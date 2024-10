Inversión en Forex y psicología del trading: los errores más comunes

Tiempo de lectura: 14 minute(s)

Nada podría estar más lejos de la realidad, las emociones juegan un papel activo en el proceso de toma de decisiones no sólo al operar, sino también al evaluar el momento de salir de una operación, y el objetivo principal del trader debe ser controlarlos y seguir un plan específico

La psicología del trading es un elemento esencial que acompaña a cada trader. Los inversores a menudo subestiman el impacto de las emociones en su comportamiento bursátil y los consideran irrelevantes. Nada podría estar más lejos de la realidad, las emociones juegan un papel activo en el proceso de toma de decisiones no sólo al operar, sino también al evaluar el momento de salir de una operación, y el objetivo principal del trader debe ser controlarlos y seguir un plan específico. Debe tener en cuenta que los aspectos psicológicos del trading están asociados con la negociación en cualquier mercado, ya sea Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones o ETF. Psicología de la inversión - trampas Todo inversor, ya sea que tenga experiencia en el mercado o solo al comienzo del camino, debe prepararse adecuadamente para negociar a fin de mitigar los riesgos. De hecho, cada etapa del proceso de toma de decisiones tendrá trampas psicológicas que acechan en el fondo, y la conciencia de su existencia puede ayudar a tomar medidas para mitigarlas. A este respecto, vale la pena considerar las siguientes áreas: Fondos a invertir La regla principal es invertir sólo su propio dinero. Cuando invierte su propio dinero, usted es totalmente responsable de sus decisiones, sabiendo que solo usted será el responsable de sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. Invertir el dinero de otra persona implica un enfoque psicológico completamente diferente. Existe una presión para realizar la tarea correctamente, acompañada de una amplia gama de emociones negativas que pueden tener una influencia significativa en las decisiones de inversión. El mecanismo de apalancamiento permite a los operadores comenzar a invertir con una cantidad relativamente pequeña de capital y hace que la negociación en el mercado sea accesible para casi todos, no solo para las instituciones financieras. Sin embargo, debe recordar que el dinero con el que planea invertir debe provenir de sus propios fondos excedentes, de modo que su pérdida, si la hubiera, no afectará su estilo de vida. Invertir demasiado dinero puede ser perjudicial para sus actividades bursátiles, principalmente debido a la creciente presión, pero también debido al hecho de que, en caso de fracaso, sus finanzas pueden verse estresadas innecesariamente. Selección del mercado Otro paso clave en la preparación para invertir de manera informada es seleccionar los instrumentos correctos. La diversificación (es decir, la asignación de fondos a diferentes inversiones) es algo bueno siempre que se realice correctamente, y los inversores a menudo cometen el error de una diversificación excesiva o inapropiada. Debe tener en cuenta que distribuir el riesgo en más de una docena de instrumentos y mantener demasiadas posiciones abiertas le impedirá administrar sus transacciones de manera efectiva y responder rápidamente. Número y frecuencia de posiciones abiertas Si invertir no es el trabajo principal de un trader, observar más de 3 o 4 instrumentos al mismo tiempo puede ser difícil. Las operaciones deben realizarse después de un análisis adecuado del mercado y la cobertura adecuada de las posiciones también es esencial. El objetivo de estos esfuerzos es reducir no solo el riesgo, sino también el efecto de las emociones negativas en el trading. Un operador suele ser propenso a la toma de decisiones impulsivas, especialmente cuando un instrumento se vuelve cada vez más volátil. Entonces el inversor puede querer "subirse al carro", con la esperanza de obtener un beneficio rápido. Muchas veces, este comportamiento no tiene éxito ya que la operación realizada no se guió por la estrategia adoptada y, muy probablemente, no se cubrió. Abrir posiciones con demasiada frecuencia y mantener operaciones abiertas todo el tiempo puede resultar ser otra trampa. Sin tomarse un descanso, no podrá distanciarse y mirar de nuevo el mercado. "Recuerde, su objetivo es invertir bien, no invertir con frecuencia" Alexander Elder. Psicología del trading – Las emociones que acompañan a la inversión Las emociones son una parte integral de la inversión. Ya sea que ocurran en situaciones positivas o negativas, pueden inducir al inversor a tomar acciones arriesgadas. Ser consciente de su existencia y reconocer su impacto en la toma de decisiones puede ser esencial al tomar medidas para disiparlos. Miedo Sentir miedo en el proceso de negociación es común entre los inversores, especialmente los principiantes. Esto implica principalmente el miedo al fracaso o la pérdida. La razón principal de esto es la falta de experiencia, falta de conocimiento o presión para ganar dinero rápido. Los inversores también experimentan el miedo a las oportunidades perdidas, o el miedo a lo que otros puedan decir sobre ellas. Las personas normalmente evitan las acciones por las cuales pueden sentirse avergonzadas, mientras buscan aquellas que los hagan sentir orgullosos. El miedo afecta negativamente la percepción del mercado y la racionalidad de las decisiones tomadas. El elemento clave que lo ayudará a reducir su impacto en la inversión es aceptar la pérdida. Debe darse cuenta de que la pérdida es una parte integral de la negociación y que el objetivo del inversor es reducirla a través de una gestión adecuada del riesgo y las transacciones que deberían estar suficientemente aseguradas por el stop loss. Codicia Este es el sentimiento más fuerte que puede tener el efecto más destructivo en las inversiones. La avaricia se manifiesta principalmente en perseguir el mercado, aferrarse a las pérdidas, abrir un número excesivo de operaciones o mantener posiciones rentables durante demasiado tiempo. La codicia está asociada con el exceso de confianza y el deseo de obtener ganancias lo más rápido posible, lo que aumenta el riesgo de inversión. Tal comportamiento es una consecuencia de no seguir una estrategia definida. Una parte crucial del proceso de toma de decisiones es definir un plan de acción y, lo que es más difícil, cumplirlo. Esperanza Si un inversor no está convencido de su posición y confía en la esperanza de haber leído el mercado correctamente, es más probable que tenga más pérdidas que ganancias. Cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta a la operación, a menudo existe la tentación de mantener una posición con pérdidas con la esperanza de que la situación cambie y la operación comience a dar sus frutos. Es crucial apegarse a su propia estrategia de inversión y reducir las pérdidas desde el principio, para que pueda reducir efectivamente la decisión equivocada y continuar con sus operaciones. Falta de paciencia La falta de paciencia puede manifestarse en la toma de decisiones cuando solo se cumplen unos pocos criterios de entrada, o la renuncia a esperar a las transacciones que tengan una mayor probabilidad de éxito. Esto puede deberse al miedo a perderse un movimiento significativo o simplemente al aburrimiento. Actuar al calor del momento también puede ser el resultado de la ausencia de un método claramente definido o puede indicar un problema con el control de las emociones. Sin embargo, está esperando el momento correcto, en línea con los supuestos, que puede ser la clave del éxito. Exceso de seguridad La falta de confianza en uno mismo puede causar el temor de abrir demasiadas posiciones, lo que puede resultar en una falta de pérdidas, pero también en la falta de ganancias. Por otro lado, el exceso de confianza conduce a una mayor toma de riesgos. La autoestima de un inversor aumenta con mayor frecuencia después de completar una operación con una ganancia excepcionalmente alta, o después de un largo período de ganancias obtenidas de sus operaciones. En tales circunstancias, los inversores ganan confianza en sí mismos que, al mismo tiempo, puede socavar la racionalidad de sus decisiones. El exceso de confianza puede manifestarse a través de, entre otras cosas: Operativa más frecuente,

Realizar operaciones con un volumen mayor que el habitual,

Abrir posiciones que no están en línea con la estrategia de inversión. En tales casos, el operador a menudo se pone eufórico, creyendo que él o ella sabe todo lo que hay que saber sobre la negociación y que nunca volverá a experimentar una pérdida, con menos frecuencia analiza el mercado e ignora las señales que pueden ayudar a identificar el precio futuro. Aunque una mayor confianza suele estar impulsada por experiencias positivas, puede conducir a la ceguera y a una serie de errores que pueden tener un efecto negativo en las inversiones. En tal situación, vale la pena tomarse un descanso de la inversión, tomar cierta distancia y analizar las acciones que ha realizado hasta ahora en el contexto de una estrategia definida. Voluntad de recuperar las pérdidas previas Cuando un inversores experimenta pérdidas en el mercado, después de una serie de operaciones fallidas o una gran pérdida en una posición en particular, las emociones negativas cobran vida. El deseo de compensar las pérdidas lo más rápido posible a menudo carece de la preparación adecuada para el trading. La razón aquí puede ser la no aceptación de los riesgos inherentes al proceso de inversión. En esta situación, el inversor es propenso a actuar impulsivamente, sin un análisis adecuado, aumentar la exposición de capital por posición y, por lo tanto, aumentar el riesgo. "Uno aprende más de los errores, no de los éxitos" Paul Tudor Jones. Como en el caso anterior, es mejor tomar un descanso y buscar una salida con la cabeza fría. También es necesario aceptar que las direcciones de los movimientos de precios son inciertas y que los riesgos deben gestionarse adecuadamente. Psicología de la inversión en Forex – los errores más peligrosos Falta de planificación Comenzar a invertir sin definir las propias suposiciones es uno de los errores más comunes. Solo necesita responder algunas preguntas clave: ¿Qué harás si el mercado comienza a moverse en la dirección que no quieres?

