A JP225 4,5%-ot emelkedett 🚀

Legfontosabb tudnivalók Japán kormányzó Liberális Demokrata Pártja (LDP) Sanae Takaichit választotta meg, aki az ország történelmének első női miniszterelnöke lesz.

A Liberális Demokrata Párt, amely az 1950-es évek óta szinte folyamatosan kormányozza Japánt, Sanae Takaichi-t választotta új vezetőjévé, Shigeru Ishiba helyére. Az LDP vezetői szavazása gyakorlatilag meghatározza a következő miniszterelnököt, mivel a párt parlamenti többséggel rendelkezik. Takaichi – tapasztalt konzervatív törvényhozó és a néhai Shinzo Abe pártfogoltja – az Abe-féle ösztönző politikák támogatásáról ismert: agresszív fiskális expanzió, vállalati beruházási ösztönzők és stratégiai ipari kiadások. Választása inkább Abe növekedésbarát stratégiájának folytatását jelzi, mint a fiskális megszorítások felé való elmozdulást. Takaichi ígéretet tett arra, hogy erős állami beavatkozással újraélénkíti Japán gazdaságát, összpontosítva a nemzeti kapacitásépítésre, a magasabb állami beruházásokra és a szorosabb biztonsági kapcsolatokra az Egyesült Államokkal. A piacok győzelmét egyértelmű jelzésnek értelmezték a növekedéspárti és alkalmazkodó politika irányába. Takaichi programja a kulcsfontosságú ágazatokban – például a védelmi, a félvezető és a mesterséges intelligencia területén – az állami beruházások növelését, valamint a háztartások és a vállalkozások adóterheinek csökkentését szorgalmazza. Takaichi támogatja a Japán Központi Bankkal való szoros együttműködést a pénzügyi feltételek szigorítása helyett az expanzív környezet fenntartása érdekében. Ez a álláspont ellentétben áll a korábbi várakozásokkal, miszerint a Japán Központi Bank 2025 végéig ismét kamatot emelhet. A kereskedők azóta jelentősen csökkentették a rövid távú kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat, ami a rövid lejáratú kötvényhozamok csökkenéséhez vezetett, miközben a hosszú lejáratú hozamok a hiány miatti aggodalmak miatt emelkedtek. A szavazás előtt a befektetők közel 70%-os eséllyel számoltak a BoJ kamatemelésével az év végéig; hétfőre ez az esély körülbelül 50%-ra csökkent. A piac reakciója A pénzügyi piacok hevesen reagáltak, és a tőke a részvényekbe áramlott. A Nikkei 225 (JP225) index 4,60%-kal emelkedett, és rekordszintű 48 100 pontot ért el, amit a könnyű hitelfeltételekből profitáló technológiai, nehézipari és ingatlanrészvények vezettek. Ugyanakkor a jen közel 0,70%-kal gyengült a dollárhoz képest, és áttörte a 150 jenes szintet. A piacok ezt a dinamikát „Takaichi-kereskedésnek” nevezték el – ami a kötvények rovására a részvények felé történő erős elmozdulást jelent –, tükrözve azt a várakozást, hogy a fiskális ösztönző intézkedések és a Japán Központi Bank normalizációs folyamatának késleltetése fogja meghatározni Japán gazdasági kilátásait a következő hónapokban.

