Las acciones de Palantir (PLTR.US) caen más de un 9% en la sesión previa a la apertura del mercado en Estados Unidos, a pesar de que la compañía presentó un informe muy sólido para el primer trimestre de 2025 y elevó sus previsiones. Aun así, no fue suficiente para que los mercados encontraran nuevas razones para impulsar el precio por acción. Las acciones de Palantir caen pese a los buenos resultados En concreto, los resultados de Palantir reflejan que los ingresos de la comapñía aumentaron un 39% interanual, hasta los 884 millones de dólares, ligeramente por encima de la previsión de 864 millones de dólares, mientras que el BPA se situó en 0,13 dólares, en línea con las expectativas de Wall Street. Además, los ingresos en Estados Unidos aumentaron un 55% interanual, con un crecimiento particularmente sólido del sector privado, del 71% interanual, hasta los 255 millones de dólares (frente a las expectativas de un aumento del 55 % hasta los 232 millones de dólares), y un aumento del 45% interanual en los ingresos por contratos del gobierno estadounidense, hasta los 373 millones de dólares (frente a un crecimiento previsto del 38 % hasta los 355 millones de dólares). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El margen bruto se situó en el 80,25%, mientras que la "Regla del 40" de Palantir, una métrica clave para la evaluación de acciones de crecimiento, mejoró a 83 puntos, frente a los 81 del cuarto trimestre de 2024. En este sentido, la mayor demanda del sector privado sigue proveniendo de la plataforma de inteligencia artificial de la compañía. Además de presentar sus cifras trimestrales, Palantir también elevó su previsión de ingresos para todo el año a 3.890-3.902 millones de dólares, desde los 3.750-3.760 millones de dólares anteriores, lo que implica un crecimiento anual del 36%. Sin embargo, el mercado señaló que se espera que la tasa de crecimiento de los ingresos para todo el año se desacelere en comparación con el primer trimestre de 2025. De igual manera, se proyecta que el crecimiento de los ingresos del sector privado estadounidense se desacelere del 71% al 68% interanual, alcanzando los 1.170 millones de dólares a finales de año. Para el segundo trimestre de 2025, Palantir ingresos de 936 millones de dólares, superiores a la estimación de 899 millones de dólares de S&P Global. Cotización de las acciones de Palantir Las acciones de Palantir se recuperaron rápidamente de sus pérdidas, defendiendo la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), y la semana pasada volvieron a alcanzar máximos anteriores de 126 dólares por acción. Un precio de apertura cercano a los 112 dólares por acción podría indicar un posible patrón de doble techo, lo que, sumado a la exigente valoración de la acción, podría suponer un riesgo a corto plazo para los inversores. Fuente: xStation5 La relación precio-beneficio (PER) de Palantir sugiere que el mercado considera que la empresa está en pleno crecimiento, con un potencial significativo para expandir su presencia en el aún insaturado mercado de la IA, especialmente en defensa, inteligencia y análisis de datos. La compañía registró un beneficio neto trimestral récord de 214 millones de dólares, aunque el mercado la valora en 292 000 millones de dólares, lo que supone unas perspectivas muy ambiciosas de rentabilidad y escalabilidad futuras. Este escenario eleva significativamente el riesgo de volatilidad, ya que los inversores tienden a descontar expectativas muy optimistas de antemano, dejando poco margen para sorpresas al alza. Esto se refleja en unas métricas de valoración extremadamente altas: una relación precio-ventas de 90 y un P/E futuro superior a 200. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

