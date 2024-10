¿Qué es el modelo 720 y quién tiene la obligación de presentarlo?

El modelo 720 es una declaración informativa sobre los bienes y derechos situados en el extranjero que las personas y empresas con residencia fiscal en España deben presentar cuando tengan cuentas o valores en el extranjero y estos superen los 50.000 euros. Descrube si debes presentarlo y averigua cómo debes entregarlo.

¿Qué es el modelo 720? Es una declaración informativa sobre los bienes y derechos situados en el extranjero que se presenta ante la Agencia Tributaria. Aunque es un solo modelo, realmente sirve para cumplir con 3 obligaciones de información diferentes e independientes: saldos en cuentas bancarias en el extranjero, valores en el extranjero y bienes inmuebles en el extranjero. Como Cliente de XTB, ¿cuándo debo presentar el modelo 720? Las personas o empresas que tengan residencia fiscal en España y cuenten con cuentas bancarias en el extranjero o valores en el extranjero, y cualquiera de ellos supere los 50.000 €. O bien, si ya los has presentado anteriormente y has tenido un incremento de más de 20.000 € en tus saldos o valores. Para información adicional, puedes consultar el apartado de BLOQUES DE INFORMACIÓN en nuestra sección dedicada al 720 en nuestra página web, donde te lo contamos de una forma más completa. En XTB trabajamos siempre con custodios locales , de forma que los valores españoles están custodiados por una entidad en España, los títulos franceses en Francia, los estadounidenses en EE. UU., etc. Por lo tanto, si tienes valores extranjeros, tendrás que comprobar si superas, en total, los 50.000 euros. Además, ten en cuenta que desde finales de 2023 el capital no invertido está depositado en Alemania, por lo que tendrás que tener en cuenta si sobrepasas el límite de 50.000 euros y si estás obligado a presentar el modelo 720 por este capital no invertido. Este importe de 50.000 euros es conjunto por todas las cuentas que tengas abiertas en el extranjero. Por ello, si tenías 30.000 euros sin invertir en la cuenta de XTB y 40.000 euros en otra cuenta en el extranjero, superas este límite de 50.000 euros. ¿Presentando el 720 pagaré más impuestos? No, el modelo 720 se presenta exclusivamente a título informativo, no conlleva el pago de ningún importe. ¿Cuál es el plazo para presentar el modelo 720? El modelo 720 se presenta entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Qué información me provee XTB? XTB te facilita por defecto un documento PDF en el que aparece la información relativa a las Acciones y ETFs que no estén depositados en España, tales como el nombre de las Acciones y/o ETFs, el número de títulos, el ISIN, el país donde están depositados los títulos, la divisa y el valor de cada posición abierta a 31 de diciembre.



Asimismo, también se proporciona la información relativa al capital sin invertir, el cual está depositado en Alemania.



Podrás encontrar este documento en el Rincón del Cliente > Mi Perfil > Documentos con el nombre de “Estado Cartera 31 diciembre 2023”. ¿Cómo se presenta el modelo 720? Puede encontrar información acerca de la presentación de este modelo en la sede electrónica de la Agencia Tributaria clicando aquí o en una sección dedicada de nuestra página web aquí. Disclaimer: XTB ha elaborado este apartado exclusivamente a efectos informativos. Toda la información en este contenido está basada en informaciones de carácter público y ha sido obtenida de fuentes que se consideran fiables a fecha 3 de enero de 2024. XTB no garantiza la corrección ni la precisión de la información incluida en esta página. XTB no asume obligación ninguna de actualizar ni mantener la información incluida. La información presentada no constituye asesoramiento fiscal ni de ningún otro tipo. Por ello, se recomienda a los Clientes de XTB que consulten con su asesor fiscal el tratamiento que les resulte de aplicación a cada uno de ellos de modo individual, o se ponga en contacto con la Agencia Tributaria (https://sede.agenciatributaria.gob.es/), donde le podrán ayudar y orientar en sus consultas.

