Az indexek Bessent megjegyzései után csökkennek 🎙️

Legfontosabb tudnivalók Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok „agresszíven visszavágott” Kína exportellenőrzéseinek.

Kína exportellenőrzéseinek. Megerősítette, hogy „jelentős kommunikáció” és egy sor személyzeti szintű találkozó zajlott Peking és szövetségesei , köztük India képviselőivel.

és egy sor zajlott és , köztük képviselőivel. Kijelentései után az amerikai CFD-indexek visszaadták korábbi nyereségük egy részét – az US500 jelenleg 1,00%-kal emelkedett.

A piaci optimizmus kissé alábbhagyott, miután Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok „agresszíven visszavágott” Kína új exportkorlátozásaira. Bár egyelőre még nem hoztak határozott válaszintézkedéseket, az Egyesült Államok nyitva hagyta a lehetőséget, hogy szükség esetén „agresszívebben” lépjen fel. Bessent mindazonáltal hangsúlyozta a folyamatos párbeszéd, a szövetségesek (köztük India) támogatása és a bizalom fontosságát, hogy a feszültségek enyhülhetnek a november 1-jei határidő előtt. A befektetők vegyesnek ítélték a miniszter hangnemét, ami mérsékelte a gyors megoldás iránti korábbi reményeket. Megjegyzései megerősítették azt a véleményt, hogy mindkét fél továbbra is messze áll a feszültség enyhítésétől, annak ellenére, hogy a hónap végén Trump és Hszi találkozót terveznek. Bessent hozzátette, hogy az amerikai kormány leállása kezd valódi hatást gyakorolni az amerikai gazdaságra. Megjegyzései után mind az amerikai, mind a kínai index határidős ügyletek visszahúzódtak, és napközbeni nyereségük egy részét elvesztették.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.