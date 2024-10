¿Qué es ESMA y cómo me afecta la nueva regulación?

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) es un organismo de la Unión Europea que tiene como objetivo proteger a los inversores y garantizar la integridad, estabilidad y un funcionamiento fluido de los Mercados Financieros. En este artículo, te contamos qué es el ESMA y todas sus características.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) es un organismo de la Unión Europea que tiene como objetivo proteger a los inversores y garantizar la integridad, estabilidad y un funcionamiento fluido de los Mercados Financieros. Desde que el Mercado de Divisas (donde XTB opera) supone una parte importante del universo de los mercados financieros, es natural que éste sea de interés para los reguladores europeos. Las regulaciones ESMA serán de aplicación en cada uno de los mercados de la Unión Europea y por lo tanto, son de máxima preocupación para el grupo XTB. Recordemos que XTB tiene una cuota de mercado sustancial en países como España, República Checa, Francia, Alemania, Polonia, Portugal o Eslovaquia. Visión de XTB sobre los nuevos cambios normativos de ESMA Este año 2018 será extremadamente importante para el mercado Forex europeo. Los últimos cambios normativos que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2018, introduce reglamentos de gran alcance que probablemente influyan en el mercado de Derivados en Europa en los próximos años. En un primer momento, estas medidas pueden interpretarse como limitaciones para los Traders de hecho, podría ser el caso. Por otro lado, si bien para muchas Entidades Financieras, dichos cambios presentan enormes adversidades, para XTB, esta nueva situación podría suponer no sólo un gran punto a favor, sino una mejora de posicionamiento y cuota de mercado. Este análisis presenta un extracto de las regulaciones, su posible impacto en el mercado Forex y en XTB. ¿Sobre qué tratan las nuevas regulaciones del ESMA? ESMA decidió utilizar un nuevo mecanismo llamado “intervención del producto” que pretende proteger a los inversores minoristas. Si bien las regulaciones se centran fundamentalmente en limitar los niveles de apalancamiento, hay también otras medidas relevantes que entrarán en vigor: La intervención introduce una prohibición completa de las opciones binarias que se consideran demasiado complejas para los inversores minoristas. El Consejo de Administración de XTB considera que esta circunstancia tendrá un impacto residual para la empresa, que se verá especialmente mitigado porque XTB ha ampliado su oferta de Instrumentos financieros introduciendo Acciones al Contado sobre 16 mercados bursátiles y Fondos Cotizados (ETF).

Se incluirá una norma de stop out que obligará a cerrar una posición si el nivel de depósito de fondos disminuye por debajo del 50% del depósito original (sobre una Cuenta específica). XTB considera que este nivel de protección como razonable.

La intervención del producto introduce una protección obligatoria de Balance negativo. Esto significa que la pérdida del inversor minorista, nunca podrá exceder su depósito inicial. XTB respalda por completo esta propuesta, de hecho, XTB ya había adoptado esta práctica antes de ser propuesta por la ESMA desde el año 2017.

Finalmente, la intervención ha estandarizado los descargos de responsabilidad relacionados con los riesgos. XTB respalda absolutamente esta idea porque mejora la transparencia de este mercado. Asegúrate de verificar las autorizaciones y licencias de tu Bróker Invertir con un Bróker confiable y regulado debe ser una prioridad para cada Cliente. XTB siempre recomienda verificar la licencia no solo en el sitio web de la compañía, sino también en el sitio web del regulador. Además de esto, los inversores deben asegurarse de que su Bróker no esté en ninguna lista de advertencias públicas. Los inversores deben tener en cuenta que hay diferentes licencias que ofrecen diferentes niveles de seguridad para los inversores. Algunas licencias extraterritoriales pueden proporcionar menos protección que las licencias que se requieren en la UE. Mayor apalancamiento para los Clientes Profesionales Además de al Cliente Minorista, los nuevos cambios normativos de ESMA, también hacen referencia a Clientes Profesionales. En el caso de cumplir una serie de requisitos, los Clientes pueden ser catalogados como Profesionales y seguir así manteniendo los niveles actuales de apalancamiento financiero: El Cliente completó al menos 10 transacciones en promedio durante los últimos 4 trimestres con un valor teórico de al menos 50.000 Euros.

El Cliente posee activos financieros por al menos 500.000 Euros.

El Cliente tiene al menos un año de experiencia en el sector financiero en un puesto que requiera conocimiento sobre los mercados financieros. No obstante, ESMA recuerda que los Clientes Profesionales renuncian al nivel de protección que se ofrece a los clientes particulares. ¿Podría el XTB verse beneficiado de las regulaciones de ESMA? La Dirección Corporativa de XTB está plenamente preparada para una eventual disminución temporal de los volúmenes de contratación, si bien no sólo sigue convencida de la viabilidad del negocio a largo plazo, sino de una consolidación a nivel Europeo así como una ganancia de cuota de mercado. Las regulaciones de ESMA pueden acelerar ese proceso de consolidación de compañías que carezcan de una base de Clientes estable en favor de los Brokers que cuenten con una amplia oferta de inversión y con una sólida diversificación. Desde XTB España, Alberto Medrán (Director General para España, Portugal e Italia), entiende este nuevo marco normativo como un entorno de oportunidades y tiene metas muy ambiciosas en este sentido. El Sector se aproxima inexorablemente al mayor proceso de cambio posiblemente de la historia, en el que únicamente los Brokers cuya diversificación geográfica, amplia oferta de productos y 100% centrados en el Cliente, saldrán plenamente reforzados. No solo Forex: XTB ofrece Acciones al contado y ETFs

XTB entiende la necesidad de ofrecer a sus Clientes una amplia selección de oportunidades de inversión en una única plataforma de negociación. Los inversores pueden ahora desde una única cuenta invertir en acciones, ETFs o derivados. Teniendo esto en cuenta, XTB ha introducido Acciones de 16 mercados de valores junto con ETFs. Estos mercados incluyen NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Borse y muchos más, lo que permitirá a los inversores aumentar su capacidad de diversificación. Una oferta tan amplia incluida en la tecnología más avanzada es una declaración de intenciones en lo que a futuro de la industria se refiere.

