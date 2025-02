Los mercados esperan los cruciales datos de ofertas de empleo y pedidos de fábrica de la JOLTS estadounidense en medio de las tensiones comerciales en curso tras los nuevos aranceles de Trump a China. La atención se centra en los resultados de las principales empresas tecnológicas después del cierre del mercado, con Alphabet y AMD publicando sus resultados del cuarto trimestre. Las cifras de empleo españolas y los portavoces de la Fed, Bostic y Daly, también serán seguidos de cerca. Calendario económico del día 09:00 - Datos de empleo de España (enero): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambio de desempleo - Previsión: 45.400 frente a la cifra anterior: -25.300 16:00 - Bienes duraderos de Estados Unidos (diciembre): Bienes duraderos excluyendo defensa intermensual - Previsión: -2,4 % frente a la cifra anterior: -2,4 %

Bienes duraderos excluyendo transporte intermensual - Anterior: 0,3 %

Pedidos de fábrica intermensual - Previsión: -0,7 % frente a la cifra anterior: -0,4 %

Pedidos de fábrica excluyendo transporte intermensual - Anterior: 0,2 % 16:00 - Puestos vacantes JOLTS de Estados Unidos (diciembre): Previsión: 8.010 millones frente a la cifra anterior: 8.098 millones 21:30 - Datos petroleros de Estados Unidos: Existencias semanales de petróleo crudo según API - Anterior: 2.860 millones Bancos centrales 13:30 - BCE Villeroy habla 16:00 - Habla Bostic de la Fed 18:15 - Habla Daly de la Fed Resultados (después de mercado) Alphabet (GOOGL.US) T4 2024

Advanced Micro Devices (AMD.US) T4 2024

