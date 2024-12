⏬ A NATGAS közel 3,5%-ot esik

Újabb év végi felmelegedés váltja ki a földgáz határidős ügyletek eladását💡

Az amerikai földgáz a hét elején közel 3,5%-kal esik, folytatva a múlt hét végi erős visszalépést. A múlt héten az ár áttörte a 3,5 USD/MMBTU árat, válaszul a készletek masszív csökkenésére, amely elérte a 190 milliárd m3-t. Ez nagyobb volt a szokásosnál, bár érdemes megjegyezni, hogy a korábbi készletváltozások a szokásosnál jóval kisebbek voltak. Ezzel az amerikai készletszintek egyértelműen az 5 éves átlag felett maradtak.

Az amerikai gázkészletek változása. A múlt heti adatok a készletek hatalmas csökkenését mutatták, ami az évnek ebben az időszakában nem szokott előfordulni. Ugyanakkor azonban visszatér a magasabb hőmérséklet. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az előző heti készletváltozás, az ezen a héten megjelenő adat várhatóan újabb erőteljes készletcsökkenést mutat majd. Az e heti, jövő héten megjelenő adatok azonban valószínűleg már kisebb csökkenést fognak mutatni. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az időjárási előrejelzések folyamatosan változnak. A karácsonyi hét várhatóan átmeneti lehűlést hoz az USA keleti részén. Másrészt az év legvégén már érezhetően magasabb hőmérsékleteket várnak.

Időjárási kilátások a karácsonyi hétre. Várhatóan hidegebb lesz keleten, az USA legfontosabb fűtési régióiban. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az év legvégén azonban már markáns felmelegedés várható. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Maga a gáz ára is csökken, közvetlenül a görgetés előtt, amelyre holnap, a szeánsz vége után kerül sor. Érdemes megjegyezni, hogy a piac jelenleg backwardationben van. A forintosított januári kontraktus átkerül a februári kontraktusba, amely jelenleg körülbelül 10-15 centtel alacsonyabban kereskedik. A gáz potenciálisan a fontos támasz közelében nyithat, 3 $/MMBTU-nál és az emelkedő trendvonalnál, amelyet az 50-es időszaki átlag is támogat. A szezonalitás azonban továbbra is lefelé mutató irányt mutat.

Forrás: xStation5