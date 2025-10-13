Reggeli összefoglaló (13.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók .

Az amerikai indexek az ázsiai kereskedési idő alatt emelkedtek az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség enyhülésének reményében. Az amerikai részvényindexek az ázsiai kereskedési idő alatt emelkedtek az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség enyhülésének reményében. Október 13-án, hétfőn az amerikai részvénypiacok a szokásos módon működnek, míg a kötvénypiac a Kolumbusz-nap miatt zárva tart.

Az ázsiai-csendes-óceáni piacok erős emelkedést mutatnak. A kínai indexek +2,5% és +3,0% között emelkedtek, a japán Nikkei +1,39%-kal, a szingapúri index +1,0%-kal, az ausztrál pedig +0,10%-kal emelkedett.

A hétvégi részleges enyhülés ellenére a továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság továbbra is támogatja a nemesfémeket. Az arany 1,75%-kal, 4075 dollár/uncia áron emelkedett, míg az ezüst még ennél is erőteljesebben, 3,35%-kal, 51,65 dollár/uncia áron.

Miután pénteken azzal fenyegetőzött, hogy 100%-os vámot vet ki minden kínai árura, Donald Trump a hétvégén enyhítette hangnemét – ami a szélesebb körű tárgyalások részeként értelmezhető. A retorika enyhülésével a piacok is fellendültek. A Goldman Sachs most már inkább „irányított konfrontációra” számít, mint teljes körű eszkalációra.

Kína ritkaföldfém-exportja szeptemberben 31%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, és a szigorúbb exportellenőrzések miatt február óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A részletes adatok október 20-án kerülnek közzétételre.

Eközben az Egyesült Államok 1 milliárd dollár értékben kritikus ásványi anyagokat tervez vásárolni, hogy csökkentse Kínától való függőségét, a folyamatot a Védelmi Logisztikai Ügynökség felügyeli.

Kína exportja 8,3%-kal nőtt az é/é-hez képest (a legerősebb növekedés hat hónapja), az import pedig 7,4%-kal emelkedett (a legerősebb növekedés 17 hónapja). A vasérc és a szójabab rekord havi importja a rugalmas keresletet jelzi. A kereskedelmi többlet 90,5 milliárd dollár volt, ami az erős importnövekedés miatt kissé elmaradt a várakozásoktól.

Az amerikai kormány leállása immár tizenkettedik napjába lépett. J.D. Vance alelnök a szövetségi alkalmazottak számának további csökkentésére figyelmeztetett, miközben több százezer munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságon van.

A kriptovaluták vasárnap este visszapattantak a pénteki meredek veszteségek után, amelyek lezárták a volatilis hetet. A túlzottan tőkeáttételes derivatívapiacot különösen súlyosan érintette az Egyesült Államok és Kína közötti rövid ideig tartó kereskedelmi konfliktus, amelynek eredményeként 24 órán belül több mint 19 milliárd dollárnyi hosszú és rövid pozíciót likvidáltak – ez rekordösszeg.

A Bitcoin több mint 10%-ot esett, és sok kisebb projekt több tíz százalékot vesztett, de a csökkenés vasárnap megfordult, miután Trump legutóbbi bejegyzése a feszültség enyhülését jelezte. A Bitcoin 114 000 dollárra emelkedett, míg más kriptovaluták kétszámjegyű növekedést értek el ugyanazon a kereskedési napon.

