (que deja de generar bloques). Cambios en las reglas del protocolo principal Este tipo de partición de red es un cambio de código intencional realizado por los desarrolladores y es un cambio permanente. ¿Por qué podrían ser necesarios tales cambios? Por ejemplo, por la adición de nuevas funciones para aumentar la extensión de la funcionalidad de la red, o por un cambio en una regla básica como aumentar el tamaño del bloque. Tipos de bifurcaciones (forks) La versión de horquillas es muy importante. Si los desarrolladores de Bitcoin Core actualizan el código de Bitcoin para instalar nuevas funciones o cambiar parámetros importantes, es posible que el software actualizado ya no sea compatible con la versión anterior del software. Bifurcación “Dura” Después de dicha actualización, el software anterior ya no es compatible con sus versiones más nuevas. Este suele ser un cambio importante en el que las reglas de consenso se modifican de una manera que hace imposible mantener la compatibilidad con versiones anteriores del mismo software. Un ejemplo de este tipo de bifurcación sería Casper en la red de criptomonedas Ethereum. Hace un importante cambio de regla de protocolo del modelo de Prueba de trabajo al modelo de Prueba de participación. Los nodos completos que quedan sin decidir en el contexto de una actualización no son automáticamente compatibles con los nodos Casper actualizados y se descartan. Afortunadamente, las bifurcaciones duras de Ethereum no suelen ser controvertidas y la mayoría de las redes aceptan actualizarse. De lo contrario, un nodo completo que ejecuta el software Casper actualizado no tendría acceso al mismo libro mayor que un nodo completo que ejecuta una versión anterior. Dado que cada nodo tendría diferentes reglas de consenso, esencialmente estaría ejecutando una cadena de bloques separada. Todos los participantes deben actualizar al nuevo software para continuar participando en la red y continuar verificando nuevas transacciones. Los miembros que no pueden agregar actualizaciones se eliminan de la red. Esta separación crea una divergencia permanente de la cadena de bloques. Mientras haya un apoyo minoritario a la cadena, en forma de mineros que participen en la cadena, ambas cadenas existirán simultáneamente. Bifurcación “Dura” planificada Cuando se incluyó algún cambio de protocolo en el plan del proyecto de criptomonedas, podemos hablar de una bifurcación dura planificada. En tal situación, no hay duda sobre la legitimidad de la división de la red. Esto se debe a que estamos ante una actualización que tiene como objetivo mejorar las capacidades y la funcionalidad de blockchain. Toda la comunidad, con los desarrolladores al frente, se está mudando a la nueva cadena porque la actualización requiere un cambio en la base del código subyacente. Esto resultará en la muerte de la vieja cadena ya que no vale la pena que nadie la apoye por falta de incentivos. Un ejemplo de tales bifurcaciones podría ser la bifurcación de Byzantium del 28 de febrero de 2019 en la cadena de bloques Ethereum, esta bifurcación resultó en una disminución en la recompensa minera de 3 ETH a 2 ETH. Tal bifurcación generalmente se asocia con una disminución en la inflación de la criptomoneda y, por lo tanto, generalmente un aumento significativo en su precio. Otro ejemplo también podría ser la bifurcación dura de Ethereum llamada London, de agosto de 2021. El mecanismo de grabación que se introdujo como parte de la actualización de Ethereum London a principios de agosto ya ha destruido más de un millón de Ether. Como parte de la bifurcación dura de Londres, a principios de agosto se introdujo EIP-1559, un mecanismo para quemar una parte de las tarifas de transacción. Desde entonces, se han quemado 1 008 431 ETH hasta el 25 de noviembre de 2021. Esta bifurcación es el siguiente nivel en la transición de la cadena de bloques de Ethereum a un modelo de prueba de participación deflacionario. Polémica de las bifurcaciones “duras” Una bifurcación dura controvertida suele ser el resultado de malentendidos y desacuerdos que ocurren dentro de una comunidad. El resultado de estos desacuerdos es que algunos nodos crean una nueva cadena que realiza cambios significativos en el código, incluida la capacidad de crear una criptomoneda separada. Las bifurcaciones duras más conocidas han caído en esta categoría. Un ejemplo es la creación de Ethereum Classic. El hackeo de Ethereum DAO (donde robaron 55 millones de dólares en ETH) provocó un acalorado debate en la comunidad, que se oponía a revertir el hackeo, finalmente se dividió y creó una nueva cadena de bloques conocida como Ethereum Classic. Es importante destacar que los propietarios de la criptomoneda original a menudo reciben cantidades proporcionales de la nueva criptomoneda creada en la bifurcación dura. Después de la bifurcación de Ethereum Classic, todos los propietarios de ETH recibieron ETC en proporción a la cantidad de ETH que poseían. Otro ejemplo es Bitcoin Cash. Esta bifurcación dura fue orquestada por una parte de la comunidad que quería que Bitcoin escalara mucho mejor al aumentar su tamaño de bloque 8 veces, a 8 MB. Esto fue para permitir que se procesaran más transacciones, reduciendo así las tarifas que pagan los usuarios. La bifurcación dura resultó en la creación de una nueva moneda llamada Bitcoin Cash. Bitcoin en la historia tiene muchas bifurcaciones, este gráfico las muestra todas: Bifurcación suave A diferencia de las bifurcaciones duras, también hay bifurcaciones de la red que son compatibles con versiones anteriores de software. Las bifurcaciones blandas son actualizaciones de software que aún funcionan con versiones anteriores. Un ejemplo sería el famoso SegWit sobre Bitcoin, por ejemplo. En términos generales, se trata de un amplio conjunto de mejoras destinadas, entre otras cosas, a aumentar el rendimiento máximo de Bitcoin. Las bifurcaciones son una constante en los cambios que tienen lugar en el mundo de las criptomonedas, a menudo una señal de avance tecnológico y una señal de los próximos cambios en la funcionalidad y el futuro de las criptomonedas. ¿Qué es el Metaverso? Metaverso es un tema cada vez más popular entre los inversores y es probable que las criptomonedas sean la moneda principal de estos nuevos mundos virtuales también llamados "Segundo Mundo". Metaverse construirá realidad virtual, aumentada con redes sociales y tecnología blockchain para crear lugares donde los jugadores querrán pasar el tiempo. Los mundos virtuales se están construyendo actualmente con economías virtuales y mercados inmobiliarios, aunque muchos recién comienzan a desarrollarse. Ya ha habido varias compras de terrenos virtuales por sumas de varios millones de dólares. El metaverso consta de mundos virtuales en los que las personas pueden hacer muchas de las cosas que también hacen en la vida real. La expansión de la tecnología VR podría ampliar en gran medida la experiencia del metaverso y atraer a más y más jugadores a la realidad virtual.

