Negociar la Soja – ¿Cómo invertir en el haba de soja y en aceite de soja?

A continuación, presentamos la colección de información útil que puede utilizar para invertir en este instrumento.

Perspectiva general de mercado de la Soja El mercado global de la soja ha crecido rápidamente en los últimos años y dada su creciente demanda, especialmente en países desarrollados, y su uso generalizado, existe la posibilidad de que esta tendencia continúe en los próximos años. De acuerdo con datos de Investigaciones de Transparencia de Mercado, el mercado global de la soja crecerá hasta los 215.746$ millones en 2025. Los habitantes de muchos países desarrollados probablemente decidan cambiar sus hábitos alimenticios previos respecto a la mejora de sus estándares de vida. Esto se puede traducir en un incremento del consumo de carne y una mayor popularidad de la comida saludable. El mercado de la soja se puede beneficiar de ambas. El mercado de la soja podría beneficiarse de ambas tendencias, ya que la semilla se utiliza como un ingrediente popular en la alimentación del ganado y también se sabe que tiene efectos beneficiosos para la salud. Además, la oferta también puede verse influenciada por las tendencias del cambio climático que afectan los patrones climáticos y la producción de soja y otros cultivos. ¿Dónde se usa la soja? Mucha gente cree que la soja se emplea principalmente en la preparación de comida, especialmente en países asiáticos, pero en realidad tres cuartas partes de la soja se utiliza principalmente en la alimentación animal. Además, la soja se utiliza en otros sectores: Aceite: Aproximadamente el 18% de todo el haba de soja se destina a la fabricación de aceite, que a menudo se usa como ingrediente en muchos platos y como aceite para cocinar. Una vez que se extrae el aceite, la harina de soja restante se usa como alimento para animales. El aceite de soja es el segundo tipo de aceite vegetal más consumido. Fuente: Statista Biocombustible: alrededor del 2% de la soja se utiliza para producir biocombustibles. En este segmento, la soja sigue cediendo en popularidad al maíz, pero el interés de los productores crece cada año.

Ceras para pintar: para la producción de ceras ordinarias, se utiliza petróleo, mientras que las ceras a base de soja son un sustituto no tóxico.

Otros usos: la soja también se utiliza en la producción de velas, aglomerados, biocompuestos, carcasas, lubricantes, espumas y otros productos. Principales productores y consumidores A nivel mundial, el 80% de la producción anual proviene de tres países. El mayor productor es Estados Unidos, que produce alrededor de 108 millones de toneladas métricas cada año, lo que representa un tercio del suministro mundial. Brasil ocupa el segundo lugar, produciendo alrededor de 87 millones de toneladas por año; y Argentina ocupa el tercer lugar con aproximadamente 53 millones de toneladas métricas producidas cada año. Otros productores importantes son China, India, Paraguay, Canadá, México y la UE. China, Estados Unidos, Brasil y Argentina son los mayores productores y consumidores de aceite de soja. Fuente: USDA ¿Qué puede afectar al precio de la soja? Dólar estadounidense: al igual que muchas otras materias primas, los precios de la soja se cotizan en dólares estadounidenses, por lo tanto, cualquier fluctuación del dólar estadounidense puede tener fluctuaciones significativas en el precio de la soja. En general, un dólar más débil puede impulsar los precios de la soja al alza, mientras que un dólar más fuerte significará precios más bajos.

Producción de EE. UU.: dado que EE. UU. es un importante productor y exportador, cualquier agitación política o crisis de suministro causadas por las condiciones climáticas puede tener un impacto significativo en las cifras de producción mundial.

Aceites alternativos: el aceite de colza y el aceite de ricino son los principales competidores del aceite de soja. La disponibilidad, la demanda y los cambios en los precios de estos otros aceites a menudo tienen un impacto en los precios del aceite de soja.

La demanda de las economías emergentes, países como India, Sudáfrica y China, cuyas poblaciones están aumentando considerablemente, se ven obligados a importar más soja. Esto puede conducir a un aumento en el precio de los productos de soja si la oferta se mantiene en los mismos niveles durante largos períodos de tiempo.

Subsidios al etanol: con el fin de aumentar la producción de etanol, el gobierno de los EE. UU. ofrece un incentivo para que los agricultores de los EE. UU. dediquen acres al maíz. Si estos subsidios se detienen, más agricultores pueden cambiar a cultivar soja. Esto impulsaría la oferta y ejercería presión sobre el precio de la soja. Datos económicos que afectan al precio de la soja El informe de Estimación de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) del USDA proporciona un análisis exhaustivo del mercado de la soja, que a menudo contribuye a las grandes fluctuaciones de precios.

El informe de plantaciones prospectivas del USDA indica la cantidad de acres en el medio oeste de los EE. UU. que se plantarán para maíz o soya.

Los informes de existencias de cereales son publicados cuatro veces al año por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) y brindan información actualizada sobre la soja y otras existencias importantes de cereales y semillas oleaginosas por estado y posición (almacenamiento dentro o fuera de la explotación).

El informe de producción de cultivos se publica mensualmente y contiene datos de producción de cultivos para los EE. UU., incluida la superficie cultivada, el área cosechada y el rendimiento. El informe también contiene un resumen meteorológico mensual, un resumen agrícola mensual y un análisis de la precipitación y el grado de desviación del mapa de precipitación normal para el mes.

