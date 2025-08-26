Reggeli összefoglaló (26.08.2025)

Az APAC régióban a részvények többnyire gyengébben kereskednek a tegnapi gyengébb globális piaci kereskedés után, annak ellenére, hogy pénteken pozitívan reagáltak Powell megjegyzéseire.

Az európai index határidős ügyletek alacsonyabb nyitást jeleznek. Az Euro Stoxx 50 határidős ügylet (EU50) jelenleg közel 0,4%-kal esik.

Az EUR/USD árfolyam 1,16 felett marad, az USD/JPY pedig 148 körül mozog. Az euró jelenleg a legjobban teljesítő valuta, míg az NZD egyre nagyobb mértékű csökkenést tapasztal.

Trump további vámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek digitális adókat vagy az amerikai technológiai vállalatokat diszkriminatívnak ítélt szabályozásokat vezetnek be. Ha ezeket az intézkedéseket nem vonják vissza, az Egyesült Államok exportkorlátozásokat vezet be a technológiai és félvezető termékekre, valamint vámokat vet ki az ezekből az országokból az Egyesült Államokba irányuló exportra.

Trump elnök nyilvánosan bejelentette Lisa Cook azonnali elbocsátását a Federal Reserve Board (Fed) tagjaként.

Lisa Cook elutasította a vádakat, kijelentve, hogy elbocsátásának nincs alapja, és nem szándékozik lemondani; az elnöknek nincs hivatalos jogköre elbocsátani őt. Cook szándéka, hogy továbbra is ellátja feladatait a Fednél.

Az RBA jegyzőkönyvében továbbra is jelentős kockázatokat lát az amerikai vámpolitikában, bár a legrosszabb forgatókönyvek eddig elkerülhetők voltak.

Az RBA igazgatótanácsa úgy értékelte, hogy az elkövetkező évben további kamatcsökkentésre lehet szükség – mind a fokozatos, mind a gyorsabb lazítás mellett szólnak érvek.

A munkaerő-piaci helyzet továbbra is mérsékelten feszült, az infláció kissé meghaladja a célértéket, a belföldi kereslet pedig növekszik. A jelenlegi monetáris politikát mérsékelten restriktívnek minősítik; vita folyik arról, hogy fokozatos vagy gyorsabb kamatcsökkentési ciklus lenne-e jobb – a döntés a globális gazdaságokból érkező adatoktól függ.

Az RBA fontolóra vette kötvényportfóliójának csökkentésének felgyorsítását, de ezt jelenleg nem tartja szükségesnek.

A nap elején széles körű csökkenés tapasztalható az energiahordozó-piacon (földgáz és nyersolaj), míg a nemesfémek a folytatódó piaci bizonytalanság miatt erősödnek.

A mai nap eseményei: amerikai tartós cikkek rendelései (július), Conference Board fogyasztói bizalmi index (augusztus), Atlanta Fed GDP-előrejelzés, Riksbank jegyzőkönyv, NBH döntés (Magyarország), tárgyalások Irán nukleáris programjáról, Fed és BoE tagok beszédei, kötvényaukciók Olaszországban és az Egyesült Államokban.

