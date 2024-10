¿Qué afecta a los tipos de cambio? El por qué del movimiento de las divisas

¿A qué se debe esto? Tenemos más o menos claro por qué varían los precios en las acciones, en los índices, en las materias primas, incluso en la renta fija. Pero… ¿qué afecta a los tipos de cambio en el forex?

"En el corto plazo, tipos altos son más atractivos para invertir" Continuamente observamos cómo el mercado de divisas fluctúa con una liquidez envidiable. ¿A qué se debe esto? Tenemos más o menos claro por qué varían los precios en las acciones, en los índices, en las materias primas, incluso en la renta fija. Pero… ¿qué afecta a los tipos de cambio en el forex? Cuatro palabras clave: En primer lugar, el diferencial de INFLACIÓN. Si ante un mismo producto un país tiene precios más altos que otro está perdiendo competitividad. Caerán por tanto las exportaciones, y el abaratamiento en términos relativos de los bienes extranjeros hará crecer las importaciones. ¿Qué supone importar? Supone cambiar divisas propias (A) por divisa extranjera (B), es decir, demandar divisa extranjera. Por ello, la divisa doméstica de un país con inflación se depreciará (A cae). Y, a la inversa, si un país A tiene menor inflación que otro país B, se apreciará la divisa nacional de A frente a la divisa nacional de B. Hay que tener en cuenta que la balanza comercial positiva (superávit) afectará forzosamente a la divisa doméstica, que se verá apreciada, todo lo contrario que la divisa de un país deficitario. En segundo lugar, el diferencial de TIPOS DE INTERÉS. Esto es: la rentabilidad relativa de las diferentes divisas. En el corto plazo, tipos altos son más atractivos para invertir. A priori, prefiero comprar dólares australianos, puesto que la inversión en Australia parece muy atractiva con unos tipos al 4%, que yenes japoneses, cuyo Banco Central apenas ofrece unos tipos ligeramente por encima del 0%. Lógicamente, la entrada de capitales supone apreciación de la moneda. Este factor nos sirve para explicar qué ocurre cuando un país recibe inversión extranjera en bolsa o bonos. Obviamente, el receptor de esta inversión, en cuyo país se cotice ese título o ese bono tan preciado, tendrá mayor demanda de su divisa doméstica, con la consiguiente apreciación. En tercer lugar, la RENTA REAL. Si los ciudadanos de un país X son más ricos, importarán más bienes del extranjero o, al menos, en términos relativos, las importaciones de ese país tenderán a crecer más que las exportaciones. Y, como hemos explicado, cuando crecen las importaciones, tenemos mayor demanda de divisa extranjera y, como consecuencia de ello, depreciación de la divisa nacional. Y, en cuarto lugar, hay razones PSICOLÓGICAS O SOCIALES. No se me ocurre otra manera de definir el "efecto refugio" de ciertas divisas. Cuando sucede algo malo, los flujos de capitales corren hacia el yen, el franco suizo y el dólar. No intenten buscarle otra explicación, es así. A veces, estos factores se contradicen entre sí. Por ejemplo, es normal que si hay inflación, el Banco Central de turno se apresure a subir los tipos de interés. La inflación deprecia la divisa doméstica, la subida de tipos la aprecia… ¿cómo interpretarlo? De factores como este y de su interpretación adecuada depende la destreza del trader de divisas.