¿Cuándo cerrarás la posición?

¿Qué pérdida puede aceptar en una sola operación? y en un escenario positivo: ¿Qué harás si el mercado comienza a moverse en la dirección que esperas?

¿Cuándo cerrarás la posición?

¿Qué pérdida puede aceptar en una sola operación? Es extremadamente importante especificar el objetivo que queremos lograr, definiendo eventos tanto positivos como negativos. Establecer una meta y un nivel de cobertura elimina el impacto de las emociones negativas en el comercio. Mantener posiciones con pérdidas y cerrar las rentables demasiado rápido La regla de oro de la negociación es: "Deje correr las ganancias y limite las pérdidas". Es difícil estar en desacuerdo con ello, pero no es fácil cumplirlo. Muchos traders, a pesar de estar bien preparados para operar, no pueden cerrar sus posiciones a tiempo, ya sea que obtengan ganancias o pérdidas. Cuando una operación obtiene ganancias, los traders, cuando ven el dinero que ya han ganado, a menudo cierran la posición antes de que alcance el nivel establecido por temor a que la situación se revierta, frenando así las ganancias potenciales. Para ellos realizar una pequeña ganancia es mejor que la posibilidad de incurrir en una pérdida. NOTA: Por otro lado, sin embargo, cuando una posición demuestra ser rentable, puede haber un sentimiento de codicia y un deseo de obtener aún más beneficios. Debe tener en cuenta que el mercado puede cambiar en cualquier momento y que el precio de un instrumento en particular a menudo no volverá pronto al nivel en el que se planeó ejecutar la operación. Mientras espera que se alcance ese nivel nuevamente, puede sentirse decepcionado y, lo que es más importante, su ganancia puede convertirse en una pérdida. Sin embargo, cuando una operación genera una pérdida, es aún más difícil decidir cerrarla. Muchos traders no pueden admitir su error y salir de una operación con pérdidas en el momento adecuado, lo que generalmente resulta en pérdidas aún mayores. “Una de las razones más comunes para mantener una posición es la creencia de que los precios eventualmente subirán. Esto, a su vez, puede tener su origen en una serie de defectos psicológicos, que van desde el optimismo excesivo y el exceso de confianza hasta la creencia de que los buenos resultados provienen de las habilidades y los malos provienen de la simple mala suerte". "El arte de la especulación después de años" Zenon Komar; Linia Warszawa 2011 p. 68 volumen 1 Desplazar o no usar los stop-loss Asegurar adecuadamente las posiciones juega un papel esencial en el trading. Le permite determinar una pérdida aceptable en caso de condiciones de mercado desfavorables. Seguir las reglas establecidas le brinda la oportunidad de reducir sus pérdidas, reducir el estrés y le permite concentrarse en sus objetivos de inversión futuros. Al invertir es esencial aceptar el riesgo a través de las siguientes creencias: "Acepto que asumo riesgos de forma regular, “Acepto que cada operación conduce a un resultado incierto, “Acepto que puedo perder dinero incluso con la señal más fiable, “Soy trader y tomo riesgos para obtener ganancias. Si no puedo arriesgarme, con absoluta certeza no ganaré dinero ”. ("Psicología del trading efectivo", Steve Ward, Poznań 2015, p. 186) Tenga en cuenta que mover un stop loss con la esperanza de que la situación se revierta significa que acepta que la pérdida puede aumentar. Dicha acción lleva tiempo porque significa estar atrapado en una operación no deseada, y requiere dinero porque disminuye el capital que podría utilizarse para futuras inversiones, y también libera emociones negativas que pueden exacerbar la situación adversa. La pérdida aún no se acepta, se desplaza el stop loss. Se mueve el stop loss de nuevo. Asegurar una posición con un stop loss es un elemento esencial en la gestión adecuada del riesgo y el control de sus emociones. Promediar las pérdidas Cuando una posición genera una pérdida, los operadores a menudo deciden promediarla en lugar de cerrarla. Promediar una posición perdedora es cuando un operador abre más posiciones largas en un mercado en baja. Esto ocurre cuando el inversionista no admite el error y no acepta la pérdida incurrida, lo que lo agrava aún más. Entonces, la ira y la frustración pueden contribuir a una mayor pérdida de dinero. Esta es una práctica muy peligrosa, que generalmente drena el capital de la cuenta. Sobre-apalancamiento El apalancamiento es la base del trading de divisas. El apalancamiento brinda la oportunidad de obtener ganancias espectaculares pero también de incurrir en pérdidas significativas. Sin embargo, la apertura de posiciones que son demasiado grandes en relación con el capital mantenido puede conducir a un sobre-apalancamiento. Esto se debe a una mala gestión del capital, y al usar dicho mecanismo se puede borrar rápidamente su cuenta de inversión. Todos los errores descritos anteriormente son los errores más comunes cometidos por los inversores. Aunque XTB aplica la protección de saldo negativo que asegura que la pérdida no exceda el depósito, esto no exime a los operadores de la obligación de administrar adecuadamente su capital, cubrir sus transacciones y controlar sus emociones, lo que puede resultar ser un mal asesor. Psicología de la inversión - Desafíos Plan de trading La creación de un plan trading no tiene que ser complicado, solo debe adaptarse a sus habilidades individuales, personalidad y capacidades financieras. Elementos de un plan de inversión: factores determinantes que deben cumplirse para realizar una operación. Esto podría incluir, por ejemplo, una ruptura de un nivel importante, una formación de precios u otra señal del análisis técnico. Cuando se utiliza el análisis técnico, es bueno confirmar la dirección del movimiento del precio con varias herramientas;haciendo coincidir el tamaño de la posición con el capital mantenido, determinando el nivel de riesgo con relación a la ganancia

