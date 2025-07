Bessent afirma que las negociaciones con China y la UE son positivas

Las recientes declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señalan un cambio positivo en las relaciones económicas globales, en particular con respecto a China y la UE. Bessent enfatizó que Estados Unidos no busca desvincularse de China, sino más bien reducir el riesgo de la cadena de suministro. Esta distinción tranquiliza a los inversores que se han mostrado cautelosos ante el regreso de importantes tensiones comerciales globales y disrupciones en la cadena de suministro. Las declaraciones de Bessent animan al mercado Las declaraciones de Bessent, en las que afirma que Estados Unidos ha "vuelto a encaminar" las negociaciones con China y se encuentra "en una buena posición" para abordar cuestiones estructurales más amplias, han mejorado la confianza del mercado. Los inversores interpretan esto como una indicación de que las dos economías más grandes del mundo están avanzando hacia una mayor estabilidad y cooperación, reduciendo el riesgo de guerras comerciales o aranceles que podrían obstaculizar el crecimiento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, Bessent reconoció la mejora de las conversaciones con la UE, lo que sugiere que las relaciones diplomáticas y las negociaciones comerciales avanzan con mayor fluidez que antes. Su reconocimiento del enfoque “innovador” de Japón en cuestiones económicas y en cuestiones relacionadas con el logro de objetivos clave (como los umbrales comerciales del 15%) también apunta a un entorno global colaborativo y centrado en soluciones. Como resultado, el sentimiento del mercado se ha vuelto cautelosamente optimista. Se considera que la renta variable y los activos de riesgo se benefician de estas señales de desescalada y compromiso proactivo. Los activos refugio, como los bonos del Tesoro, experimentaron una demanda moderada, mientras que sectores expuestos al comercio global, como la tecnología, la manufactura y los materiales, experimentaron un renovado interés a medida que se reduce el riesgo de una desvinculación forzada o de shocks políticos repentinos. El tono establecido por Bessent respalda la narrativa de un panorama estabilizado y más predecible para el comercio y la inversión globales. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "