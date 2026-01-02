SABER MÁS

Apple Inc. es una renombrada empresa de tecnología global especializada en el diseño, fabricación y venta de una amplia gama de productos electrónicos de consumo, incluyendo smartphones, ordenadores personales, tabletas, dispositivos y accesorios. Algunos de sus principales productos incluyen el iPhone, ordenadores Mac, iPad, Apple Watch y Apple TV.

Fundada en 1976 por Steve Jobs y Stephen Wozniak, Apple comenzó como una pequeña empresa que operaba desde el garaje de la familia de Jobs y desde entonces se ha convertido en un diversificado gigante tecnológico. A lo largo de los años, Apple ha seguido una estrategia de crecimiento adquiriendo pequeñas empresas de tecnología para integrarlas en su línea de productos en expansión.

Las acciones de Apple, cuyo ticket de cotización es AAPL, se negocian en el Sistema Nacional de Mercados Globales Selectos Nasdaq. El 3 de enero de 2023, la capitalización de mercado de Apple cerró por debajo de los 2 billones de dólares por primera vez desde 2020. Hasta junio de 2022, Apple es el cuarto mayor proveedor de ordenadores personales por unidad de ventas, y el segundo mayor fabricante de teléfonos móviles a nivel mundial.

Invertir en acciones de Apple puede ser una opción atractiva para los inversores debido al crecimiento consistente de la compañía y su dominio en la tecnología de consumo. La introducción de nuevos productos, como la línea del iPhone 14, muestra el compromiso de Apple con la innovación y su potencial para el éxito en el mercado. Sin embargo, como con cualquier inversión, hay riesgos a considerar. Las recompensas y riesgos futuros de mantener acciones de Apple dependen de varios factores, incluyendo las ventas del iPhone, la introducción en el mercado y la competencia.

En cuanto a las horas de negociación, el mejor momento para negociar acciones de Apple sería durante las horas de mercado del mercado global selecto de Nasdaq. Nasdaq opera desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. hora del este (ET) o desde las 3:30 p.m. hasta las 10:00 p.m. hora de Europa Central (CET), en días normales. Sin embargo, es importante considerar factores como la volatilidad del mercado y los comunicados de noticias que pueden afectar el precio de las acciones en momentos específicos del día.

En conclusión, Apple Inc. es una empresa de tecnología global conocida por sus productos innovadores. Invertir en acciones de Apple, puede ser atractivo para los inversores debido a su historial de crecimiento y dominio en la tecnología de consumo. Sin embargo, es importante realizar una investigación exhaustiva y considerar los riesgos asociados con cualquier decisión de inversión.