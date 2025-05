Caídas en los índices chinos

Los mercados asiáticos cerraron la semana con resultados mixtos, con señales dispares tras el moderado cierre nocturno de Wall Street. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó más del 1%, lastrado por la caída de más del 5% de Alibaba tras los decepcionantes resultados del cuarto trimestre. Los índices de China continental retrocedieron, con el Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite cayendo alrededor del 0,4% y el 0,3%, respectivamente. Sin embargo, las acciones australianas superaron su rendimiento, subiendo un 0,7% ante las expectativas de un recorte de tipos por parte del banco central. La economía japonesa se contrae Los futuros de las acciones estadounidenses se moderaron, con los futuros del S&P 500 bajando un 0,1%, a medida que el repunte de principios de semana impulsado por la distensión comercial entre EE. UU. y China pierde impulso. Los inversores se muestran cada vez más cautelosos de que el repunte haya sido excesivo, ante la preocupación por la posible evolución de la situación arancelaria tras el período de reducción de 90 días. Los mercados de bonos se vieron respaldados por la inesperada caída del jueves de los precios al productor de EE. UU., lo que hizo que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años bajara 3 puntos básicos, hasta el 4,424%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La economía japonesa se contrae más de lo previsto, con una contracción del PIB del primer trimestre del 0,7% interanual, superando ampliamente las previsiones de una caída del 0,2%. Esta contracción, la primera en un año en Japón, se debió al debilitamiento de las exportaciones y al estancamiento del gasto de consumo, lo que pone de relieve el impacto de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre comercial global. El Nikkei 225 cayó un 0,5% y el TOPIX un 0,3% tras los decepcionantes datos. Un miembro de la junta del Banco de Japón (BOJ) advierte contra las subidas de tipos ante la preocupación por los aranceles estadounidenses. Toyoaki Nakamura, conocido como el miembro más moderado de la junta, instó al banco central a posponer la subida de los tipos de interés. "La economía japonesa se enfrenta a una creciente presión a la baja", advirtió Nakamura, señalando que los aranceles estadounidenses al sector automovilístico japonés podrían perjudicar gravemente las ganancias corporativas. La mayoría de los economistas prevén que el BOJ mantendrá los tipos actuales hasta septiembre. Trump anuncia más de 200.000 millones de dólares en acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos durante su visita al país del Golfo, incluyendo un compromiso de 14.500 millones de dólares de Etihad Airways para la compra de 28 aviones Boeing 787 y 777X con motores GE. Etihad confirmó el pedido, con entrega prevista para 2028. La Casa Blanca anunció que los Emiratos Árabes Unidos invertirían o financiarían centros de datos estadounidenses "al menos tan grandes y potentes como los de los Emiratos Árabes Unidos", lo que fortalecería la cooperación en inteligencia artificial entre ambos países. Otros mercados Los precios del petróleo se estabilizan tras las caídas recientes, con los futuros del crudo Brent cotizando en 64,55 dólares por barril y el WTI subiendo un 0,1% hasta los 61,22 dólares, después de que ambos contratos cayeran más de un 2% en el día de ayer ante las perspectivas de un acuerdo nuclear con Irán. El presidente Trump declaró que Estados Unidos estaba "muy cerca" de alcanzar un acuerdo con Irán, y NBC News informó que Teherán está dispuesto a firmarlo si se levantan todas las sanciones económicas, lo que podría devolver una cantidad significativa de petróleo iraní a los mercados globales. El dólar estadounidense se mantiene débil, impulsando a las divisas asiáticas. El índice del dólar cayó un 0,2% tras las fuertes caídas de principios de semana, impulsadas por los débiles datos de inflación en Estados Unidos. El yen japonés se fortaleció frente al dólar a pesar de los débiles datos del PIB, mientras que el par USD/KRW del won surcoreano cayó un 0,3%. Otras divisas regionales, como el dólar singapurense y el dólar australiano, también ganaron terreno frente al dólar. Según el Financial Times, Nvidia planea un centro de I+D en Shanghái, ya que el fabricante de chips busca mantener su ventaja competitiva en China ante el endurecimiento de los controles de exportación estadounidenses. Su director ejecutivo, Jensen Huang, habría discutido el plan con el alcalde de Shanghái el mes pasado. El centro investigaría los requisitos de los clientes chinos y las especificaciones técnicas necesarias para cumplir con las restricciones de exportación de Washington, aunque el diseño y la producción del núcleo se mantendrían en el extranjero. SpaceX espera la aprobación del vuelo 9 de Starship, ya que la FAA aprobó las modificaciones de la licencia, pero no permitirá el lanzamiento hasta que concluya la investigación del vuelo 8 o tome una decisión sobre la reanudación del vuelo. La aprobación incluye aumentar el número de lanzamientos en Boca Chica, Texas, de cinco a 25. La FAA está revisando actualmente el informe de accidente de SpaceX presentado el 14 de mayo después de la explosión en marzo del vuelo 8 de Starship.

