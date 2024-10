Opciones Binarias

La opciones binarias son un sistema de inversión en los que se apuesta a la subida o bajada en el precio de activos subyacentes que son cotizados en un mercado bursátil durante un tiempo determinado

Las opciones binarias (también llamadas: Up-Down o INTRADIARIAS) ofrecen la oportunidad a los traders de invertir en subyacentes como divisas, materias primas e índices, si creen que va a subir (UP) o bajar (DOWN) en un determinado período de tiempo (de 5 a 65 minutos). La opciones binarias son un sistema de inversión en los que se apuesta a la subida o bajada en el precio de activos subyacentes que son cotizados en un mercado bursátil durante un tiempo determinado. Existen dos tipos de sistema, efectivo o nada, en la que se gana una cantidad si al vencimiento de la opción ésta cotiza por encima de lo pagado (in-the-money) o nada en el caso contrario (out-the-money). El otro sistema es activo o nada, en la que se puede ganar el valor del precio del activo subyacente. La principal característica de estos productos, es que se trata de predecir si el precio de un bien va a subir o bajar durante un periodo concreto y tan sólo hay dos opciones, ganar o perder todo, de ahí el nombre de binario, y donde las rentabilidades pueden alcanzar grandes sumas. Se trata de un mecanismo de alto riesgo por su volatilidad y las cuantías en juego y donde las operaciones duran muy poco tiempo, a veces hasta un par de minutos. Emulando a un sistema de pujas, y donde la rapidez en la gestión juega un papel fundamental con respecto al resto de agentes. De la misma forma, resulta importante también la elección de una buena plataforma de trading y operaciones, que cuente con la calidad necesaria para realizar convenientemente las operaciones. Al comprar una opción binaria el rendimiento potencial que ofrece es conocido antes de realizar la compra. Las opciones binarias se pueden comprar en casi cualquier producto financiero y se pueden comprar en los dos sentidos de comercio, ya sea por la compra de un "Call"/"Compra" o por la compra de una opción "Venta" "Put". Esto significa que un inversor puede ir de largo o corto en cualquier producto financiero, simplemente mediante la compra de una opción binaria. Las opciones binarias se ofrecen contra un tiempo de vencimiento fijo, que puede ser por ejemplo, 60 segundos y un máximo de 30 minutos, una hora antes o al cierre de la jornada bursátil. Por ejemplo, se hace la compra de una opción del Banco BBVA cuando cotiza en 10 euros, si en el futuro a la fecha de su vencimiento la acción cotiza por encima del precio que compramos el activo recibiremos el beneficio ofrecido, si las acciones cotiza por debajo de los 10 euros, no se recibe nada. XTB no ofrece este instrumento dentro de su oferta

