¿Puedo tener varias cuentas de inversión?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Esto te permitirá utilizar diversas estrategias de trading en múltiples cuentas, con la posibilidad de mover fondos entre ellas en menos de un minuto

- En XTB entendemos las necesidades de los traders de hoy en día, y es por eso que les ofrecemos la posibilidad de abrir hasta 4 cuentas reales de trading separadas. - Esto te permitirá utilizar diversas estrategias de trading en múltiples cuentas, con la posibilidad de mover fondos entre ellas en menos de un minuto. ¿Cómo puede abrir otra cuenta de trading? Con el fin de abrir otra cuenta de trading adicional, primero deberás entrar en tu Rincón del Cliente Una vez dentro del rincón del cliente, deberás abrir la pestaña de "Cuentas" y pinchar en el botón de "Añadir nueva cuenta real". Aparecerá una nueva ventana donde se te ofrecerá elegir la plataforma de trading, el tipo de cuenta que te interesa abrir y la divisa de las cuentas. Tras abrir tu nueva cuenta, aparecerá en el listado de Cuentas Reales.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.