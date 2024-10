XTB y VanEck firman un acuerdo de colaboración para impulsar los ETF en España

XTB y VanEck han firmado un acuerdo de colaboración estratégico para promocionar la inversión pasiva con ETF y los planes de inversión en España. En este artículo, te contamos las claves del acuerdo y cuáles son los ETF de VanEck a los que podrás acceder desde XTB.

XTB, la fintech global que ofrece una plataforma de inversión online y uno de los principales brókeres del mundo, ha anunciado un acuerdo de colaboración estratégico con VanEck, una de las principales gestoras de ETFs a nivel mundial, para promocionar la inversión pasiva a través de fondos cotizados y planes de inversión en España. Esta colaboración pone de manifiesto la apuesta de ambas entidades por el potencial del mercado español de ETF. Gracias a ella, los clientes de XTB podrán acceder a los últimos productos de la gestora e incorporarlos a sus carteras, ya sea de forma directa o indirecta a través de los planes de inversión. Los ETF y planes de inversión son dos productos que se encuentran en pleno auge. De hecho, los datos del broker apuntan a que el 70% de sus clientes a escala global han comenzado a invertir con ETFs y acciones, en un momento en el que la fintech se encuentra en pleno crecimiento para convertirse en la app multiproducto de referencia para la inversión en España. “Estamos muy contentos de poder anunciar este acuerdo de colaboración con VanEck, una de las principales gestoras de ETFs a nivel mundial y en cuyos productos ya invierten muchos de nuestros clientes en España. Esperamos que esta unión nos ayude a seguir visibilizando los ETFs y Planes de Inversión como una de las alternativas más óptimas de ahorro para los inversores minoristas en nuestro país, cuyo interés vemos que va en aumento de forma exponencial”, ha explicado Javier Urones, responsable de Negocio de XTB España. Apuesta por los ETF para incrementar la cultura del ahorro Con esta colaboración, ambas compañías pretenden incrementar la cultura del ahorro mediante el fomento de los planes de inversión con ETF, así como ofrecer las últimas soluciones de inversión ante la limitada capacidad de ahorro de los españoles. Más aún teniendo en cuenta que mientras que países como Alemania, Francia o Bélgica cuentan con tasas de ahorro superiores al 12%, otros europeos como España no superan el 6%. En este sentido, XTB acaba de presentar el informe ‘El futuro del ahorro en España’, un estudio en el que se realiza un detallado análisis sobre el ahorro en nuestro país y en el que se destacan importantes tendencias y oportunidades en el mercado financiero. Entre las conclusiones, destaca el hecho de que nuestro país es el segundo de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con más dinero ahorrado sin remunerar. Mediante esta colaboración, XTB y VanEck buscan concienciar sobre las ventajas y las necesidades de ahorrar de forma periódica y adaptada a las capacidades de cada cliente. Eduardo Escario, director regional de Desarrollo de Negocio de VanEck, comenta sobre el acuerdo de colaboración: “Desde VanEck estamos muy contentos de colaborar con XTB para poder promocionar la inversión en ETFs entre los clientes en España. Los fondos cotizados son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo coste, lo que los hace un producto que encaja en las necesidades de los clientes minoristas. El mercado de ETFs ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, convirtiéndose en una opción de inversión popular y atractiva para un amplio espectro de inversores”. ¿Qué ETF de VanEck se podrán adquirir en XTB? Los usuarios de XTB que estén interesados en adquirir ETF de VanEck podrán acceder a una variada oferta compuesta por once títulos de distintas temáticas, como puede ser el sector de las criptomonedas, el sector de los esports o deportes electrónicos, el de los semiconductores o minerales. ¿Qué es VanEck? VanEck es una de las gestoras de ETF más importantes del mundo. Fundada en 1995, la compañía se ha impulsado por la innovación y apuesta por estrategias de inversión inteligentes y proféticas. Como gestor de activos, actualmente gestiona alrededor de 100 mil millones de dólares estadounidenses en todo el mundo, incluidos fondos cotizados en bolsa (ETF), activos financieros y cuentas institucionales. Con más de 100 ETF en todo el mundo, la VanEck ofrece una cartera completa que cubre numerosos sectores, clases de activos y estrategias smart beta. VanEck fue uno de los primeros gestores de activos en ofrecer a los inversores acceso a los mercados globales. Su objetivo constante ha sido identificar nuevas tendencias y clases de activos, como las inversiones en oro en 1968, los mercados emergentes en 1993 y los ETF en 2006, un enfoque que todavía está dando forma a todo el sector de inversión en la actualidad. Con sede en la ciudad de Nueva York, VanEck cuenta con oficinas en todo el mundo, incluidas las ciudades de Frankfurt, Madrid, Zurich, Ámsterdam, Sydney y Shanghai. Crea tu plan de inversión con ETF con XTB Los planes de inversión con ETF de XTB pueden ayudar a las personas a construir su bienestar financiero y se alinean con el propósito de VanEck. Dentro de la app de inversión de XTB, los usuarios pueden invertir en más de 350 fondos cotizados de una gran cantidad de clases de activos, tales como acciones, bonos o materias primas, así como una gran variedad de temáticas, entre las que se incluye la tecnología, el negocio inmobiliario, el sector financiero o los recientemente incorporados sobre energías limpias.

