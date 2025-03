Hoy observamos que los futuros de los índices de Wall Street han anulado gran parte de las ganancias de ayer, impulsados ​​por la postura moderada de la Fed (Reducción del QT (Quantitative Tightening): Esto implica una menor retirada de liquidez del mercado, lo que suele ser bien recibido por los inversore; menor proyección del PIB y mayor tasa de desempleo esperada). Por ahora, el Nasdaq 100 cae a 19.750 puntos tras alcanzar casi 20.100 por la mañana, mientras que el VIX rebota casi un 4%. Ayer, el tono del presidente de la Fed, Powell, fue claramente más agresivo que la postura percibida de la Fed, lo que indica incertidumbre no solo sobre el futuro de la economía estadounidense, sino también sobre las proyecciones de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 También fue muy importante el posicionamiento especulativo, donde los operadores de opciones gamma se vieron potencialmente obligados a deshacer posiciones bajistas para revertir una gamma negativa. Los distribuidores de opciones gamma, que gestionan posiciones en opciones, se vieron potencialmente obligados a ajustar sus estrategias. En un entorno de gamma negativa, los movimientos del mercado pueden amplificarse, ya que los distribuidores deben comprar o vender activos subyacentes para cubrir sus posiciones. La combinación de expectativas económicas más débiles y ajustes técnicos en el mercado ha llevado a una corrección en los principales índice En el intervalo M15, podemos observar que el volumen de venta del Nasdaq 100 es muy alto hoy, especialmente considerando que la sesión estadounidense ni siquiera ha comenzado. Es casi tan alto como el volumen negociado ayer, durante la conferencia de la Fed y Powell. Esta es una situación inusual para el Nasdaq 100. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "