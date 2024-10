La Eurocopa en clave económica: ¿cuál será el país más beneficiado?

La Eurocopa es uno de los eventos deportivos del año, pero más allá de la gloria futbolística, este torneo puede traer importantes retornos económicos a sus participantes. En este artículo, analizamos qué países serán los más beneficiados de la Eurocopa económica.

Este verano se celebra uno de los eventos deportivos más esperados por los aficionados del fútbol: la Eurocopa 2024. Del 14 de junio al 14 de julio, las principales selecciones europeas se verán las caras en Alemania en un gran torneo con el que se buscará al nuevo campeón europeo tras la victoria de Italia sobre Inglaterra en 2021. Pero más allá de la gloria deportiva, la Eurocopa traerá consigo un aluvión turístico capaz de disparar la economía de sus participantes. ¿Qué empresas serán las más beneficiadas de este torneo? ¿Y qué país se coronará como el rey económico del continente? Los sectores y empresas que ganarán la Eurocopa económica de 2024 Los eventos deportivos como la Eurocopa no solo unen a los habitantes de un país, sino que generan un movimiento turístico formado por los aficionados que deciden acompañar a su selección en sus diferentes partidos. En este 2024, esta avalancha turística llenará las calles de Alemania, que a lo largo de cuatro semanas recibirá a aficionados nacionales e internacionales dispuestos a animar a su selección. Este aluvión tendrá como primer beneficiario al sector viajes, donde hay dos aerolíneas que parecen despuntar sobre el resto: Lufthansa y Ryanair, quienes acaparan la mayor cuota del mercado alemán. Ambas compañías obtuvieron revalorizaciones de cerca del 50% en los seis meses posteriores al último acontecimiento deportivo celebrado en Alemania (el mundial de fútbol de 2006) y este año esperan incrementar sustancialmente sus ingresos. De hecho, la compañía irlandesa ha registrado una demanda sin precedentes por parte de los aficionados británicos y ha añadido nuevas rutas y vuelos adicionales para dar respuesta a estos simpatizantes. El sector hotelero, que este verano aspira a marcar cifras récord, será otro de los grandes beneficiarios de la Eurocopa 2024. En este caso, serán Accor y Marriot, las dos cadenas con mayor cuota de mercado del país por número de habitaciones, las que previsiblemente obtendrán mayores retornos. Al menos, si se sigue la tendencia registrada en el mundial de 2006, donde registraron, respectivamente, una subida del 40% y el 30% en los seis meses siguientes al torneo. Aun así, Airbnb podría posicionarse como otra de las alternativas más demandadas de cara a buscar alojamiento y registrar, consecuentemente, un volumen considerable de ingresos. La cervecera Anheuser-Busch InBev, la mayor compañía cotizada del sector, podría ser otra de las grandes vencedoras del torneo si se sigue la tendencia del mundial de 2006, donde generó unas rentabilidades del 33% en los seis meses siguientes al torneo. Más allá de los sectores estrechamente vinculados con el turismo, otro sector que también podrá verse beneficiado de la Eurocopa es el de la moda deportiva. En este marco, serán las empresas que visten a los grandes futbolistas en Europa, es decir, Nike, Adidas o Puma quienes obtendrán, previsiblemente, los mayores beneficios. ¿Qué país ganará la Eurocopa económica? Para averiguar cuál es el país que saldrá mejor parado de la Eurocopa de 2024, hemos analizado los datos económicos más relevantes de cada uno de los países participantes del torneo (con la excepción de Inglaterra y Escocia, que hemos agrupado bajo Reino Unido). En concreto, las variantes que hemos comparado son: PIB per cápita (ajustado por poder adquisitivo).

Crecimiento del PIB en los últimos cuatro años.

Tasa de desempleo.

Salario por hora trabajada.

