Martillo

Un martillo ocurre en una vela cuando la operativa de un instrumento es considerablemente más baja que en su apertura, pero durante el día se va recuperando hasta subir por encima o llegar hasta casi su precio de apertura.

- El martillo es un patrón de vela invertida formada en suelos. - Un martillo ocurre en una vela cuando la operativa de un instrumento es considerablemente más baja que en su apertura, pero durante el día se va recuperando hasta subir por encima o llegar hasta casi su precio de apertura. - Es uno de los patrones de velas más fuertes, y señala un incremento potencial en el mercado después de que éste intente definir un suelo. - El martillo se puede encontrar en activos de todo tipo y en todos los intervalos de tiempo. - Los martillos son más precisos cuando van precedidos de tres o más velas decrecientes seguidas. Algunas de las características que distinguen al patrón de vela martillo de otros patrones son: 1. El martillo tiene un pequeño cuerpo superior y una sombra inferior larga. 2. La sombra debe ser al menos el doble de larga que el cuerpo. 3. El color del cuerpo es irrelevante. Un martillo ocurre después de que un instrumento ha ido decreciendo, lo que sugiere que el mercado está intentando determinar un suelo o un nivel de soporte. La señal del martillo no significa que los compradores hayan recuperado el control del instrumento, simplemente indica que un posible sentimiento alcista podría estar fortaleciéndose. Una vez formado el patrón de vela martillo, el mercado indica su deseo de revertir su movimiento decreciente y señala una alta posibilidad de que intentará recuperar su valor. Es importante recordar que todos los patrones de velas son más acertados cuando se forman en niveles de soporte y resistencia importantes. La confirmación de una vela martillo puede hacerse cuando la siguiente vela cierra con un bajo más alto que la vela martillo. Los martillos se pueden medir en cualquier intervalo de tiempo, pero cuanto más largo el periodo de tiempo, más detallada será la vela martillo debido a que hay más participantes.

