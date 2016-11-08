¿Qué es el Scalping?

Esta estrategia se basa en abrir muchas posiciones y cerrarlas con ganancias pequeñas.

Índice

- El Scalping es una técnica de trading intradía.

- Esta estrategia se basa en abrir muchas posiciones y cerrarlas con ganancias pequeñas. Diferentes traders aplican diferentes estrategias, esto no solo está basado en su experiencia y conocimiento sino también en su personalidad. Mientras los inversores tienden a mantener abiertas posiciones por meses incluso años, los traders mantienen posiciones abiertas por días o posiblemente semanas. Por otro lado, los scalpers mantienen sus posiciones abiertas solo por unos segundos o minutos. Es una estrategia que requiere disciplina y un muy buen sistema de manejo del riesgo. La razón de esto es el hecho de que los scalpers cierran posiciones con poca ganancia y su sistema de manejo del riesgo no les permite mantener posiciones negativas por mucho tiempo, simplemente porque una gran pérdida puede cubrir un gran número de pequeñas ganancias hechas previamente. Adicionalmente, el scalping requiere disciplina porque en ocasiones se abren un gran número de posiciones por día en intervalos muy cortos de tiempo, entre uno y cinco minutos cuando el mercado puede ser muy dinámico. Una de las razones por las que los scalpers operan en el corto plazo, es simplemente porque puede ser más fácil generar una ganancia en un movimiento corto en el mercado en comparación a un movimiento en un tiempo largo, que no solo puede no desarrollarse por días también puede enfrentar profundos movimientos correctivos. Otro factor crucial en scalping es que su broker le proporcione con una ejecución rápida aún en momentos de volatilidad de mercados. Algo a destacar, es que el scalping es una estrategia raramente utilizada por traders principiantes.

