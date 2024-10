¿Qué es Metatrader 4? Todo lo que se necesita saber sobre MT4: una plataforma de Forex y CFD

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Conoce la plataforma MT4 o Metatrader 4

Nuevas cuentas sin acceso a MT4 Por favor, tenga en cuenta que XTB ya no permite abrir nuevas cuentas en la plataforma MT4. La única plataforma disponible para nuevos Clientes, es xStation tanto en versión desktop como App (XTB App). En caso de tener alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Descubre las ventajas de la plataforma de xStation pinchando aquí. ¿Qué es el MT4? Metatrader 4 (MT4 para abreviar) es una plataforma para operar en los distintos mercados, diseñada por Metaquotes. Aunque hoy se pueden encontrar muchas plataformas de negociación mejor diseñadas, a menudo con más funcionalidades y tipos de instrumentos compatibles, hay razones por las que MT4 todavía está disponible en cientos de brókers en todo el mundo y disfruta de una gran cantidad de usuarios leales y satisfechos. Echemos un vistazo más de cerca a sus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son los beneficios de usar MT4? Pros y contras La mayor ventaja de Metatrader 4 es que es gratuito y generalmente está disponible: se puede descargar en el ordenador desde cualquier desarrollador o desde un bróker cualquiera; Las versiones móviles están disponibles en Google Play o App Store. Aunque la plataforma ya tiene más de diez años y no se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los inversores actuales, sigue ocupando un lugar destacado en la lista de las plataformas más populares debido a su amplia configuración y opciones de personalización. Otra ventaja importante, al menos para algunos inversores, es el lenguaje de programación abierto (MQL) que permite crear indicadores personalizados y Asesores Expertos (AE). Los AE son sistemas automatizados total o parcialmente (conocidos también como algoritmos o robots) para operar en los mercados financieros. Operan en nombre del inversor mediante la aplicación de estrategias de inversión programadas o simplemente realizan acciones o cálculos previamente planificados por el usuario. El lenguaje de programación abierto, así como una gran comunidad de usuarios de MT4 dan como resultado una amplia variedad (decenas de miles) de complementos gratuitos o de pago, como sistemas de comercio automatizados o indicadores únicos. Sin lugar a duda, Metatrader 4 es una buena plataforma de negociación, pero también tiene algunas debilidades. Las desventajas más importantes de MT incluyen el número limitado de instrumentos compatibles: muchas otras plataformas ofrecen posibilidades mucho más amplias a este respecto. Tomemos como ejemplo la xStation patentada de XTB: la segunda plataforma disponible en XTB además de Metatrader 4. Con xStation, se puede invertir en todos los instrumentos disponibles en MT4, pero además la plataforma admite también acciones globales y ETF (directamente, no como contratos). En la práctica, significa más de 2,000 instrumentos adicionales. La interfaz de usuario hostil es otra desventaja: MT4 es bastante poco intuitivo y difícil de comprender para los principiantes. Muchos usuarios nuevos se desaniman antes de descubrir el vasto potencial, pero profundamente oculto de la plataforma. ¿Es MT4 una plataforma adecuada para operadores principiantes? La plataforma MT4 ha estado en el mercado durante algunos años, pero aún parece ser una herramienta excelente y completa con muchas funcionalidades y opciones de modificación. Sin embargo, aunque tiene algunas ventajas incuestionables, hoy no es la mejor plataforma para quienes comienzan su experiencia con los mercados financieros. Si bien ofrece opciones de configuración y edición, la plataforma, en su forma original, al principio puede ser poco intuitiva y difícil de comprender. Teniendo en cuenta lo anterior, parece aconsejable que los operadores principiantes comiencen con plataformas más fáciles de usar (como xStation) para evitar errores y frustraciones innecesarias, lo cual es bastante importante cuando comienza su viaje en los mercados financieros. Sin embargo, si por alguna razón el trader está decidido y seguro de usar MT4 (tiene la intención de usar un AE predefinido o un indicador no disponible en diferentes plataformas), entonces debería comenzar su aventura con Metatrader 