Tiempo de lectura: 4 minute(s)

El análisis técnico se centra en su mayoría en el uso de gráficos. Para comenzar el análisis de los gráficos, es crucial entender qué tipo de gráficos se pueden utilizar para predecir los movimientos del mercado y cómo se construyen. Los tres tipos más populares de gráficos son:

Gráficos de líneas

Diagramas de barras (OHLC)

Gráficos de velas

Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas son sin duda la forma más simple de gráficos cuando se trata de los mercados financieros, utilizados en el pasado por los operadores de valores. Se basan en las líneas que se dibujan desde un precio de cierre al siguiente precio de cierre. Dicho gráfico es una manera fácil de mostrar el movimiento general de un mercado de precios durante un período específico de tiempo. Debido a su simplicidad, los gráficos de líneas también ayudan a reconocer los patrones técnicos y con frecuencia son los preferidos por los principiantes. Si usted está buscando empezar en los mercados financieros, practicar con los gráficos de líneas es un buen lugar para comenzar.

Gráficos de barras

A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre de un instrumento, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como los altos y bajos para ese período. La parte inferior de la barra muestra el precio más bajo negociado para el período de tiempo elegido, mientras que la parte superior indica el precio más alto que se pagó. Toda la barra representa el rango de cotización del periodo específico de tiempo. Los precios de apertura y cierre están representados por las marcas horizontales a la izquierda y a la derecha de la barra vertical, respectivamente.

Hay dos tipos de barras que pueden aparecer en el gráfico. Un método común de clasificar las barras verticales es para mostrar las relaciones entre los precios de apertura y cierre dentro de un solo intervalo de tiempo, ya sea como toro (aumento) u oso (caída), como se ve a continuación.

Los gráficos de barras presentan los datos de forma individual y muestra cómo el precio se ha comportado durante un período específico. Reconocer los patrones de trading puede ser un poco más complejo en comparación con los gráficos de líneas y gráficos de barras, pero le proporcionará toda la información necesaria acerca de un intervalo de tiempo.

Gráficos de velas

Similares a los gráficos de barras, los gráficos de velas presentan la misma información, pero son sin duda más accesibles visualmente. De manera similar a las barras, las velas reflejan el periodo desde lo más alto a lo más bajo, con niveles de apertura y cierre. El precio más alto se indica mediante una sombra superior, mientras que la más baja se muestra por la sombra inferior. Cuanto más tiempo esté el cuerpo, más intensa será la compra o la presión de venta. Por el contrario, las velas de cuerpos cortos, indican poco movimiento de precios y representan consolidación (un período en que el mercado se mantiene en calma).

La única diferencia es la construcción del cuerpo. En los gráficos de barras los niveles de apertura y cierre se ilustran por las marcas horizontales a la izquierda y a la derecha. En las velas, es el cuerpo (el medio) que muestra si se trataba de una vela alcista (ascendente) o un bajista (caída). Normalmente, si el cuerpo es de color negro significa que el precio cerró más abajo del precio de apertura. Por otro lado, una vela blanca representa un movimiento alcista (el precio cierra más alto que su apertura). Sin embargo, vale la pena recordar que estos colores varían a través de diferentes plataformas y se puede ajustar en tanto en la Xstation 5 y MT4.

En comparación con los gráficos de barras tradicionales, muchos traders consideran los gráficos de velas, más atractivos y más fácil de interpretar. Cada vela proporciona una forma fácil de interpretar la imagen de la acción del precio. Inmediatamente un trader puede comparar la relación entre la apertura y cierre, así como el precio más alto más bajo. La relación entre la apertura y cierre se considera información vital y constituye la esencia de las velas.

¿Qué funciona para usted?

Como se puede ver, hay tres tipos de gráficos que son utilizados por los traders. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Para convertirse en un empresario de éxito se debe utilizar el que más le convenga. Los principiantes pueden comenzar con los gráficos de líneas y patrones básicos de operación, mientras que los traders más avanzados, pueden utilizar velas para desarrollar sus estrategias comerciales. Lo que es más, también se puede encontrar otros gráficos como Heikin-Ashi en nuestras plataformas de operaciones.