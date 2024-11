A Bitcoin ismét új rekordokat állít fel 🗽Trump valóra váltja az amerikai Bitcoin-álmot?

A 2024-es év a Bitcoiné, és a legnagyobb kriptovaluta iránti befektetői érdeklődés az árfolyam emelkedésével ismét növekszik. Tavasszal a Bitcoin új történelmi csúcsot „ért el”, megközelítette a 74 000 dollárt. Most, a nyári jelentős visszaesés és bizonytalanság után ismét rekordértékeket közelített „előestéjén” az amerikai elnökválasztás előtt, amelynek eredménye november 5-6-án éjjel derül ki.

Az idei bikapiacot az a szimpátia táplálja, amelyet a kriptopénzpiac Donald Trump iránt érez, aki a felmérések szerint vezet az elnökválasztási versenyben. Ez nem meglepő, hiszen maga Trump is meg akarja teremteni saját „családi birodalmának” blokkláncát, a World Liberty Financialt. Ennek eredményeképpen úgy tűnik, hogy a Bitcoin ki van szolgáltatva az amerikai választási eredménynek. Vajon a kriptovaluták valódi „forradalom” elé néznek, ha Donald Trump nyer? Vagy a piac túloptimalizálódott a 'Trump Trade' körül?

A Bitcoin nagyon érzékeny a dinamika változására, amelyet Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelmének valószínűsége értékel. Harris esélyeinek növekedése miatt a múlt hét második fele óta az árfolyam a 73 500 dollár körüli értékről mára 68 000 dollárra esett. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Az ETF-alapok nem elegendőek?

Az év első felét a Bitcoin számára az ETF-ek és a negyedik felére csökkenő árfolyam hatása körüli debütálás és spekuláció jellemezte. A tőzsdén kereskedett alapok folyamatosan halmozták a BTC-t, és viszonylag kevés tartalékot adtak el, tekintve, hogy a Bitcoin augusztusban közel 30%-kal korrigált a csúcsról A második félév az amerikai elnökválasztás ritmusával telt el. A piac szeret leegyszerűsíteni néhány dolgot, és ebben az esetben Kamala Harrist a hagyományos pénzügyek támogatójának látja, akinek demokrata kormánya nem lesz különösebben érdekelt a Bitcoin támogatásában további programokkal vagy a kriptopénzcégek számára nyújtott engedményekkel.

Ez a pesszimizmus azonban jelentős leegyszerűsítésnek tűnik. Végül is a demokraták alatt engedélyezték az olyan óriások, mint a BlackRock és a Fidelity által létrehozott ETF-ekkel való kereskedést. Végső soron tehát korántsem nyilvánvaló, hogy Harris és a demokraták különösebben ellenzik majd a Bitcoint. Mindazonáltal a piac úgy látja, hogy a republikánusok és Trump az a csoport, amely feloldhatja a Bitcoin ajándékcsomagját, és egy teljesen új levegőt hozhat az iparágba, „konszolidálva” azt az amerikai zászló alatt.

Az ETF-ek indítása az Egyesült Államokban idén januárban több mint 23,6 milliárd dollár nettó beáramlást eredményezett a Bitcoinba. Ez körülbelül 15%-kal több, mint az S&P 500 „zászlóshajó” SPDR ETF-ébe történő nettó beáramlás. Forrás: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Az „amerikai álom” a Bitcoinról

Nem meglepő, hogy egy olyan helyzet, amelyben egy (esetleg) jövőbeli amerikai elnök az önérdek szemszögéből kapcsolódik a kriptopénz piacához, tetszik a Bitcoin támogatóinak. Elvégre az ETF-ek debütálása már csak történelem, és a befektetőknek mindig van étvágyuk a továbbiakra. Mint kiderült, van miért küzdeni, hiszen a Bitcoin „agresszív” támogatási programja magában foglalja, hogy maga az Egyesült Államok vásárolja meg... És semmi jel nem utal arra, hogy Trumpnak bármi kifogása lenne az ötlet ellen.

Igaz, a World Liberty Financial és Trump családjához köthető WLFI token iránti érdeklődés alacsonyabbnak bizonyult (a projekt 90%-kal csökkentette finanszírozási célját a kezdetben tervezett 300 millió dollárról most 30 millió dollárra), de már maga a tény, hogy Trump egyértelműen a blokkláncot jelölte meg a hagyományos bankrendszer és a hatalmukkal visszaélni kezdő intézmények alternatívájaként, bulihangulatba hozza a BTC piacát (Satoshi víziójának visszatekerése).

