¿Qué es el swing trading?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Las estrategias de swing trading están normalmente basadas en análisis técnico o temas macroeconómicos.

- El swing trading es el trading basado en mantener una operación por un período mayor a 1 día, pero no más de algunas semanas.

- Las estrategias de swing trading están normalmente basadas en análisis técnico o temas macroeconómicos. ¿Cómo toman decisiones los swing traders? El análisis técnico es muy importante a la hora de crear estrategias de swing trading, debido a que es importante que usted sea capaz de identificar cuándo acabará un movimiento correctivo y ser capaz de operar en la dirección de la tendencia predominante incrementando la posibilidad de éxito en la operación. En conclusión, el análisis técnico lo ayudará a identificar niveles claros de entrada en base al precio y al gráfico. Adicionalmente muchos swing traders basan sus estrategias en eventos macroeconómicos. Esto significa, por ejemplo, que si estalla una guerra en un país productor de petróleo esto aumenta las posibilidades de que el precio del petróleo aumente. En este escenario un trader puede ir en largo en el petróleo anticipando que este evento puede afectar precios de mercado por las siguientes dos semanas. Identificar eventos ayuda mucho en trading debido a que muchos eventos que ocurren a nuestro alrededor marcan el sentimiento de diferentes mercados financieros. ¿Puedo operar en contra de la tendencia? Algunos swing traders tienden a operar en contra de la tendencia, pero esto significa que su chance de hacer una ganancia es necesariamente inferior? No siempre, debido a que una parte importante del swing trading es el análisis multi-plazo. Esto significa que un trader no solo analiza un intervalo de tiempo en el gráfico, sino que toma sus decisiones basado en múltiples intervalos de tiempo. Como ejemplo, asumamos que el intervalo diario indica una tendencia creciente. Por otro lado, los intervalos horarios y de quince minutos pueden indicar que en el corto o mediano plazo un decrecimiento puede producirse. En este caso, el trader sabe que a pesar de que la tendencia de largo plazo es alcista, aún puede hacer ganancias potenciales en el corto o mediano plazo tomando ventaja de señales generadas por intervalos de tiempo menores.