Deuda sobre PIB. De cara a elaborar el análisis, hemos seguido la misma metodología que emplean en la Fórmula 1 o el motociclismo, donde el vencedor consigue 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15. Del cuarto al décimo, los puntos que se repartirán son 12, 10, 8, 7, 4, 2 y 1. PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo Este indicador divide la producción entre todos los habitantes de un país, y elimina tanto la alteración que genera el tamaño de población de cada región como los desajustes provocados por las diferencias de precio. En cierto modo, se puede comparar con el PIB per cápita, pero ajustado por el coste de vida de cada país. Esta métrica aparece liderada por Suiza, que consigue una destacada diferencia sobre el resto de países. Le siguen Dinamarca, Holanda y Austria, mientras que España, que en los últimos años ha ido perdiendo posiciones, se posiciona por la parte media de la tabla. Crecimiento en los últimos cuatro años Este indicador aparece liderado por los países del este, que han tenido un crecimiento superior al del resto de Europa en los últimos cuatro años gracias a la inversión extranjera, el acceso al mercado, el turismo y los fondos de la propia Unión Europea. Además, también se han visto favorecidos por el desplazo de la industria de los países del sur de Europa, que se han posicionado en estas regiones por los menores costos laborales y las posibilidades de crecimiento. Así, esta métrica la corona Turquía, a quien le siguen Georgia y Croacia, completando el podio. Entre los países más grandes a nivel económico, que son los que han tenido menor tasa de crecimiento, destaca el caso de Alemania, que se ha visto lastrada por la dependencia al gas y petróleo ruso tras el estallido de la Guerra Ucrania-Rusa. España, por su parte, se posiciona por la parte baja de la tabla, aunque por encima de regiones como Italia, Francia o Reino Unido. Tasa de desempleo Esta es una de las métricas en las que peor parada sale España, que se posiciona en penúltima posición, solo por delante de Georgia. Según los datos, uno de cada cuatro desempleados de la Unión Europea reside en nuestro país, que también lidera el desempleo juvenil, y no parece que la situación vaya a revertirse de cara a futuro. De hecho, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que España cerrará 2024 con una tasa de desempleo del 11,6% y que en 2015 bajará tan solo a un 11,1%. En el extremo contrario, Suiza, Polonia y República Checa lideran el podio. Salario por hora trabajada En los últimos años los salarios anuales promedio han aumentado ligeramente tanto en la Unión Europea como en la zona euro, aunque no tanto como se podría haber esperado. En esta métrica, Suiza y Dinamarca son quienes lideran la tabla como los países con mayores ingresos por hora trabajada, seguidos por Bélgica. España, de nuevo, vuelve a ocupar la parte baja de la tabla, situándose por encima de Portugal y República Checa. Deuda sobre el PIB Este dato permite ver cómo de endeudado está un país: así, cuanto menor sea el porcentaje, mayor será su capacidad de pago, y viceversa. En esta métrica, España es uno de los países con peores resultados: se posiciona tercero por la cola, a pesar de que este ratio se haya reducido por tercer año consecutivo. En el extremo contrario, Suiza, Dinamarca y Turquía se posicionan como líderes. Los países ganadores de la Eurocopa económica En base a los datos analizados, Suiza se posiciona como el gran ganador de la Eurocopa económica de 2024, con un total de 101 puntos según nuestro sistema de medición. Le siguen Dinamarca, que con 61 puntos logra escalar a la segunda oposición, y Holanda, que completa el podio con 45 puntos. Por el contrario, España se posiciona en tercer lugar por la cola, con 0 puntos, los mismos que consiguen Portugal y Ucrania, que cierran esta clasificación. Si quieres saber más sobre nuestro análisis económico de la Eurocopa, puedes descargar aquí el informe Descarga aquí el informe Invertir con XTB En XTB, contamos con más de 3.000 acciones y 400 ETF de grandes compañías a escala global. Podrás invertir hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones de compra y venta (0,2% con un mínimo de 10 euros por operación cuando se supere esté límite).