asegurar una operación definiendo un Stop Loss: en la plataforma xStation, se puede definir un Stop Loss estableciendo un nivel de precios, a una distancia en pips o valor nominal,

determinar el nivel de cierre de una operación con beneficios,

Anotando las emociones que acompañaron la operación. El resultado de una operación completada puede tener un impacto significativo en el comportamiento posterior del trader. Si la operación cerró con beneficios, el inversor gana confianza y está más dispuesto a correr riesgos. Pero si resultó en una pérdida, el inversor puede enfadarse y frustrarse, y querer compensarlo lo antes posible, independientemente de si se cumplen o no las condiciones para operar. El desarrollo de un plan de inversión es solo la mitad del éxito; es mucho más difícil mantenerlo y seguirlo de manera consistente. Muchos traders pegan un plan de negociación en la pantalla de una computadora o en su escritorio para que siempre lo tengan a la vista como guía. Disciplina La disciplina es la capacidad de actuar de manera consistente de acuerdo con los objetivos establecidos en la estrategia de inversión desarrollada. La frase anterior contiene dos factores clave necesarios para lograr un resultado positivo: desarrollo de una estrategia de inversión

implementación consistente de esta estrategia Están estrechamente vinculados: sin estrategia no hay disciplina porque no se han definido reglas y principios específicos. La falta de coherencia en la implementación de una estrategia puede deberse a varios aspectos: La estrategia desarrollada por el trader no refleja sus verdaderas aptitudes de inversión, por ejemplo, identificarse incorrectamente como “day trader” o “swing trader”, aburrimiento, fatiga como consecuencia de esperar la señal para operar, y luego la falta de enfoque puede afectar la colocación de operaciones que van más allá del plan de inversión, situación financiera: tratar la inversión como la principal fuente de ingresos genera estrés que facilita las emociones negativas. Es importante recordar que solo el dinero que representa un superávit financiero debe usarse para el trading y su posible pérdida no debe comprometer la calidad de vida, Las emociones que ya se han descrito anteriormente pueden generar un gran caos en el trading y llevarlo por mal camino. Psicología del trading - resumen Las emociones, sin duda, tienen un gran impacto en el trading. Salen a la luz no sólo en una situación amenazante, cuando la operativa va en nuestra contra, sino también cuando logramos buenos resultados. Las emociones extremas, como la ira, la frustración o la euforia, alientan la toma de decisiones motivadas por impulsos que, en muchos casos, demuestran estar equivocados. Vale la pena mirar dentro de uno mismo y tratar de detectar momentos de peligro. Si las emociones se vuelven demasiado intensas en el proceso de toma de decisiones, es una buena idea tomar un descanso, dar un paso atrás y mirar el mercado con la cabeza fría. Lo más probable es que esto te ayude a calmar las emociones negativas y a tener una visión realista de la situación. La afirmación de que tener una estrategia de inversión e implementarla de manera consistente, citada repetidamente en este artículo, puede sonar como un cliché, pero la gran mayoría de los operadores experimentados argumentan que los efectos combinados de estos dos elementos son necesarios para lograr resultados comerciales positivos.

Invertir implica riesgos

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.