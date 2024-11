Alphabet dispara sus ingresos en la nube

En su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, Alphabet mostró el impacto de sus importantes inversiones en inteligencia artificial, que están generando rendimientos impresionantes, especialmente en computación en la nube y en su negocio principal de búsqueda. El enfoque de la empresa (aprovechar la inteligencia artificial en toda su gama de productos manteniendo al mismo tiempo el control de los costes) ha fomentado tanto el crecimiento de los ingresos como la expansión del margen. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Alphabet han subido un 5,8% hasta los 181,22 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado. Resultados de Alphabet Ingresos: 88,27 mil millones de $ (+15% interanual) vs. estimación de 86,45 mil millones de $.

Ingresos por publicidad de Google: 65,85 mil millones de $ vs. estimación de 65,5 mil millones de $.

Ingresos por búsquedas y otros ingresos de Google: 49,39 mil millones de $ vs. estimación de 49,08 mil millones de $.

Beneficio por acción: 2,12$ vs. estimación de 1,84$.

Ingresos operativos: 28,52 mil millones de $ vs. estimación de 26,67 mil millones de $.

Margen operativo: 32% vs. estimación de 31,4%.

Gastos de capital: 13,06 mil millones de $ vs. estimación de 12,88 mil millones de $. Desempeño del tercer trimestre de Alphabet Los resultados del tercer trimestre de Alphabet mostraron un sólido desempeño en todos los segmentos principales. El negocio principal de publicidad de la compañía demostró resiliencia con un crecimiento del 12% en los ingresos de búsqueda, mientras que YouTube mantuvo un sólido crecimiento a pesar de las presiones competitivas. El desempeño más destacado fue Google Cloud, que vio un aumento de ingresos del 35% interanual mientras mejoraba drásticamente la rentabilidad, logrando un margen operativo del 17,1%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La integración de las capacidades de IA en el conjunto de productos de Google ha comenzado a mostrar beneficios tangibles. Las funciones impulsadas por IA en la búsqueda han llevado a un aumento de la participación de los usuarios y del volumen de consultas, al tiempo que mantuvieron la eficiencia de costes a través de una reducción del 90% en los costes de procesamiento en 18 meses. La función AI Overview de la compañía ahora ha llegado a más de mil millones de usuarios mensuales en más de 100 países. Evolución de los servicios en la nube Google Cloud se ha convertido en un fuerte competidor en el mercado de la nube, con capacidades de IA que impulsan una mayor adopción de productos y mayores volúmenes de transacciones. La impresionante tasa de crecimiento del 35% en este segmento y la significativa mejora del margen demuestran la ejecución exitosa de la estrategia empresarial de la empresa. La adopción de soluciones de IA por parte de los clientes ha sido particularmente sólida, con un crecimiento de 14 veces en las llamadas a la API de Gemini en seis meses. Impulso de las búsquedas y la publicidad El negocio principal de búsqueda ha integrado con éxito funciones de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, ha mantenido la rentabilidad. Circle to Search ya está disponible en más de 150 millones de dispositivos Android y un tercio de los usuarios interactúan con la aplicación semanalmente. Lens ha logrado 20 mil millones de búsquedas visuales mensuales, de las cuales el 25% muestra una intención comercial, lo que crea nuevas oportunidades de ingresos por publicidad. Rendimiento de YouTube YouTube ha logrado navegar con éxito en el competitivo panorama de los videos de formato corto, con 70 mil millones de Shorts vistos diariamente y el 70% de los canales que ahora suben contenido de Shorts. Los ingresos combinados de publicidad y suscripciones de la plataforma han superado los 50 mil millones de $ anuales por primera vez, lo que marca un hito significativo en su evolución. Integración e innovación de la IA Alphabet sigue invirtiendo fuertemente en infraestructura de IA y mejorando la eficiencia. La empresa ha logrado reducciones de costes significativas en el procesamiento de consultas de IA y, al mismo tiempo, ha ampliado sus capacidades, con más del 25 % del código nuevo generado ahora por IA. Estas mejoras posicionan bien a la empresa para el crecimiento futuro impulsado por la IA en toda su cartera de productos. La sólida trayectoria de crecimiento del segmento de la nube y la mejora de los márgenes sugieren un impulso continuo en la adopción empresarial. Las capacidades de IA y las inversiones en infraestructura de Google brindan ventajas competitivas para captar el creciente gasto empresarial en la nube, en particular en las cargas de trabajo de IA. A pesar de las preocupaciones sobre la competencia, el negocio de publicidad de Google sigue mostrando resiliencia. La integración de la IA en los productos publicitarios y la expansión de las capacidades de búsqueda visual crean nuevas oportunidades para el crecimiento de los ingresos, en particular en las búsquedas comerciales. Entorno regulatorio Alphabet se enfrenta a un escrutinio regulatorio constante, incluidas investigaciones antimonopolio en los Estados Unidos y la UE. Si bien esto presenta riesgos a largo plazo, la sólida ejecución de la empresa y sus diversos flujos de ingresos brindan cierta mitigación frente a los impactos regulatorios. Estrategia de gasto de capital de Alphabet En el tercer trimestre de 2024, Alphabet invirtió 13.000 millones de dólares en gastos de capital, la mayoría de los cuales se destinaron a infraestructura técnica. La estrategia de inversión muestra una clara priorización de las capacidades de IA y de la nube, con un gasto dividido en dos categorías principales: Infraestructura técnica : 60% destinado a servidores (TPUs y GPUs). 40% destinado a centros de datos y equipos de red.

