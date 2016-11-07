Retiradas de la cuenta

En XTB, la retirada de fondos es un proceso rápido y fácil, en el que no hace falta que nos contacte directamente

- En XTB, la retirada de fondos es un proceso rápido y fácil, en el que no hace falta que nos contacte directamente. - La retirada de fondos se puede hacer directamente desde el Rincón del cliente. Si quieres retirar fondos de tu cuenta de trading, primero deberás acceder a tu Rincón del Cliente. Debes clicar en la pestaña "Retiradas", tras lo cual aparecerá la pantalla que te mostramos más arriba. En esta nueva página podrás elegir el número de cuenta de la que deseas retirar los fondos, así como la información sobre tus últimas retiradas. Tras elegir la cuenta desde la que retirar los fondos, deberás elegir la cantidad que deseas retirar, y clicar en el botón "Retirar". Una vez hecho, se abrirá una nueva ventana en la que podrás elegir la cuenta en la que ingresar tus fondos. Cuando selecciones el número de cuenta y la cantidad sea la que deseas, debes clicar el botón verde "OK". Tras clicarlo, se procesará la retirada y aparecerá una ventana de confirmación como la que se muestra más abajo.

