Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Históricamente ha existido una discusión que ha trascendido más allá de la simple opinión de dos grupos diferenciados

Históricamente ha existido una discusión que ha trascendido más allá de la simple opinión de dos grupos diferenciados. El debate, que se ha dado en el núcleo de los mercados y su forma de entenderlos y de esta forma actuar, ha sido cuanto menos acalorado. Nos referimos al debate entre analistas fundamentales y técnicos, los primeros preocupados por entender el porqué del movimiento que un activo desarrolla estudiando los fundamentos que crean y sujetan el precio, mientras que los segundos más preocupados en el simple vaivén de los precios sin preguntarse qué es lo que origina la reacción del mercado.

Con el libro que hoy veremos traemos a testificar a un defensor de los analistas técnicos. Y es que más allá de constituirse como un manual de análisis técnico, "Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas" es un verdadero manual práctico de una forma de entender el mercado que, él mismo, lleva varias décadas demostrando sus resultados. Stan Weinstein nos desvela un método simple, al alcance todos los inversores.

Se trata de constituir una batería de indicadores que diseñen la evolución inmediata de las cotizaciones. Para estimar las tendencias de la bolsa a medio plazo, el autor permanece siempre alejado de los métodos clásicos de previsión económica, preconizando métodos técnicos tales como la línea de avances-retrocesos o el momentum.

Nada de teorías matemáticas ni técnicas complejas en este libro. Stan Weinstein se expresa con el lenguaje de la sencillez. De este modo, podrá usted analizar los mercados bursátiles, interpretar los indicadores del mercado y definir mejores estrategias de compra y venta. Numerosas ilustraciones, gráficos y el estudio de casos facilitan la compresión del texto.

A menudo nos queda la duda se si lo explicado en esta clase de obras podrá ponerse en marcha una vez saquemos lo explicado en sus hojas y lo pongamos a funcionar en el mercado real. Stan Weinstein lleva desde 1972 publicando el Professional Tape Reader en el que da su visión a través del prisma que la metodología explicada en su libro nos da.

El mes de septiembre de 1987, puso en guardia a los abonados de su servicio contra un mercado en estado de sobrecalentamiento . El 16 de octubre, aconsejó a los inversores liquidar el 76% de sus activos bursátiles. Ese mismo día, declaraba en las columnas del diario USA Today: "Lo que ocurre en este momento, puede ser cualquier cosa excepto una corrección normal del mercado. Espero una masacre absoluta de las acciones a partir del próximo lunes".

El 19 de octubre, la bolsa de Nueva York experimentaba la más fuerte bajada de su historia. Hoy día, Stan Weinstein es uno de los analistas más influyentes de Wall Street. Su boletín de análisis técnico, con más de 15.000 abonados, es de los más leídos del mundo.

Un libro para tener en cuenta dado el historial de su autor y la contrastada experiencia que tiene.

Esperamos que lo disfrutes.