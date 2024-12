Alemania sigue mostrando debilidad

El sentimiento de los inversores de hoy es positivo, como se refleja en el EUR/USD, que cotiza con un alza del 0,3% a pesar de la falta de fundamentales que respalden un fortalecimiento del euro. El calendario macroeconómico de hoy incluye los pedidos industriales de Alemania, que cayeron un 1,5% intermensual (el mercado esperaba una caída del 2%). Los datos publicados son mejores de lo esperado pero siguen siendo débiles, y la narrativa dominante no cambia. La economía alemana se ha desacelerado seriamente y el problema parece estar empeorando. Los PMIs industriales de Europa tuvieron un desempeño muy pobre. El mejor ejemplo lo vemos de nuevo en la lectura alemana, que indicó 38 frente al 42 del dato previo. Los inversores seguirán de cerca el precio del petróleo, que puede reaccionar a los informes de la reunión de la OPEP+ de hoy. Discursos de banqueros centrales 11:00 - Vujcic (BCE)

17:30 - Barkin (Fed)

18:00 - Greene (BoE)

