¿Qué es una orden Stop Loss?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

¿Qué es una orden Stop Loss?

Índice

- Es una medida de protección del capital que los traders emplean para limitar la pérdida de la operación.

- Es el nivel de precio al que la posición se cerraría para evitar pérdidas más allá del límite que el trader tolera para una posición determinada.

- Es una orden de ejecución automática que cierra la posición sin que el trader tenga que hacer un seguimiento continuo de la misma, por lo que proporciona cierta seguridad y comodidad operativa. La gestión del riesgo es una de las claves para obtener éxito en los mercados financieros y una base en la gestión monetaria. Observemos el ejemplo anterior. El trader ha abierto una posición larga en el EURUSD esperando que el precio aumente hasta 1.09935, nivel mostrado por la línea superior. La línea inferior señala el nivel de Stop Loss, fijado en 1.09842. Si el mercado cae por debajo del anterior nivel, la posición se cerrará automáticamente en pérdidas, protegiendo el capital de movimientos adversos más allá de dicho precio. Generalmente no debe arriesgarse más de un 5% del capital por cada posición. El Stop Loss ayuda a minimizar y contener las pérdidas en un rango controlado. En situaciones de extraordinaria volatilidad es posible sufrir gaps en la cotización. Ante estas situaciones, es importante recordar que el Stop Loss no está garantizado. Si el mercado sufre un movimiento demasiado amplio y se salta el precio al que el trader fijó el Stop Loss, éste se ejecutará al primer precio disponible en lugar de al nivel deseado, a causa del deslizamiento o "slipagge" de precio.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.