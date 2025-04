XTB elegido por tercer año consecutivo el 'Mejor bróker para operar con CFDs' por la comunidad financiera de Rankia

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

La 4ª Edición de los Premios Rankia ha dado a conocer los ganadores.

La 4ª Edición de los Premios Rankia ha dado a conocer los ganadores. Estos premios reconocen a aquellas entidades o productos financieros que lo han hecho mejor en España durante el año 2018. En esta ocasión y por tercera vez consecutiva, XTB ha sido elegido en el apartado 'mejor bróker para operar CFDs 2018' por los usuarios de Rankia. Para la entrega de este premio se han tenido en cuenta las votaciones de los usuarios de Rankia. Rankia es una comunidad financiera que cuenta con más de 500.000 usuarios que comparten sus conocimientos e inquietudes respecto al ámbito financiero en particular y económico en general. Desde 2003, año de su creación, el objetivo de Rankia ha sido y sigue siendo el de aportar un mayor grado de transparencia al sector financiero, para llevar las finanzas a un lenguaje cotidiano que cualquiera pueda entender y así poder ser capaz de tomar las mejores decisiones como inversor. Cuenta con más de 2.000 mensajes publicados al día en los foros de debate y con más de 560 blogs sobre economía y finanzas, lo que constituye la mayor red de blogs financieros de habla hispana. Con más de 17 años de experiencia, XTB es ahora uno de los mayores Brokers multiproducto del mundo especializados en Acciones al Contado, ETFs, CFDs... Tenemos oficinas en más de 13 países, incluidos UK, Polonia, Alemania, Francia, Italia... XTB está regulado por los mayores reguladores mundiales, incluidos CNMV, FCA, KNF, BaFin, CMB. En esta misma convocatoria de premios hemos sido galardonados en otras dos categorias: Mejor Bróker para Acciones y Mejor APP Móvil. Desde XTB creemos que el éxito comienza con la plataforma correcta, por eso la xStation está especialmente diseñada por los clientes de XTB, enfocada en gestión del riesgo con un potente conjunto de indicadores técnicos, radio de traders y herramientas macro indispensables para tu operativa. Y para completar el servicio hacía nuestros clientes les ofrecemos una de las mejores ofertas del mercado para operar con Acciones al contado o ETFs, mediante una tarifa plana del 0,10% con cánones y corretajes incluidos y sin comisiones de custodia. ¿Por qué elegir XTB? El capital de los clientes permanece en bancos nacionales (Banco Santander y Caixabank).

Con spreads bajos en índices (DAX/SP/DJ) y en divisa (EURUSD).

(DAX/SP/DJ) y en (EURUSD). No tenemos swaps en materias primas e índices.

e índices. TRANSPARENCIA. Referencias de futuros para MMPP, Índices y Referencia Spot para FX y metales.

Posibilidad de operar en cryptomonedas. Cuentas Sin coste mantenimiento.

Tiempo real GRATUITO.

Depósitos / Retiradas ágiles y GRATUITOS (sin comisión por PayPal o tarjeta). Plataformas xStation 5 . Ejecución ultra-rápida (85 milisegundos de media).

. Ejecución ultra-rápida (85 milisegundos de media). Metatrader 4.

Herramientas como: Correlaciones, filtro de acciones, osciladores, market sentiment, escáner de ETFs...

SL/TP en € y en %. Se pueden establecer desde el gráfico.

Noticias de mercado en Tiempo Real en castellano. Servicios Única empresa que da Servicio de MERCADO a sus clientes por teléfono.

Comunidad privada de clientes en Facebook.

Informes diarios en CASTELLANO.

Carteras modelo de acciones. Formación Pablo Gil es nuestro estratega de mercados (ex Director de Análisis Técnico del Banco Santander).

Disponemos de una escuela de trading: Método Trading .

. Seminarios propios.

Formación líder indiscutible del Sector. PRUEBA UNA CUENTA DEMO GRATUITA CON NOSOTROS