Las criptomonedas probablemente serán la principal forma de intercambio en el metaverso.

Los miembros del metaverso: el mundo virtual podrá trabajar, jugar, comprar, hacer ejercicio y socializar. Pueden iniciar sus propios negocios, comprar terrenos, crear arte e ir a conciertos, todo en un entorno virtual.

El Metaverso consta de mundos virtuales en los que las personas pueden hacer muchas de las cosas que también hacen en la vida real. La expansión de la tecnología VR podría ampliar en gran medida la experiencia del metaverso y atraer a más y más jugadores a la realidad virtual. Es probable que las criptomonedas sean la principal forma de intercambio en el metaverso. Las criptomonedas actúan como efectivo virtual en mundos virtuales. Las transacciones son casi instantáneas y la tecnología blockchain detrás de ellas está diseñada para generar confianza y brindar seguridad. La adopción de criptomonedas en la realidad virtual puede afectar positivamente la valoración de todo el mercado de criptomonedas, incluido Bitcoin, que se considera una reserva de valor para todos aquellos interesados en la tecnología blockchain.

Después de la decisión de Facebook de cambiar su marca a Meta, el mercado de criptomonedas reaccionó con fuertes aumentos. El proceso de transición a Metaverse ya se ha ampliado durante mucho tiempo no solo por Facebook sino también por compañías como Disney y Microsoft. Metaverse y plataformas como Portals en Solana Blockchain también son donde se pueden realizar transacciones y adopción de tokens NFT populares. Este mercado también presenta oportunidades para el aumento de la popularidad de los tokens basados en el modelo de jugar para ganar. Las estadísticas muestran que las nuevas generaciones nacidas después de 2010 llamadas Generación Alfa utilizan la tecnología durante más de 8 horas todos los días y los juegos son extremadamente populares. Algunos inversores ven oportunidades en el desarrollo de este sector del mercado de criptomonedas y lo ven como una oportunidad para la adopción masiva de finanzas descentralizadas y también para la normalización de la situación legal de todo el mercado. Las criptomonedas actúan como efectivo virtual en mundos virtuales. Las transacciones son casi instantáneas y la tecnología blockchain detrás de ellas está diseñada para generar confianza y brindar seguridad.