Az Axios szerint a világ már kb. 44 milliárd dollárt használt fel decentralizált hitelek biztosítására (De-Fi). A bankszektor hátteréhez képest ez még mindig nyomokban összegnek számít. Trump itt keresi az üzleti lehetőségét, és egy júniusi tüzes beszédében is kifejezte a Bitcoin támogatását, amikor megígérte, hogy kormányzása alatt az USA nem ad el semmit a birtokában lévő kb. 210 000 BTC-ből (az összes BTC kb. 1%-a). Trump azt is bírálta, hogy az USA eladta BTC-tartalékainak egy részét.

Az első, komoly lépések a Bitcoin támogatására már megtörténtek. A republikánus Cynthia Lummis benyújtotta a „Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act” (Az innováció, a technológia és a versenyképesség előmozdítása optimalizált befektetéssel országszerte (BITCOIN) törvény) című törvényjavaslatot, amely egy nemzeti stratégiai Bitcoin-tartalék létrehozását javasolja. Egy BTC-tartalék stabilizálná az exponenciálisan növekvő amerikai deficitet, amely már most közel 36 billió dollárra rúg.

Az új törvény értelmében az USA célja az lenne, hogy a teljes megcélzott Bitcoin-készlet 5%-át, azaz körülbelül 1 millió BTC-t felhalmozzon. Az eszközök, amelyek ezt lehetővé tennék, már rendelkezésre állnak ETF-ek formájában. A vásárlásokra 5 év alatt kerülne sor, a cél pedig évi 200 000 BTC felhalmozása lenne. Ha ehhez a kirakóshoz hozzávesszük a felezés (4 évente csökkenő kínálat) és az ETF-eken keresztül történő piaci vásárlások szempontját, akkor nem nehéz kitalálni, hogy a piac azt reméli, hogy Trump felgyorsítja a hosszú távú kínálati sokkot.

Az úgynevezett felezés (az új BTC-kínálat és a bányászok jutalmainak körülbelül négyévente történő felére csökkentése) után a Bitcoin egy gyenge pillanat után ismét a történelmi felezési csúcsokhoz hasonlít, és az év negyedik negyedévének elején ciklikus emelkedésbe kezdett. Forrás: A bitcoin a következő években a következő időszakot zárta le: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Összefoglaló

A piac valószínűleg nem téved abban, hogy Trump megválasztása segíthet „megoldani az új ajándékok zsákját” a kriptopénz-ipar számára. Ezen a ponton a Bitcoin helyzetének megszilárdításán túlmutató előnyöket nehéz számszerűsíteni. Ne feledjük, hogy 2016-ban Trump megnyerte a választást, pedig a közvélemény-kutatások alig 15%-os esélyt adtak neki Hillary Clintonnal szemben. Ezúttal tehát a piacok talán tévednek, ha alábecsülik Harrist.

Legalábbis rövid távon a választás kimenetelétől függ, hogy mi történik a Bitcoinnal. De vajon egy demokrata győzelem nagy csapásként fog hatni az iparágra? Nem feltétlenül. Elvégre a demokrata Joe Biden kormányzása alatt a Bitcoin új történelmi csúcsokat ért el, és a 2020 márciusi 4000 dollár körüli értékről mára közel 70 000 dollárra emelkedett.

Ráadásul a „Trump-kereskedelem” a dollár erősítéséről, az infláció megszilárdításáról és a hozamok növeléséről (protekcionizmus) szól. Történelmileg a makro-háttér nem volt különösebben kedvező a Bitcoin számára. A 10 éves hozamok megérkezése a bűvös 5%-os határhoz jelentős változásokat jelezhet a nagy spekulánsok és intézmények pozícionálásában (úgynevezett Niederhoffer-szabály). Ne feledjük azt sem, hogy Trump nem fog „osztatlanul” uralkodni; a Kongresszusban a republikánusok továbbra is versenyben lesznek a demokratákkal.

Egyelőre egy dolgot tudunk. A Bitcoin megkedvelte Donald Trumpot, és a republikánusok az ő segítségével olyan jogi keretet teremthetnek, amely nemcsak a Bitcoin, hanem a blokklánc technológia és más kisebb kriptovaluták elterjedését is segíti. Ha Harris nyeri a választást, elkerülhetetlen lehet egy átmeneti korrekció.

Forrás: xStation5