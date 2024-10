¿Qué es el trading con tendencia?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

- Esto significa que hay una mayor posibilidad de que el mercado continúe una tendencia a que la revierta. El trading está basado en la probabilidad y para que usted tenga una mayor probabilidad de alcanzar el éxito en los mercados es muy importante ser capaz de identificar la dirección actual de la tendencia preponderante. En ocasiones, antes de abrir una posición, el trader se preguntará “¿En qué dirección debo operar?” Hay una gran variedad de métodos para identificar la dirección de la tendencia preponderante, estos son: Máximos y mínimos previos.

Indicadores

Lineas de tendencia.

Retrocesos de Fibonacci

Análisis fundamental En este artículo nos enfocaremos en algunos ejemplos de identificación de tendencia a través de diferentes métodos. En el petróleo identificamos máximos y mínimos formando bajos en comparación a los anteriores. Esto es una señal de que el mercado está actualmente en una tendencia bajista. Por otra parte, si los máximos y mínimos forman altos, esto será una señal de fortalecimiento del mercado, lo que indica un movimiento alcista. En el ejemplo de arriba, tomamos el US500 donde se ha formado una Media Movil Simple de período 200. Si el gráfico pasa por encima de la media móvil entonces es una señal de que el mercado está en una tendencia alcista. Por otra parte, si está por debajo será una señal de que está en una tendencia bajista. Como último ejemplo, tomamos a la libra y el método usado será el retroceso de Fibonacci. Es un método basado en la geometría de mercado que marca que si el actual movimiento correctivo del mercado está por debajo del 41.4% del movimiento del instrumento elegido, entonces la tendencia actual será bajista, y esto es lo que observamos en el GBPUSD, donde el movimiento correctivo encontrado está por debajo del 41.4% del actual movimiento. Por otra parte, cuando el mercado forma un movimiento alcista, los movimientos correctivos no deben romper el 41.4% del movimiento creciente. En conclusión, existen muchos métodos de identificación de tendencia y los traders deben seleccionar aquellos que no solo sean los más efectivos en los instrumentos que operan, sino también los que encuentran más simples a la hora de aplicarlos.