4 desde una cuenta demo y mediante un entrenamiento exhaustivo sobre el uso de la plataforma - incluso si para el caso de un trader experimentado. Comparación: MT4 vs xStation Metatrader 4 y xStation son dos plataformas de trading disponibles en XTB. No existe una herramienta universal adecuada para todos los usuarios. Por ello hemos seleccionado algunos criterios importantes a continuación para comparar las dos plataformas. Intuitividad y facilidad de uso para principiantes. El claro ganador en esta categoría es xStation: la plataforma está mucho más actualizada y, por lo tanto, es más intuitiva y está mejor diseñada. Incluso un completo principiante, sin experiencia en los mercados financieros, debería ser capaz de comprenderlo en unos minutos. Desafortunadamente, este no es el caso de MT4. Número de indicadores Ambas plataformas ofrecen decenas de indicadores preinstalados, y todos pueden editarse de acuerdo con las necesidades del usuario. Si bien los conjuntos estándar de indicadores son similares, la ventaja de MT4 es que se pueden descargar de Internet muchos indicadores adicionales gratuitos o de pago. Calendario macroeconómico Esta característica es una ventaja de xStation; porque a diferencia de Metatrader 4, esta plataforma ofrece un extenso calendario macroeconómico estándar con opciones de configuración personalizadas y fechas de publicación que se muestran en los gráficos respectivos. Número de instrumentos El número de instrumentos admitidos por la plataforma depende en gran medida del broker. Sin embargo, si bien Metatrader 4 ha sido diseñado para operar con derivados, xStation está más centrado en otros productos como acciones globales y ETF. Actualizaciones Si bien xStation se actualiza regularmente, con nuevas herramientas o funcionalidades agregadas prácticamente cada mes, MetaQuotes parece estar centrándose lentamente en su nuevo producto (MT5), dejando Metatrader 4 en su forma existente. Aplicación móvil La aplicación MT4 ofrece más posibilidades de configuración, mientras que la aplicación móvil xStation no se puede editar (excepto por el cambio de color del tema). Por otro lado, se puede ver claramente que la plataforma móvil xStation es más moderna, intuitiva y está diseñada en línea con las tendencias actuales de aplicaciones móviles, con gráficos básicos verdes y rojos muy transparentes y fáciles de leer. Localización MT4 es una plataforma mucho más antigua que xStation y, en consecuencia, también está mucho más extendida. Por lo tanto, no debería sorprender que se haya traducido a decenas de idiomas (en comparación con "sólo" menos de 20 para xStation). Personalización xStation ofrece menos posibilidades para personalizar la plataforma a las necesidades individuales, pero su diseño original es tan bueno que pocos usuarios necesitarán cambiar cualquier otra cosa que no sean los colores del tema de la aplicación. La vista estándar es fácil de leer y la navegación es conveniente e intuitiva. Trading automatizado Ambas plataformas se basan en lenguajes de programación abiertos, pero MT4 (principalmente debido a su larga presencia en el mercado) cuenta con un número considerablemente mayor de AE. ¿Qué plataforma es mejor? ¿Metatrader 4 o xStation? En definitiva, es imposible decir qué plataforma es mejor, porque la elección depende en gran medida de las preferencias del operador que tiene la intención de usarlas. Sin duda, vale la pena echarles un vistazo a ambas plataformas, pero con su intuición, facilidad de uso y diseño moderno, xStation parece ser más amigable para los principiantes. Sin embargo, esto no significa que xStation no tenga nada interesante que ofrecer a los operadores más experimentados, sino todo lo contrario: incluso los inversores más avanzados encontrarán las soluciones y funcionalidades que necesitan. xStation es una herramienta comercial completa que ofrece un amplio acceso a diferentes instrumentos. Integra una serie de herramientas profesionales para el análisis detallado del mercado, siguiendo eventos macroeconómicos y llevando a cabo todas las operaciones técnicas en su cuenta de inversión desde un solo sistema. Conclusión Metatrader 4 es una plataforma buena, segura y rápida, pero definitivamente no es la solución ideal para todos los operadores. La mejor manera posible de averiguar si es adecuado para un inversor es abrir una cuenta demo gratuita y verificar si el software de Metaquotes cumple con sus expectativas.