De cara al cuarto trimestre de 2024, la dirección espera mantener el gasto de capital aproximadamente al mismo nivel que en el tercer trimestre, alrededor de 13.000 millones de dólares. Este nivel de inversión constante demuestra el compromiso de la empresa con el desarrollo de su infraestructura de IA y nube. Perspectivas de inversión para 2025 Para 2025, la dirección de Alphabet ha indicado un aumento del gasto de capital, aunque no al mismo ritmo espectacular observado entre 2023 y 2024 (que registraron un aumento de aproximadamente el 55%). Para poner esto en contexto, se espera que el gasto de capital en 2024 alcance los 50.000-52.000 millones de dólares, mientras que las estimaciones de consenso actuales para 2025 proyectan alrededor de 54.000 millones de dólares. Sin embargo, los comentarios de la dirección sugieren que el aumento real podría ser más sustancial, potencialmente en el rango de 8.000-10.000 millones de dólares por encima de los niveles de 2024. La estrategia de inversión refleja varias prioridades: Expansión de la infraestructura de IA : inversión continua tanto en TPU como en GPU para respaldar las crecientes cargas de trabajo de IA en todos los productos.

: inversión continua tanto en TPU como en GPU para respaldar las crecientes cargas de trabajo de IA en todos los productos. Crecimiento del centro de datos: expansión estratégica de la superficie del centro de datos para respaldar los servicios en la nube y las demandas de computación de IA.

expansión estratégica de la superficie del centro de datos para respaldar los servicios en la nube y las demandas de computación de IA. Infraestructura de red: capacidades de red mejoradas para respaldar los servicios de IA en tiempo real y las operaciones en la nube Valoración de Alphabet Basamos nuestras proyecciones en promedios históricos, ajustándolas al alza para tener en cuenta el crecimiento previsto impulsado por la IA. Esto da como resultado un crecimiento de los ingresos del 18% y un margen operativo del 33% en el pronóstico de cinco años. Teniendo en cuenta la influencia sustancial del valor terminal en el análisis del descuento de flujos (DCF), especialmente para períodos de pronóstico más cortos, hemos aplicado un crecimiento conservador de los ingresos del 5,5% y una WACC terminal reducida del 9,3% (por debajo del 10,3% utilizado normalmente) para capturar el impacto impulsado por la IA. Esto refleja una perspectiva de crecimiento optimista, con un alto gasto de capital previsto para representar las inversiones de la empresa en el desarrollo de la IA. Bajo estos supuestos, nuestro modelo sugiere un valor intrínseco de 216,11 dólares por acción, que refleja un potencial alcista del 27,36% en relación con el precio de mercado actual. Es importante destacar la alta sensibilidad de los valores intrínsecos derivados del DCF a los supuestos de entrada. A continuación, dos matrices de sensibilidad ilustran diferentes escenarios de margen operativo y crecimiento de los ingresos, así como variaciones de la WACC terminal y del crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Para analizar el posicionamiento de Alphabet frente a sus pares, creamos tres grupos de pares distintos con 4 o 5 empresas cada uno. Estos grupos se basan en segmentos de ingresos, destacando la publicidad, la nube y la inteligencia artificial. Dado que casi el 80% de los ingresos de Alphabet se derivan de la publicidad, este segmento influirá en gran medida en las comparaciones con sus pares. Los servicios en la nube y la inteligencia artificial forman los otros grupos, y se espera que la inteligencia artificial desempeñe un papel cada vez más importante en las ganancias futuras de Alphabet, lo que nos lleva a sobreponderar su importancia en análisis posteriores. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research La publicidad, como fuente principal de ingresos, tiene un peso del 50% en nuestra valoración de pares. Identificamos a Meta, Snap, Reddit y Netflix como pares publicitarios relevantes. En varias métricas de valoración, Alphabet se mantiene por debajo de la media, la mediana y los promedios ponderados por capitalización de estos pares. Al tener en cuenta tres valoraciones específicas, el análisis indica que Alphabet aún puede presentar potencial alcista en relación con sus pares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research La inteligencia artificial está preparada para tener un impacto significativo en los beneficios futuros de Alphabet, por lo que le hemos asignado una ponderación del 30% debido a su potencial para impulsar una mayor evolución del modelo de negocios. Identificamos cinco pares para el segmento de IA: NVIDIA, Amazon, Palantir, Microsoft e IBM. En comparación, Alphabet cotiza por debajo de la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización de estos pares. Nuestro análisis, que incorpora varios modelos de valoración, sugiere que Alphabet aún puede ofrecer potencial alcista. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Los servicios en la nube representan otra fuente de ingresos importante para Alphabet, con una ponderación asignada del 20%. En este sentido, entre sus pares se incluyen Amazon, Meta, Microsoft e IBM. Una vez más, las valoraciones de Alphabet están por debajo del promedio en las métricas clave, lo que indica un potencial adicional de crecimiento en comparación con sus pares, según nuestros modelos de valoración comparativos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Con nuestro enfoque de valoración ponderada (50% para anuncios, 30% para IA y 20% para la nube), hemos descubierto que Alphabet se mantiene por debajo del promedio en las métricas clave en relación con sus grupos de pares. Esto sugiere que Alphabet puede tener margen para un crecimiento adicional según nuestro análisis de valoración comparativa final. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Análisis técnico de Alphabet Las acciones de Alphabet se cotizan por encima de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 200 días, y recientemente cerraron por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días. La resistencia inicial está en el retroceso de Fibonacci del 61,8%, que ha mostrado una reacción limitada anteriormente. Para los bajistas, volver a probar las tres medias móviles es esencial, siendo la media móvil simple (SMA) de 200 días en 161,41 dólares la más importante. Una ruptura podría abrir una prueba del nivel de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia alcista y se está acercando al nivel de sobreventa por primera vez en tres meses. Además, una reciente señal de compra del MACD y una media móvil simple (SMA) de 50 días en expansión por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días insinúan un regreso del sentimiento alcista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "