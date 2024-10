¿Qué es el Ask price (Precio de compra)?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

- El Ask price (Precio de compra) es el mejor precio al cual podemos comprar un activo financiero. - Se le puede definir como el nivel del precio al que puedes comprar un instrumento financiero. Al operar en mercados financieros se te proporciona el precio ask (de compra) así como el precio bid (de venta). El precio ask siempre es mayor que el precio bid, y la diferencia entre ellos es lo que llamamos el spread, que también es el coste de ejecutar una transacción en el mercado. Lo que debes recordar al ponerte largo en el mercado es que tu transacción se abrirá en el precio ask y se cerrará en el precio bid. Por otro lado, si te pones corto en el mercado, tu transacción se abrirá en el precio bid y se cerrará en el precio ask. Además, debes recordar que el precio que ves en el gráfico en la plataforma de trading, la xStation, es el precio bid. ¿Cómo puedo establecer el precio ask en la xStation? Para poder establecer el precio ask en el gráfico, primero deberás elegir el botón de "capas visibles" a mano derecha del gráfico, y después seleccionar la opción "Ask". Tras hacer esto, el precio ask se hará visible en el gráfico.

