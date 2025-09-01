Reggeli összefoglaló (01.09.2025)

Az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága a hétvégén úgy döntött, hogy Donald Trump vámjainak többsége illegális, különösen azok, amelyeket Kanadára, Mexikóra, Kínára és a széles körű viszonossági vámokra vetettek ki. A bíróság szerint az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) nem biztosít a elnöknek egyoldalú vámok kivetésének jogát. Egyes elemzők rámutatnak, hogy ezek a jogosultságok csak az import szabályozására vonatkoznak, míg a vámok a Kongresszus hatáskörébe tartoznak.

A döntés október 14-ig felfüggesztésre került, hogy új fellebbezés benyújtható legyen. Az ügy várhatóan a Legfelsőbb Bíróság elé kerül, de a jelenlegi esélyek a legjelentősebb vámok hatályon kívül helyezése mellett szólnak, így csak az egyes szektorokra kivetett vámok maradnának hatályban. Ez potenciálisan megkönnyebbülést jelenthet sok vállalat számára, és javíthatja a gazdasági növekedés kilátásait.

Az arany pénteken rekordmagasságú 3452 dollár/uncia áron zárt, és jelenleg további emelkedést mutat, elérve a 3477 dollár/uncia árat. A legmagasabb napi spot árfolyam kissé 3500 dollár/uncia alatt volt.

A Nasdaq pénteken több mint 1%-ot, az S&P 500 pedig több mint 0,6%-ot vesztett értékéből. A legnagyobb eladási hullám a technológiai részvényeket érintette. A határidős ügyletek ma reggel egy fellendülési kísérlet után továbbra is csökkennek. Az US100 0,2%-kal, az US500 pedig 0,11%-kal esett vissza. Az eladási hullámot részben az a hír motiválta, hogy az Alibaba saját AI chipeket fog gyártani, célja pedig a Nvidia -tól való függetlenné válás. Az Alibaba részvényei pénteken több mint 3%-ot estek.

Az ázsiai indexek éles eladási hullámot tapasztalnak, bár a csökkenés nagy része megfékeződött. A JP225 0,12%-kal, a CH50cash pedig 0,88%-kal esett vissza. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a kínai tőzsde augusztusban az egyik legerősebb volt. A fent említett CH50cash kontraktus közel 10%-ot emelkedett, amit a technológiai vállalatok hajtottak.

A DE40 ma reggel esik, és 24 000 pont alatt marad.

ma reggel esik, és 24 000 pont alatt marad. Az EURUSD 1,1711 körül kereskedik, ami augusztus 25. óta a legmagasabb szint. A pénteki PCE inflációs adatok megfeleltek a várakozásoknak, ami arra utal, hogy a Federal Reserve készen áll a kamatok csökkentésére.

A WTI nyersolaj hordónként 64 dollár alatt van, kissé meghosszabbítva a múlt hét végi esést.

Kína hivatalos gyártási PMI-je 49,4-re jött ki, szemben a várt 49,5-tel és a korábbi 49,3-as szinttel. A szolgáltatási PMI 50,3-ra emelkedett, ami megfelel a várakozásoknak.

A kisebb vállalatokra összpontosító Caixin/S&P Global China gyártási PMI 50,5-re emelkedett, meghaladva a várt 49,7-et és a korábbi 49,5-ös szintet.

Japán gyártási PMI-je 49,7 volt, szemben a várt 49,9-cel és a korábbi 48,9-cel.

Ausztrália gyártási PMI-je 53,0-ra emelkedett, meghaladva a várt 52,9-et és a korábbi 51,3-at.

A növekvő verseny arra kényszeríti a Tesla -t, hogy Kínában 3,7%-kal csökkentsék a Model 3 árait. Az ár jelenleg körülbelül 36 000 dollár.

A Bitcoin alacsony szinten, valamivel 107 000 dollár felett kereskedik.

alacsony szinten, valamivel 107 000 dollár felett kereskedik. Az Egyesült Államokban és Kanadában a piacok a Labor Day miatt ma zárva tartanak.

