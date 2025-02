Apple publica unos ingresos récord 📊

Apple (APPL.US) public贸 al cierre de la sesi贸n americana sus resultados financieros del primer trimestre de 2024/25. La compa帽铆a ha conseguido superar ligeramente las expectativas de ingresos, aunque, como tem铆a el mercado, los datos del mercado chino resultaron muy decepcionantes. Adem谩s, el segmento del iPhone registr贸 una ca铆da interanual. Sin embargo, parece que el mercado ya hab铆a anticipado el sentimiento hacia Apple, ya que el precio de las acciones s贸lo vi贸 una ligera ca铆da del 1,3% tras el informe de resultados. Precio de las acciones de Apple Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Durante la conferencia posterior a los resultados, el CEO de Apple habl贸 extensamente sobre la inteligencia artificial y el proyecto Apple Intelligence. Tim Cook afirm贸 que la compa帽铆a est谩 trabajando intensamente en la implementaci贸n de soluciones de IA en otros idiomas. Al mismo tiempo, aunque Apple mantiene que su tecnolog铆a Apple Intelligence es innovadora tanto en t茅rminos de soluciones de privacidad como de inteligencia artificial en general, actualmente parece ser m谩s un intento de alinearse con el impulso positivo general que rodea a la IA. 聽 Apple bate su r茅cord de ingresos trimestrales A nivel de ingresos, la compa帽铆a report贸 124.300 millones de d贸lares, marcando los ingresos trimestrales m谩s altos de su historia y superando ligeramente las estimaciones de consenso. Sin embargo, los resultados del mercado chino, uno de los componentes m谩s seguidos del informe, fueron decepcionantes. Las ventas en China ascendieron a 18.510 millones de $, lo que representa una disminuci贸n interanual de casi el -11%. Apple report贸 un beneficio bruto de 58.280 millones de $ (+6,24% interanual) y un beneficio operativo de 42.830 millones de $ (+6% interanual). Una sorpresa positiva lleg贸 a nivel de BPA, con el BPA ajustado de 2,4$, superando las estimaciones de consenso en 2,13% y representando un aumento interanual del 10%. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research En cuanto a los segmentos individuales, la divisi贸n de servicios tuvo un buen desempe帽o, logrando un crecimiento interanual de casi el 14%. Sin embargo, el segmento de productos enfrent贸 algunos desaf铆os, ya que el componente m谩s significativo, las ventas de iPhone, mostr贸 una tasa de crecimiento negativa. Por el lado positivo vimos como las ventas de iPad y Mac superaron significativamente las expectativas, las cuales se situaban en el 10% y el 13% respectivamente.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "